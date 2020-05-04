4 216 2
Гуртожиток у Київській області закрили на карантин через спалах коронавірусу
Гуртожиток у місті Українка на Київщині закрили на карантин через виявлення 10 випадків захворювання на коронавірус.
Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає Цензор.НЕТ.
Володін зазначив, що в інших пансіонатах та гуртожитках області триває виявлення нових випадків зараження COVID-19.
"Отримано результати ПЛР-тестування мешканців гуртожитку державного навчального закладу в місті Українка ... лабораторія підтвердила 10 випадків зараження серед мешканців гуртожитку. Заклад закрили на карантин, встановлено санітарно-карантинний пост", - додав Володін.
