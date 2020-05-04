Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині
У Біляївському районі Одеської області виявлено спалах коронавірусу в таборі ромів. У таборі захворіло 11 осіб.
Про це стало відомо під час брифінгу в Одеській обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Голова ОДА Максим Куций зазначив, що спалах COVID-19 зафіксовано в селі Нерубайському.
"У місцях проживання ромів проводяться санітарні заходи, тестування жителів... Нам вдалося оперативно організувати доступ лікарів", - повідомив Куций. Як уточнила в. о. директора департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, захворювання виявлено в одному з таборів - у місці компактного проживання ромів.
"Одинадцять хворих, з яких 5 дітей. Двох літніх людей, одного 42-річного чоловіка госпіталізовано", - додала чиновниця. З метою недопущення поширення інфекції в таборі і в селі районна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення встановити карантинні пости на вулицях Виноградній і Лесі Українки. Як зазначила Одарій-Захар’єва, це необхідно, щоб обмежити переміщення мешканців табору і забезпечити медико-санітарний контроль. За її інформацією, на сьогодні біологічний матеріал для досліджень взято у 30 контактних осіб.
Також вона поінформувала про проведену зустрічі з представниками табору, в ході якої вирішено питання обмеження їхнього переміщення, забезпечення продуктами харчування, засобами гігієни тощо.
Одарій-Захар’єва зазначила, що загалом у цьому таборі приблизно на 100 будинків проживає 625 осіб, з яких понад 300 - діти. У понеділок медики встигли оглянути 50 дітей.
"Ситуація в таборі спокійна... Була зустріч з "бароном" - є взаєморозуміння", - додала Одарій-Захар’єва.
Вона зазначила, що після отримання результатів досліджень здоровим людям дозволять виїжджати для закупівлі продуктів. Як уточнив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, 10 хворих - члени однієї сім'ї.
В селе Нерубайское табором называют окончание 2 улиц где построены дома в которых проживают цыгане. На фото новости просто какой то мусорник, а в "таборе" построены огромные дома, и количество крутых иномарок больше чем во всем остальном Нерубайском. Снаружи домов грязь, болото и отсутствие заборов, а внутри просто как музей, внутри дома Атриум на 2 этажа с портретом любимой дочери на все 6 метров высоты, дорогой паркет и шторы, которых вы не видели даже в интернете.
Все подумали что табор в Нерубайском это 15 палаток на земле где сидят грязные и голодные дети, а на самом деле табор сможет одолжить бюджету области немного денег, когда в казначействе области они закончатся.
Вот что делает ксенофобия с людьми. Гастарбайтеры привезли с Европы с собой ковид и загадили всю Западную Украину и ничего, а десяток циган с вирусом это смерть комарам и мухам, пандемия вселенских масштабов и конец света. Хохлы с вирусом это ничего, ну бывает, а ромы с вирусом это край и дно.
Вот так и живём.
(если по чесноку, то судя по внешнему виду Нерубайского табором я бы назвал остальную часть села, местами болота и разрушенных домов столько что ....)
В "таборе" газифицировано почти все дома, кроме самых бедных, а в селе газификация еле доходит до 50% и трёхфазного электропитания в процентном соотношении в таборе больше чем по всему остальному селу. Про автопарк табора я уже говорил, нерубайцы просто бомжи по сравнению с ромами, так что я бы ещё разобрался кто в Нерубайском цигане...