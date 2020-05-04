Следующее внеочередное заседание Рады планируется на 12 мая, - "слуга народа" Кравчук

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, действительно заседание планируется на 12-е мая", - сказала Кравчук в понедельник, 4 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный, - "слуга народа" Корниенко

По ее словам, для формирования повестки дня заседания будут собраны "предложения комитетов Верховной Рады по законопроектам", которые будут вынесены на рассмотрения. "И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках", - заявила Кравчук.

Она напомнила, что к запланированной дате внеочередного заседания истечет предусмотренный Регламентом Рады срок ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей правок ко второму чтению законопроекта о банках.

Кравчук не исключила, что депутаты будут рассматривать законопроекты полный рабочий день.

"Хотелось бы, чтобы это был фактически полный рабочий день", - сказала депутат.