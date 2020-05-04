С сегодняшнего дня началась выплата проиндексированных пенсий, - ОП

В Украине с 4 мая началась выплата пенсий после индексации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию сайте президента по итогам рабочего совещания главы Офиса президента Андрея Ермака со своими заместителями.

Сообщается, что на совещании обсудили индексацию пенсий, которая проходит в мае.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лазебная об индексации пенсий с мая: Средний размер повышения составит 260 грн, наименьший - 100 грн

"Правительство уже приняло соответствующее решение, и с сегодняшнего дня начнется начисление повышенных выплат пенсионерам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11. При этом, если размер повышения после перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии до этой суммы. Если с 1 мая пенсия с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации не достигает 2100 гривен, таким пенсионерам установят доплату до указанной суммы.