951 9

Следующее внеочередное заседание Рады планируется на 12 мая, - "слуга народа" Кравчук

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, действительно заседание планируется на 12-е мая", - сказала Кравчук в понедельник, 4 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный, - "слуга народа" Корниенко

По ее словам, для формирования повестки дня заседания будут собраны "предложения комитетов Верховной Рады по законопроектам", которые будут вынесены на рассмотрения. "И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках", - заявила Кравчук.

Она напомнила, что к запланированной дате внеочередного заседания истечет предусмотренный Регламентом Рады срок ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей правок ко второму чтению законопроекта о банках.

Кравчук не исключила, что депутаты будут рассматривать законопроекты полный рабочий день.

"Хотелось бы, чтобы это был фактически полный рабочий день", - сказала депутат.

ВР (29428) карантин (16729) внеочередное заседание (262) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Сортировать:
от словосочетания "слуга народа" неконтролируемый рвотный рефлекс.....
04.05.2020 15:41 Ответить
Слабый однако турбо-режим.
04.05.2020 15:41 Ответить
Наступне позачергове засідання Ради планується на 12 травня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3937
04.05.2020 15:42 Ответить
В "Вєлюрє"??
🤔
04.05.2020 15:48 Ответить
сборище скотов
04.05.2020 16:24 Ответить
Рада нероб.
04.05.2020 16:42 Ответить
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь"...(с)
04.05.2020 17:00 Ответить
А при цьому не будуть жартувати про призначення Цушка головним митником?
04.05.2020 17:40 Ответить
Да измотались, у нас же Безвыезд сейчас.
04.05.2020 17:44 Ответить
 
 