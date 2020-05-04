УКР
Наступне позачергове засідання Ради планується на 12 травня, - "слуга народу" Кравчук

Наступне позачергове засідання Ради планується на 12 травня, - "слуга народу" Кравчук

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 12 травня.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, справді, засідання планується на 12 травня", - сказала Кравчук у понеділок, 4 травня.

За її словами, для формування порядку денного засідання будуть зібрані "пропозиції комітетів Верховної Ради щодо законопроєктів", які будуть винесені на розгляд. "І ми плануємо в другому читанні у вівторок розглянути законопроєкт про банки", - заявила Кравчук.

Вона нагадала, що до запланованої дати позачергового засідання закінчиться передбачений Регламентом Ради термін ознайомлення народних депутатів з порівняльною таблицею правок до другого читання законопроєкту про банки.

Кравчук не відкидає, що депутати розглядатимуть законопроєкти повний робочий день.

"Хотілося б, щоб це був фактично повний робочий день", - сказала депутатка.

ВР (15237) карантин (18172) позачергове засідання (223) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
от словосочетания "слуга народа" неконтролируемый рвотный рефлекс.....
04.05.2020 15:41 Відповісти
Слабый однако турбо-режим.
04.05.2020 15:41 Відповісти
04.05.2020 15:42 Відповісти
В "Вєлюрє"??
🤔
04.05.2020 15:48 Відповісти
сборище скотов
04.05.2020 16:24 Відповісти
Рада нероб.
04.05.2020 16:42 Відповісти
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь"...(с)
04.05.2020 17:00 Відповісти
А при цьому не будуть жартувати про призначення Цушка головним митником?
04.05.2020 17:40 Відповісти
Да измотались, у нас же Безвыезд сейчас.
04.05.2020 17:44 Відповісти
 
 