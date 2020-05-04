Наступне позачергове засідання Ради планується на 12 травня, - "слуга народу" Кравчук

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 12 травня.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, справді, засідання планується на 12 травня", - сказала Кравчук у понеділок, 4 травня.

Читайте: Позачергове засідання Ради може відбутися після 10 травня, - "слуга народу" Арахамія

За її словами, для формування порядку денного засідання будуть зібрані "пропозиції комітетів Верховної Ради щодо законопроєктів", які будуть винесені на розгляд. "І ми плануємо в другому читанні у вівторок розглянути законопроєкт про банки", - заявила Кравчук.

Вона нагадала, що до запланованої дати позачергового засідання закінчиться передбачений Регламентом Ради термін ознайомлення народних депутатів з порівняльною таблицею правок до другого читання законопроєкту про банки.

Кравчук не відкидає, що депутати розглядатимуть законопроєкти повний робочий день.

"Хотілося б, щоб це був фактично повний робочий день", - сказала депутатка.