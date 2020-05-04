Вспышку коронавируса обнаружили в таборе ромов на Одесщине
В Беляевском районе Одесской области выявлено вспышку коронавируса в таборе ромов. В таборе заболело 11 людей.
Об этом стало известно во время брифинга в Одесской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".
Председатель ОГА Максим Куцый отметил, что вспышка COVID-19 зафиксирована в селе Нерубайском.
"В местах проживания ромов проводятся санитарные мероприятия, тестирование жителей... Нам удалось оперативно организовать доступ врачей", - сообщил Куцый. Как уточнила и. о. директора департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева, заболевание выявлено в одном из таборов – в месте компактного проживания ромов.
"Одиннадцать заболевших, из которых 5 детей. Двое пожилых людей, один 42-летний мужчина госпитализирован", - добавила чиновница. С целью недопущения распространения инфекции в таборе и в селе районная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение установить карантинные посты на улицах Виноградной и Леси Украинки. Как отметила Одарий-Захарьева, это необходимо, чтобы ограничить перемещение обитателей табора и обеспечить медико-санитарный контроль. По ее информации, на сегодняшний день биологический материал для исследований взят у 30 контактных лиц.
Также она проинформировала о проведенной встрече с представителями табора, в ходе которой решен вопрос ограничения их перемещения, обеспечения продуктами питания, средствами гигиены и пр.
Одарий-Захарьева отметила, что в общей сложности в этом таборе примерно на 100 домов проживает 625 человек, из которых более 300 – дети. В понедельник медики успели осмотреть 50 детей.
"Ситуация в таборе спокойная… Была встреча с "бароном" – есть взаимопонимание", - добавила Одарий-Захарьева.
Она отметила, что после получения результатов исследований, здоровым людям разрешат выезжать для закупки продуктов. Как уточнил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, 10 заболевших – члены одной семьи.
А ведь он был прав.
**********
Щодо циган, не знаю, а от євреїв фашисти залюбки приймали у свою партію. Дійшло до того, що відсоток євреїв у партії фашистів був навіть більшим, ніж серед самих італійців.
Судіть самі. На 1939 рік - населення Італії майже 45 млн, з них 6 млн членів Національної Фашистської партії. Це 13%.
Кількість італійських євреїв на цей же рік - 58 412, з них 10 125 членів Національної Фашистської партії. Це 17%.
Таким чином, євреї були більшими фашистами, ніж італійці. Історичний факт, як не крути.
відсоток євреїв у партії фашистіввідсоток фашистів серед євреїв.
Екскюзе муа
Все,завязывайте с этим цирком, уже даже не смешно.
Они могут и не знать, что у нас пандемия.
...
Чотири помилки у слові "вошей"
Зато они живут на воздухе) Украинцам такой поскоши ждать и ждать.
(Иван Васильевич меняет профессию. По мотивам пьесы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Булгакова "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0) Иван Васильевич ")
*******
Ето вапрос, ілі прєдложеніє?
Ще й русофоб був... Файний вуйко. RIP
Міхай Волонтир був патріотом своєї Батьківщини, відкрито висловлювався за незалежність Молдови, виступав проти російської окупації, через що отримав засудження з боку деяких російських шанувальників. Росіян він відкрито називав "окупантами", "гнобителями" та "споживачами". Був обраний до молдавського парламенту та багато зробив для досягнення Молдовою незалежності.
https://censor.net/ua/news/3190976/ne_yishlosya_pro_natsionalnist_a_pro_porushnykiv_karantynu_martsinkiv_poyasnyv_svoyu_zayavu_pro_romiv
Или это у них дачный вариант?
А зальотниє по таборам кабздрючєнскім гонятся.
В селе Нерубайское табором называют окончание 2 улиц где построены дома в которых проживают цыгане. На фото новости просто какой то мусорник, а в "таборе" построены огромные дома, и количество крутых иномарок больше чем во всем остальном Нерубайском. Снаружи домов грязь, болото и отсутствие заборов, а внутри просто как музей, внутри дома Атриум на 2 этажа с портретом любимой дочери на все 6 метров высоты, дорогой паркет и шторы, которых вы не видели даже в интернете.
Все подумали что табор в Нерубайском это 15 палаток на земле где сидят грязные и голодные дети, а на самом деле табор сможет одолжить бюджету области немного денег, когда в казначействе области они закончатся.
Вот что делает ксенофобия с людьми. Гастарбайтеры привезли с Европы с собой ковид и загадили всю Западную Украину и ничего, а десяток циган с вирусом это смерть комарам и мухам, пандемия вселенских масштабов и конец света. Хохлы с вирусом это ничего, ну бывает, а ромы с вирусом это край и дно.
Вот так и живём.
(если по чесноку, то судя по внешнему виду Нерубайского табором я бы назвал остальную часть села, местами болота и разрушенных домов столько что ....)
В "таборе" газифицировано почти все дома, кроме самых бедных, а в селе газификация еле доходит до 50% и трёхфазного электропитания в процентном соотношении в таборе больше чем по всему остальному селу. Про автопарк табора я уже говорил, нерубайцы просто бомжи по сравнению с ромами, так что я бы ещё разобрался кто в Нерубайском цигане...