Общежитие в Киевской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Общежитие в городе Украинка на Киевщине закрыли на карантин из-за обнаружения 10 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает Цензор.НЕТ.
Володин отметил, что в других пансионатах и общежитиях области продолжается выявление новых случаев заражения COVID-19.
"Получены результаты ПЦР-тестирования жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка… лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Заведение закрыли на карантин, установлен санитарно-карантинный пост", - добавил Володин.
Михаил Дужик
04.05.2020 17:00
Сергей Кузнецов #467358
04.05.2020 18:35
