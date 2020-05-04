Вспышку коронавируса обнаружили в таборе ромов на Одесщине

В Беляевском районе Одесской области выявлено вспышку коронавируса в таборе ромов. В таборе заболело 11 людей.

Об этом стало известно во время брифинга в Одесской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

Председатель ОГА Максим Куцый отметил, что вспышка COVID-19 зафиксирована в селе Нерубайском.

"В местах проживания ромов проводятся санитарные мероприятия, тестирование жителей... Нам удалось оперативно организовать доступ врачей", - сообщил Куцый. Как уточнила и. о. директора департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева, заболевание выявлено в одном из таборов – в месте компактного проживания ромов.

"Одиннадцать заболевших, из которых 5 детей. Двое пожилых людей, один 42-летний мужчина госпитализирован", - добавила чиновница. С целью недопущения распространения инфекции в таборе и в селе районная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение установить карантинные посты на улицах Виноградной и Леси Украинки. Как отметила Одарий-Захарьева, это необходимо, чтобы ограничить перемещение обитателей табора и обеспечить медико-санитарный контроль. По ее информации, на сегодняшний день биологический материал для исследований взят у 30 контактных лиц.

Также она проинформировала о проведенной встрече с представителями табора, в ходе которой решен вопрос ограничения их перемещения, обеспечения продуктами питания, средствами гигиены и пр.

Одарий-Захарьева отметила, что в общей сложности в этом таборе примерно на 100 домов проживает 625 человек, из которых более 300 – дети. В понедельник медики успели осмотреть 50 детей.

"Ситуация в таборе спокойная… Была встреча с "бароном" – есть взаимопонимание", - добавила Одарий-Захарьева.

Она отметила, что после получения результатов исследований, здоровым людям разрешат выезжать для закупки продуктов. Как уточнил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, 10 заболевших – члены одной семьи.

