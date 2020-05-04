Від нинішнього дня почалася виплата проіндексованих пенсій, - ОП
В Україні з 4 травня розпочалася виплата пенсій після індексації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію на сайті президента за підсумками робочої наради голови Офісу президента Андрія Єрмака зі своїми заступниками.
Повідомляється, що на нараді обговорили індексацію пенсій, яка здійснюється у травні.
"Уряд вже ухвалив відповідне рішення, і від нинішнього дня почнеться нарахування підвищених виплат пенсіонерам", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коефіцієнт перерахунку пенсій становииме 1,11. При цьому, якщо розмір підвищення після перерахунку пенсії не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії до цієї суми. Якщо з 1 травня пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації не досягає 2100 гривень, таким пенсіонерам встановлять доплату до згаданої суми.
