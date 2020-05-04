РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5325 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 850 89

Вспышку коронавируса обнаружили в таборе ромов на Одесщине

Вспышку коронавируса обнаружили в таборе ромов на Одесщине

В Беляевском районе Одесской области выявлено вспышку коронавируса в таборе ромов. В таборе заболело 11 людей.

Об этом стало известно во время брифинга в Одесской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

Председатель ОГА Максим Куцый отметил, что вспышка COVID-19 зафиксирована в селе Нерубайском.

"В местах проживания ромов проводятся санитарные мероприятия, тестирование жителей... Нам удалось оперативно организовать доступ врачей", - сообщил Куцый. Как уточнила и. о. директора департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева, заболевание выявлено в одном из таборов – в месте компактного проживания ромов.

"Одиннадцать заболевших, из которых 5 детей. Двое пожилых людей, один 42-летний мужчина госпитализирован", - добавила чиновница. С целью недопущения распространения инфекции в таборе и в селе районная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение установить карантинные посты на улицах Виноградной и Леси Украинки. Как отметила Одарий-Захарьева, это необходимо, чтобы ограничить перемещение обитателей табора и обеспечить медико-санитарный контроль. По ее информации, на сегодняшний день биологический материал для исследований взят у 30 контактных лиц.

Также она проинформировала о проведенной встрече с представителями табора, в ходе которой решен вопрос ограничения их перемещения, обеспечения продуктами питания, средствами гигиены и пр.

Одарий-Захарьева отметила, что в общей сложности в этом таборе примерно на 100 домов проживает 625 человек, из которых более 300 – дети. В понедельник медики успели осмотреть 50 детей.

"Ситуация в таборе спокойная… Была встреча с "бароном" – есть взаимопонимание", - добавила Одарий-Захарьева.

Она отметила, что после получения результатов исследований, здоровым людям разрешат выезжать для закупки продуктов. Как уточнил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, 10 заболевших – члены одной семьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Одесская область (3830) цыгане (142) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) ромы (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Когда мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал вывезти на место их регистрации из Ивано-Франковска цыган, которые не соблюдали никакого карантина, никаких санитарных норм и жили себе табором прямо в сквере у вокзала... то его обьявили чуть ли не фашистом...
А ведь он был прав.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:07 Ответить
+27
Фото табору настільки циганське, що в мене кудись зникли 50 грн.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:24 Ответить
+24
Не, это только ихняя стерильная инфекционная амбулатория...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Табор - це те, що на фото?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:06 Ответить
Не, это только ихняя стерильная инфекционная амбулатория...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:08 Ответить
Да , не мегаполис . У них такой прикол . Нет документов , не работают .
показать весь комментарий
04.05.2020 17:09 Ответить
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 5937
показать весь комментарий
04.05.2020 19:09 Ответить
Фото табору настільки циганське, що в мене кудись зникли 50 грн.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:24 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 18:07 Ответить
Ще повезло.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:04 Ответить
Буває й гірше...

Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 1109
показать весь комментарий
04.05.2020 19:12 Ответить
Так виглядає справжній табір ромів-кочівників: де сподобалося, там і отаборилися.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:29 Ответить
Хто такі роми?? Вони завжди були ЦИГАНИ!!! Є такий радянський фільм "Цыган",є танок "цыганочка",а от танок "романочка" нечув.Не вподобляйтесь різним толерастам.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:03 Ответить
Я толерантний до них до пори-до-часу: поки сумок в жінок не виривають, або що. В таких випадках толерантність зникає - можу і ногою переї...ти.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:11 Ответить
И главное что эта нечисть по всему миру одинаковая, как под копирку сделана, и способ жизни -воровство, наркотики,как бы кого объегорить, и ни одного работника не встречал,по всей Европе их видел.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:12 Ответить
В Польше они такие же, но работающих цыган встречал в Норильске, коду так в 95ом. Еще ребенком был.Но они РАБОТАЛИ!
показать весь комментарий
04.05.2020 21:55 Ответить
Когда мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал вывезти на место их регистрации из Ивано-Франковска цыган, которые не соблюдали никакого карантина, никаких санитарных норм и жили себе табором прямо в сквере у вокзала... то его обьявили чуть ли не фашистом...
А ведь он был прав.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:07 Ответить
Не чуть ли а именно так и объявили. Он конечно прав но надо думать как это будет выглядеть со стороны и подбирать слова. А то эти "правозащитники" только и ищут из кого фашиста сделать и не знают уже до чего доколупаться...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:20 Ответить
всмысле, назвал цыган цыганами? Так они сами себя так называют, что за дичь.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:59 Ответить
Запакувати! Я вам бус дав? Чому не запакували?
показать весь комментарий
04.05.2020 18:25 Ответить
"Ромале" вони себе називають.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:48 Ответить
Нужно просто подбирать слова...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:54 Ответить
то его обьявили чуть ли не фашистом...
**********
Щодо циган, не знаю, а от євреїв фашисти залюбки приймали у свою партію. Дійшло до того, що відсоток євреїв у партії фашистів був навіть більшим, ніж серед самих італійців.

Судіть самі. На 1939 рік - населення Італії майже 45 млн, з них 6 млн членів Національної Фашистської партії. Це 13%.
Кількість італійських євреїв на цей же рік - 58 412, з них 10 125 членів Національної Фашистської партії. Це 17%.

Таким чином, євреї були більшими фашистами, ніж італійці. Історичний факт, як не крути.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:10 Ответить
відсоток євреїв у партії фашистів відсоток фашистів серед євреїв.

Екскюзе муа
показать весь комментарий
04.05.2020 18:13 Ответить
Це ксенофобія і пригноблення меншин.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:07 Ответить
Поняли наконец, что вы коронованный осел!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:26 Ответить
https://censor.net/user/469416 Ні,я ж не президент.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:28 Ответить
Не удерешь от нас?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:29 Ответить
https://censor.net/user/469416 Навіщо?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:38 Ответить
В атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: "После нас-- хоть потоп".
показать весь комментарий
04.05.2020 17:39 Ответить
В мире животных.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:07 Ответить
Ослы мы были!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:46 Ответить
Так а може нехай вони таво... мандують на істаріческую родіну... На "Мрії"? І Епіцернтр оплатить,а препіздент провадить...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:08 Ответить
Вы реально верите,что цыган тестируют?))))
Все,завязывайте с этим цирком, уже даже не смешно.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:12 Ответить
Нет, не верю. Бомжей на улицах полно, без масок. К ним ни мусора, ни нацгвардейцы даже не подходят!
показать весь комментарий
04.05.2020 18:29 Ответить
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Цыганская семья из 37 человек снимет однакомнатную квартиру, тишину и порядок гарантируем!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:12 Ответить
Забули одне слово, що одразу підвищує градус: "Чистоплотная цыганская семья из 37 человек..." (і далі за текстом)
показать весь комментарий
04.05.2020 19:17 Ответить
Больше походит на свалку рубироида, чем на семью.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:37 Ответить
Что-то похожее этой картинке я видела в Индии.
Они могут и не знать, что у нас пандемия.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:19 Ответить
Откуда будешь?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:28 Ответить
Не грамотность боком вылезла-когда воровали, не прочитали!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:20 Ответить
в таборе ромов

...
Чотири помилки у слові "вошей"
показать весь комментарий
04.05.2020 17:21 Ответить
Там играют на скрипке и на гармонике, бывают уличные девки и другие приличные люди, которых не пускают в "репрезентяк".
показать весь комментарий
04.05.2020 17:36 Ответить
а в слове "рубероид" аж целых 8.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:38 Ответить
для іудеїв -ми гої. для циган-хами. і ті і інші вважають себе вищою расою. то мо най між собою вияснять хто з них козирніший(кошерніший) а нас облишать у спокої!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:22 Ответить
А за что тебя будут... того?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:31 Ответить
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 6601
показать весь комментарий
04.05.2020 17:24 Ответить
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 3968
показать весь комментарий
04.05.2020 17:29 Ответить
таки скоммуниздили...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:59 Ответить
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 9379
показать весь комментарий
04.05.2020 19:08 Ответить
Поздновато вспомнили про них! Там разве только коронавирус... Там целый букет болячек.
Зато они живут на воздухе) Украинцам такой поскоши ждать и ждать.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:24 Ответить
XDDDD
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 2116
показать весь комментарий
04.05.2020 17:33 Ответить
Водку пьете?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:42 Ответить
- Анисовую?!
(Иван Васильевич меняет профессию. По мотивам пьесы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Булгакова "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0) Иван Васильевич ")
показать весь комментарий
04.05.2020 17:46 Ответить
водки не пью, только ром.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:49 Ответить
Водку пьете?
*******
Ето вапрос, ілі прєдложеніє?
показать весь комментарий
04.05.2020 18:16 Ответить
Вы п...пьяны!..
показать весь комментарий
04.05.2020 18:25 Ответить
Я с...толька нє уыпью...
показать весь комментарий
04.05.2020 21:45 Ответить
а как Будулай? не болеет?)) этих цыган надо держать в резервациях.. причём всех
показать весь комментарий
04.05.2020 17:24 Ответить
Будулай помер в 2015, йому корона пофіг.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:29 Ответить
Причому Міхай Волонтір був жодним боком не циган.
Ще й русофоб був... Файний вуйко. RIP

Міхай Волонтир був патріотом своєї Батьківщини, відкрито висловлювався за незалежність Молдови, виступав проти російської окупації, через що отримав засудження з боку деяких російських шанувальників. Росіян він відкрито називав "окупантами", "гнобителями" та "споживачами". Був обраний до молдавського парламенту та багато зробив для досягнення Молдовою незалежності.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:37 Ответить
Хватит! Ну их к черту!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:38 Ответить
Видишь, не знаешь, а говоришь...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:30 Ответить
Может, ты национальный социалист?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:35 Ответить
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 1101
показать весь комментарий
04.05.2020 17:26 Ответить
воши , ненавижу мля вошЕй
показать весь комментарий
04.05.2020 17:40 Ответить
Не... не стыдно тебе! Дурррак! Достукаешься -- получишь в морду.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:44 Ответить
Циганам потрібно зробити резервацію, як у США індіанцям, в Україні така тереторія є, або зарити десь у ямі під шумок короновірусу, написати в звіті "імунітет поганий".
показать весь комментарий
04.05.2020 17:30 Ответить
73 %
показать весь комментарий
04.05.2020 17:33 Ответить
Послушай, а ты не политический?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:34 Ответить
Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:33 Ответить
Роми здорової людини:

Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 3344
показать весь комментарий
04.05.2020 17:40 Ответить
Где это вы так нализались?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:43 Ответить
Я бы чего-нибудь выпил!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:47 Ответить
Kraken Black Spiced взагалі збсь (як поціновувач творчості Лавкрафта я його альтернативно називаю ******* Black Spiced) ,,,;,;,,,
показать весь комментарий
04.05.2020 18:40 Ответить
кракен харош)
показать весь комментарий
04.05.2020 19:46 Ответить
"Табор уходит в небо".
показать весь комментарий
04.05.2020 17:46 Ответить
брось дурачиться, голубчик!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:48 Ответить
Курс не верный- надо в землю, на пару метров ниже 0.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:09 Ответить
розплодник ше той
показать весь комментарий
04.05.2020 17:51 Ответить
Старый анекдот: забитый автобус, выпивший товарищ хлопает негра(не афроамериканца) по плечу "Цыган передай за проезд" тот оборачивается "Я не цыган, я африканец!", выпивший: "Нифига себе! какие же тогда у вас цыгане??!!"
показать весь комментарий
04.05.2020 18:08 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 18:41 Ответить
Украли у кого то наверное..
показать весь комментарий
04.05.2020 18:28 Ответить
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 3561
https://censor.net/ua/news/3190976/ne_yishlosya_pro_natsionalnist_a_pro_porushnykiv_karantynu_martsinkiv_poyasnyv_svoyu_zayavu_pro_romiv
показать весь комментарий
04.05.2020 19:15 Ответить
А где же они зимой живут?
Или это у них дачный вариант?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:27 Ответить
Обережно, блювотне фото!

Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 2362
показать весь комментарий
04.05.2020 19:47 Ответить
И вспышку сифилиса
показать весь комментарий
04.05.2020 19:57 Ответить
странный какой то цыганячий табор.больше на бомжовню похоже. в Запорожье они живут в хоромах.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:13 Ответить
Так це мєстні цигани в хоромах, - на крише-разводіловє наркоманском.
А зальотниє по таборам кабздрючєнскім гонятся.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:40 Ответить
Рома - це чоловіче ім'я Роман, а народ цей українською мовою називається цигани. Вимагаю від журналістів правильно писати назви народів. Досить паплюжити українську мову.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:21 Ответить
ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В ТЕМЕ!
В селе Нерубайское табором называют окончание 2 улиц где построены дома в которых проживают цыгане. На фото новости просто какой то мусорник, а в "таборе" построены огромные дома, и количество крутых иномарок больше чем во всем остальном Нерубайском. Снаружи домов грязь, болото и отсутствие заборов, а внутри просто как музей, внутри дома Атриум на 2 этажа с портретом любимой дочери на все 6 метров высоты, дорогой паркет и шторы, которых вы не видели даже в интернете.
Все подумали что табор в Нерубайском это 15 палаток на земле где сидят грязные и голодные дети, а на самом деле табор сможет одолжить бюджету области немного денег, когда в казначействе области они закончатся.

Вот что делает ксенофобия с людьми. Гастарбайтеры привезли с Европы с собой ковид и загадили всю Западную Украину и ничего, а десяток циган с вирусом это смерть комарам и мухам, пандемия вселенских масштабов и конец света. Хохлы с вирусом это ничего, ну бывает, а ромы с вирусом это край и дно.
Вот так и живём.

(если по чесноку, то судя по внешнему виду Нерубайского табором я бы назвал остальную часть села, местами болота и разрушенных домов столько что ....)
показать весь комментарий
05.05.2020 05:34 Ответить
На минуточку:
В "таборе" газифицировано почти все дома, кроме самых бедных, а в селе газификация еле доходит до 50% и трёхфазного электропитания в процентном соотношении в таборе больше чем по всему остальному селу. Про автопарк табора я уже говорил, нерубайцы просто бомжи по сравнению с ромами, так что я бы ещё разобрался кто в Нерубайском цигане...
показать весь комментарий
05.05.2020 05:43 Ответить
 
 