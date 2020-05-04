РУС
Общежитие в Киевской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Общежитие в городе Украинка на Киевщине закрыли на карантин из-за обнаружения 10 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает Цензор.НЕТ.

Володин отметил, что в других пансионатах и общежитиях области продолжается выявление новых случаев заражения COVID-19.

"Получены результаты ПЦР-тестирования жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка… лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Заведение закрыли на карантин, установлен санитарно-карантинный пост", - добавил Володин.

карантин (16729) Володин Вячеслав (72) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
