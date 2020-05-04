Следующее внеочередное заседание Рады планируется на 12 мая, - "слуга народа" Кравчук
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая.
Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Да, действительно заседание планируется на 12-е мая", - сказала Кравчук в понедельник, 4 мая.
По ее словам, для формирования повестки дня заседания будут собраны "предложения комитетов Верховной Рады по законопроектам", которые будут вынесены на рассмотрения. "И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках", - заявила Кравчук.
Она напомнила, что к запланированной дате внеочередного заседания истечет предусмотренный Регламентом Рады срок ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей правок ко второму чтению законопроекта о банках.
Кравчук не исключила, что депутаты будут рассматривать законопроекты полный рабочий день.
"Хотелось бы, чтобы это был фактически полный рабочий день", - сказала депутат.
