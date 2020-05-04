С сегодняшнего дня началась выплата проиндексированных пенсий, - ОП
В Украине с 4 мая началась выплата пенсий после индексации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию сайте президента по итогам рабочего совещания главы Офиса президента Андрея Ермака со своими заместителями.
Сообщается, что на совещании обсудили индексацию пенсий, которая проходит в мае.
"Правительство уже приняло соответствующее решение, и с сегодняшнего дня начнется начисление повышенных выплат пенсионерам", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11. При этом, если размер повышения после перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии до этой суммы. Если с 1 мая пенсия с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации не достигает 2100 гривен, таким пенсионерам установят доплату до указанной суммы.
)))
100%.
Наступного разу запитай його скільки буде 7×8= ....
Оно пенсію Вам підняли. Як Ви й хотіли.
🤣
Помилилися адресою!!
Бувайте!!
😀
Ти вже з зернобовими вєдьош бєсєду.
Тобі потрібен агропсихіатр.
Батон вже не 17 (як 4 дні тому), а 18 грн.. Ну, так... Цибуля - з 8-ми скочила (за місяць) до 19-ти... І також треба було купити... Картопля - ще по-божому: 15грн.
Для «Борщового набору».
Хай кушаєт.
Почекаємо...
Кто вообще все эти люди ?
Администрация?
Ты глупее, чем я думал.
Ты пошёл!
- Дареному коню в зубы не смотрят.
- Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего.
- Держи карман шире.
У Макаревича є така пісня.
Спасибі КЛОВУНАМ !!!!!
Чомуіндексація не із березня місяця, ізжерли два місяці, на чай по 500 грн./стакан не хватає????
Віддайте людям те що треба за Законом, лакеі!!!
Что то большая у них минималка!!!
Кто получает мало - все претензии к Ленину. Адрес- Мацква, Красная Площать, Ящик.
Теперь пенсионеры не только от вируса будут умирать, но и от обжорства...
чем пенсии платить будут, если безработные налоги не платят и ввп не создают?