Новости
8 901 93

С сегодняшнего дня началась выплата проиндексированных пенсий, - ОП

В Украине с 4 мая началась выплата пенсий после индексации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию сайте президента по итогам рабочего совещания главы Офиса президента Андрея Ермака со своими заместителями.

Сообщается, что на совещании обсудили индексацию пенсий, которая проходит в мае.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн

"Правительство уже приняло соответствующее решение, и с сегодняшнего дня начнется начисление повышенных выплат пенсионерам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11. При этом, если размер повышения после перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии до этой суммы. Если с 1 мая пенсия с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации не достигает 2100 гривен, таким пенсионерам установят доплату до указанной суммы.

Автор: 

пенсия (2165) Ермак Андрей (1314) Офис Президента (1828)
+19
Ще й з безкоштовними бонусами...
С сегодняшнего дня началась выплата проиндексированных пенсий, - ОП - Цензор.НЕТ 6086
04.05.2020 16:17 Ответить
+17
В Конституции нет никакого "офиса президента".
Кто вообще все эти люди ?
04.05.2020 16:21 Ответить
+12
Зебилы, а почему в нормальны странах нормальная власть повышает пенсии на 100-200$, а у нас в зебиленде на 10$ ?
04.05.2020 16:14 Ответить
Тепер пенсіонери заживуть.
04.05.2020 16:13 Ответить
Ще й з безкоштовними бонусами...
С сегодняшнего дня началась выплата проиндексированных пенсий, - ОП - Цензор.НЕТ 6086
04.05.2020 16:17 Ответить
Від нинішнього дня почалася виплата проіндексованих пенсій, - ОП - Цензор.НЕТ 9093
04.05.2020 16:24 Ответить
На фото тільки 1 млрд.!
04.05.2020 16:37 Ответить
Но забыли сказать, что далеко не всем.
04.05.2020 16:18 Ответить
С сегодняшнего дня началась выплата проиндексированных пенсий, - ОП - Цензор.НЕТ 3185
04.05.2020 16:21 Ответить
Від нинішнього дня почалася виплата проіндексованих пенсій, - ОП - Цензор.НЕТ 4389
04.05.2020 17:50 Ответить
Можливо це для того, щоб дожили до 2024, і знов проголосували: «Кто угодно, только нє Порошенко !»»
04.05.2020 16:22 Ответить
https://censor.net/user/466090 Так не буде вже Порошенко президентом.Будуть кричати будь хто.аби не Зеленський.
04.05.2020 17:01 Ответить
Як телевізор скаже. Але зараз телевізор, як і п'ять років тому, каже: «Кто угодно, только нє Порошенко !» І ще 4 роки буде казати.
04.05.2020 17:09 Ответить
https://censor.net/user/466090 Потихенько вже критикують Зеленського.
04.05.2020 17:11 Ответить
За Зеленського найбільше (80%) проголосували люди віком до 30 років, серед цієї вікової категорії за Петра Порошенка проголосувало 19%. Далі рівень підтримки Зеленського знижується поступово з віком до 70% серед людей у віці 60 років і старше. Натомість рейтинг Порошенка зростає потроху до 29% серед осіб віком 60 років і старше.
04.05.2020 17:07 Ответить
Зебилы, а почему в нормальны странах нормальная власть повышает пенсии на 100-200$, а у нас в зебиленде на 10$ ?
04.05.2020 16:14 Ответить
На 10$ це треба отримати, бо буде менше!
04.05.2020 16:16 Ответить
Хех, на 10 - это еще роскошь. Моя мать, когда обещали повышение тем, у кого меньше 1800, не получила ничего. 1000 апрельскую, правда, получила. А сегодня позвонила мне в ужасе, что инспектор озвучила ей прибавку в 69 грн (пенсия 1633 грн). И сколько раз уже говорил ей, забить на эти подачки, все равно переживает. Подозреваю, что обижается на тех ублюдков, которых она в детсаду воспитывала, и которые сейчас ей кости кидают.
04.05.2020 16:18 Ответить
Має бути 180 грн. добавки. Цифру називали чітко - 11,1%.
04.05.2020 17:03 Ответить
Если стаж 30 лет.
04.05.2020 17:42 Ответить
Зебиленд, сэр.
04.05.2020 16:20 Ответить
Патамуша Пєтя+Вова=Лубофф..
)))
04.05.2020 16:21 Ответить
Це тобі, твій сексопсихіатр таке сказав.
100%.
Наступного разу запитай його скільки буде 7×8= ....
04.05.2020 16:25 Ответить
Порекомендуйте свого, у вас тяжчий випадок..будьласка...)))
04.05.2020 16:32 Ответить
Ви якось нервово відреагували...
04.05.2020 16:41 Ответить
Блин, почитаешь некоторые комменты и думаешь:"Это сколько незарегистрированых шизофреников бегает по улицам, такое ощущение, что в психбольницах начались летние каникулы.))
04.05.2020 16:44 Ответить
Не переймайтесь так.
Оно пенсію Вам підняли. Як Ви й хотіли.
04.05.2020 16:47 Ответить
Этот разговор приобретает опасное сходство с диалогом двух пациентов сумасшедшего дома.
🤣
04.05.2020 16:52 Ответить
У Вас роздвоєння особистості. Зараз таких багато.
04.05.2020 16:58 Ответить
Шукаєте когось з своїм діагнозом для спілкування?
Помилилися адресою!!
Бувайте!!
😀
04.05.2020 17:00 Ответить
Ну так всегда было. При Мародере точно так же, одним на 100 гривень повысили а другим на 2-5тыс. грн, о чем порохосрань любит хвастаться
04.05.2020 16:23 Ответить
Соя ну ка напомни о повышениях пенсии на 100-200 баксов при нормальном правительстве Порося и Гроси, чет я подзабыл.
04.05.2020 16:23 Ответить
Нічого собі.
Ти вже з зернобовими вєдьош бєсєду.
Тобі потрібен агропсихіатр.
04.05.2020 16:50 Ответить
🤣🤣🤣
04.05.2020 17:08 Ответить
Індексація копійчана та її не буде тим пенсіонерам, які працюють! Є приклад, коли людина працює після 70 років, бо пенсія 2000 грн. Тепер вона не отримує індексації. Слава уряду Шмигаля та сонцесяйному Зе!
04.05.2020 16:15 Ответить
Ну да, вот только это правительство всего лишь выполняет закон о индексации принятый при Пете, соя об этом предпочитает забыть.
04.05.2020 16:20 Ответить
не виконує. Бо індексувати малм би ще два місяці тому. І з травня не індексували би, якби не протести.
04.05.2020 16:24 Ответить
Індексація повинна була бути в березні, та монобільшість мала змогу все змінити. Зелене блювотіня теж не хоче про це чути!
04.05.2020 16:25 Ответить
По тыще доплатили, так что ничего по деньгам пенсионеры не потеряли за 2 месяца.
04.05.2020 16:29 Ответить
Тисячу дали, але пояснили це карантином. Тобто питання про два місяці залишається.
04.05.2020 16:35 Ответить
Поясни чому не індексують працюючим пенсіонерам?
04.05.2020 16:36 Ответить
Цены станут лучше ! Цены станут веселее !
04.05.2020 16:17 Ответить
Главное что баригу скінулі!
04.05.2020 16:19 Ответить
Шиза косить соєву секту "нє па детскі". Не по темі, та все ж, фанати "сивочолого гетьмана" поясніть, чому опіковий центр в Дніпрі, де рятують наших Воїнів з опіками, існує з 1'4 року тільки завдяки доброчинним внескам від благодійників і волонтерів? Пять років хряк був при владі. Від нинішнього дня почалася виплата проіндексованих пенсій, - ОП - Цензор.НЕТ 3946
04.05.2020 18:51 Ответить
https://real-vin.com/na-donbasse-pod-vrazheskimi-obstrelami-silno-obgoreli-troe-bojcov-vsu
04.05.2020 18:54 Ответить
Для свідєтєлєй конца епохі Зубожіння ( в миру, зебілів) : Цей опіковий центр існує і зараз тільки завдяки доброчинним внескам. Але зважаючи на турборєжимні прориви молодої команди слуг і небувалий ріст економіки, і це джерело може з часом "пересохнути"
05.05.2020 08:14 Ответить
вчора хліб купував...
Батон вже не 17 (як 4 дні тому), а 18 грн.. Ну, так... Цибуля - з 8-ми скочила (за місяць) до 19-ти... І також треба було купити... Картопля - ще по-божому: 15грн.
04.05.2020 16:22 Ответить
Сьогодні батон купував з карткою киянина за 9 грн, але все інше в АТБ вийшло значно дорожче.
04.05.2020 16:27 Ответить
Ну и цены у вас, у нас тоже подорожал батон но с 13 до 14, хлеб круглый с 12,50 до 13, главное непонятно с какого перепугу если газ подешевел в 2 раза.
04.05.2020 16:27 Ответить
Мосійчючці передайте ці данні.
Для «Борщового набору».
Хай кушаєт.
04.05.2020 16:28 Ответить
https://censor.net/user/466090 На г+г показували рецепт щі.
04.05.2020 17:17 Ответить
Вже бачу чергу біля "Вєлюра". Цікаві пєнціонєри хотять попробувать таки того магічного чаю за 600грн.
04.05.2020 16:18 Ответить
Сарказм ваш понятен.Но дата на чеке январь 2019 года. Зеленский был тогда ещё в проекте.
04.05.2020 17:50 Ответить
Сьогодні жінці прийла фіга а не індексація..
Почекаємо...
04.05.2020 16:19 Ответить
Чого? Другої фіги? Цу можуть, як два пальці об асфальт.
04.05.2020 16:26 Ответить
Посмотрим, я получу свою с 22-ого. Чувствую, что там будет три фиги, а не индексация.
04.05.2020 16:31 Ответить
Я свою 20-го отримаю...)))
04.05.2020 16:34 Ответить
зайди на страницу ПФ ..в свой кабинет с помощью цифрового сертификата и посмотри свою пенсию..я посмотрел вот протокол на 879 грн поднялиВід нинішнього дня почалася виплата проіндексованих пенсій, - ОП - Цензор.НЕТ 8283
04.05.2020 18:08 Ответить
на фігу?
04.05.2020 16:27 Ответить
Ця фіга буде особисто у фокусі🤪🐸
04.05.2020 16:33 Ответить
ще не виплатили, але подивимось, на цьому тижні. Якщо взагалі виплатять пенсію. Бо мої чорнобильські за березень - зажулили.
04.05.2020 16:19 Ответить
В Конституции нет никакого "офиса президента".
Кто вообще все эти люди ?
04.05.2020 16:21 Ответить
А что там есть?
Администрация?
04.05.2020 16:29 Ответить
"Офиса" точно нет.
04.05.2020 16:31 Ответить
А должен быть?
Ты глупее, чем я думал.
04.05.2020 16:33 Ответить
Да пошёл ты.
04.05.2020 16:35 Ответить
Нет, не я.
Ты пошёл!
04.05.2020 17:45 Ответить
І Зеленого Змія немає.
04.05.2020 17:54 Ответить
И штаба "Велюр" тоже нет
04.05.2020 16:37 Ответить
Это то повышение, которое планировалось правительством Гройсмана с нового года?
04.05.2020 16:24 Ответить
схоже...
04.05.2020 16:25 Ответить
Нада гнать етово Гройсмана в шею! До какіх пор он будєт пакостіть і наживатся на ніщіх людЯх???
04.05.2020 16:28 Ответить
с 1 марта - зебилы заныкали 2 месяца.
04.05.2020 16:31 Ответить
БНу что нищеброды, благодарите Свинку Пэпу, за то что отменил налогообложение максимальных пенсий. Теперь одни получают 15-40тыс. пенсий, другие 2тыс.
04.05.2020 16:28 Ответить
монобільшість тобі навіщо?
04.05.2020 16:52 Ответить
«налогообложение максимальных пенсий»😀 Зебилизм не спрячешь)
05.05.2020 07:13 Ответить
16-17 Не льститеся, братие моя возлюбленная: всяко даяние есть благо и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца светов...

- Дареному коню в зубы не смотрят.
- Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего.

- Держи карман шире.
04.05.2020 16:36 Ответить
Говорят, после шестидесяти люди не живут, а мстят правительству!
04.05.2020 16:36 Ответить
Бий зелених,рятуй Україну!
04.05.2020 16:39 Ответить
Ти чув, чим закінчилася «Бітва с дуракамі»?
У Макаревича є така пісня.
04.05.2020 16:45 Ответить
Ведь в борьбе с зелёным змеем побеждает змей (с)
04.05.2020 16:56 Ответить
А ми думали всім по 11 відсотків індексація.А там така хитра схема що аж жуть.В підсумку 0.
Спасибі КЛОВУНАМ !!!!!
04.05.2020 16:46 Ответить
В мене теж 0!
04.05.2020 16:52 Ответить
Вранье, пенсию не подняли Дали только 1000 грн одноразово, а пенсия осталась в том же размере, 1638 грн. С 1 июля поднимут на 74 рн Подняли с 1 мая только тем женщинам, у кого стаж 30 лет и 80 летним. Вот такие обещания и такая действительность
04.05.2020 16:51 Ответить
У мене стаж більше 40 років. Пенсію не підняли і не піднімуть.
04.05.2020 16:53 Ответить
Охранником в Магадане?
04.05.2020 16:57 Ответить
Падлюки зелебенські!!!!
Чомуіндексація не із березня місяця, ізжерли два місяці, на чай по 500 грн./стакан не хватає????
Віддайте людям те що треба за Законом, лакеі!!!
04.05.2020 16:52 Ответить
Китай - из 230,8 млн человек старше 60 лет, по данным CEIC, выплаты от государства получает только 152,7 млн человек. Из них сельское население ( https://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=CN 43,2% населения КНР) минимальную основную пенсию. - http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/14/c_137178445.htm 125 юаней =477грн.
Что то большая у них минималка!!!
04.05.2020 16:53 Ответить
ПС. 230-152=78 млн не получают ничего. Не заработали при Мао..
04.05.2020 16:55 Ответить
ПС. Итого. Пенсию не получают , а зарабатывают. - МаоДзеДун.
Кто получает мало - все претензии к Ленину. Адрес- Мацква, Красная Площать, Ящик.
04.05.2020 16:59 Ответить
мне вот интересно, если сейчас на пенсию зарабатывает нынешнее рабочие население, то где гарантия что у них не будет пенсия еще ниже чем выплачено налогов, или будет та пенсия вообще? Как по мне уже сейчас 50 евро это давно за пределами выживания, даже необходимых продуктов не купишь.
04.05.2020 18:00 Ответить
началась выплата проиндексированных пенсий...

Теперь пенсионеры не только от вируса будут умирать, но и от обжорства...
04.05.2020 18:30 Ответить
Я думал что пенсиями ПФ занимается или как минимум Каб Мин ..но ОП тут каким боком ?
04.05.2020 18:31 Ответить
ну главное пенсам помочь, они основа государства.
чем пенсии платить будут, если безработные налоги не платят и ввп не создают?
04.05.2020 19:53 Ответить
 
 