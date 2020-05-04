УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9859 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 850 89

Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині

Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині

У Біляївському районі Одеської області виявлено спалах коронавірусу в таборі ромів. У таборі захворіло 11 осіб.

Про це стало відомо під час брифінгу в Одеській обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Голова ОДА Максим Куций зазначив, що спалах COVID-19 зафіксовано в селі Нерубайському.

"У місцях проживання ромів проводяться санітарні заходи, тестування жителів... Нам вдалося оперативно організувати доступ лікарів", - повідомив Куций. Як уточнила в. о. директора департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, захворювання виявлено в одному з таборів - у місці компактного проживання ромів.

"Одинадцять хворих, з яких 5 дітей. Двох літніх людей, одного 42-річного чоловіка госпіталізовано", - додала чиновниця. З метою недопущення поширення інфекції в таборі і в селі районна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення встановити карантинні пости на вулицях Виноградній і Лесі Українки. Як зазначила Одарій-Захар’єва, це необхідно, щоб обмежити переміщення мешканців табору і забезпечити медико-санітарний контроль. За її інформацією, на сьогодні біологічний матеріал для досліджень взято у 30 контактних осіб.

Також вона поінформувала про проведену зустрічі з представниками табору, в ході якої вирішено питання обмеження їхнього переміщення, забезпечення продуктами харчування, засобами гігієни тощо.

Одарій-Захар’єва зазначила, що загалом у цьому таборі приблизно на 100 будинків проживає 625 осіб, з яких понад 300 - діти. У понеділок медики встигли оглянути 50 дітей.

"Ситуація в таборі спокійна... Була зустріч з "бароном" - є взаєморозуміння", - додала Одарій-Захар’єва.

Вона зазначила, що після отримання результатів досліджень здоровим людям дозволять виїжджати для закупівлі продуктів. Як уточнив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, 10 хворих - члени однієї сім'ї.

Дивіться також: МВС ухвалило рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Одеська область (3494) цигани (92) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) роми (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Когда мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал вывезти на место их регистрации из Ивано-Франковска цыган, которые не соблюдали никакого карантина, никаких санитарных норм и жили себе табором прямо в сквере у вокзала... то его обьявили чуть ли не фашистом...
А ведь он был прав.
показати весь коментар
04.05.2020 17:07 Відповісти
+27
Фото табору настільки циганське, що в мене кудись зникли 50 грн.
показати весь коментар
04.05.2020 17:24 Відповісти
+24
Не, это только ихняя стерильная инфекционная амбулатория...
показати весь коментар
04.05.2020 17:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Табор - це те, що на фото?
показати весь коментар
04.05.2020 17:06 Відповісти
Не, это только ихняя стерильная инфекционная амбулатория...
показати весь коментар
04.05.2020 17:08 Відповісти
Да , не мегаполис . У них такой прикол . Нет документов , не работают .
показати весь коментар
04.05.2020 17:09 Відповісти
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 5937
показати весь коментар
04.05.2020 19:09 Відповісти
Фото табору настільки циганське, що в мене кудись зникли 50 грн.
показати весь коментар
04.05.2020 17:24 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 18:07 Відповісти
Ще повезло.
показати весь коментар
04.05.2020 19:04 Відповісти
Буває й гірше...

Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 1109
показати весь коментар
04.05.2020 19:12 Відповісти
Так виглядає справжній табір ромів-кочівників: де сподобалося, там і отаборилися.
показати весь коментар
04.05.2020 17:29 Відповісти
Хто такі роми?? Вони завжди були ЦИГАНИ!!! Є такий радянський фільм "Цыган",є танок "цыганочка",а от танок "романочка" нечув.Не вподобляйтесь різним толерастам.
показати весь коментар
04.05.2020 18:03 Відповісти
Я толерантний до них до пори-до-часу: поки сумок в жінок не виривають, або що. В таких випадках толерантність зникає - можу і ногою переї...ти.
показати весь коментар
04.05.2020 18:11 Відповісти
И главное что эта нечисть по всему миру одинаковая, как под копирку сделана, и способ жизни -воровство, наркотики,как бы кого объегорить, и ни одного работника не встречал,по всей Европе их видел.
показати весь коментар
04.05.2020 19:12 Відповісти
В Польше они такие же, но работающих цыган встречал в Норильске, коду так в 95ом. Еще ребенком был.Но они РАБОТАЛИ!
показати весь коментар
04.05.2020 21:55 Відповісти
Когда мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал вывезти на место их регистрации из Ивано-Франковска цыган, которые не соблюдали никакого карантина, никаких санитарных норм и жили себе табором прямо в сквере у вокзала... то его обьявили чуть ли не фашистом...
А ведь он был прав.
показати весь коментар
04.05.2020 17:07 Відповісти
Не чуть ли а именно так и объявили. Он конечно прав но надо думать как это будет выглядеть со стороны и подбирать слова. А то эти "правозащитники" только и ищут из кого фашиста сделать и не знают уже до чего доколупаться...
показати весь коментар
04.05.2020 17:20 Відповісти
всмысле, назвал цыган цыганами? Так они сами себя так называют, что за дичь.
показати весь коментар
04.05.2020 17:59 Відповісти
Запакувати! Я вам бус дав? Чому не запакували?
показати весь коментар
04.05.2020 18:25 Відповісти
"Ромале" вони себе називають.
показати весь коментар
04.05.2020 20:48 Відповісти
Нужно просто подбирать слова...
показати весь коментар
04.05.2020 17:54 Відповісти
то его обьявили чуть ли не фашистом...
**********
Щодо циган, не знаю, а от євреїв фашисти залюбки приймали у свою партію. Дійшло до того, що відсоток євреїв у партії фашистів був навіть більшим, ніж серед самих італійців.

Судіть самі. На 1939 рік - населення Італії майже 45 млн, з них 6 млн членів Національної Фашистської партії. Це 13%.
Кількість італійських євреїв на цей же рік - 58 412, з них 10 125 членів Національної Фашистської партії. Це 17%.

Таким чином, євреї були більшими фашистами, ніж італійці. Історичний факт, як не крути.
показати весь коментар
04.05.2020 18:10 Відповісти
відсоток євреїв у партії фашистів відсоток фашистів серед євреїв.

Екскюзе муа
показати весь коментар
04.05.2020 18:13 Відповісти
Це ксенофобія і пригноблення меншин.
показати весь коментар
04.05.2020 17:07 Відповісти
Поняли наконец, что вы коронованный осел!
показати весь коментар
04.05.2020 17:26 Відповісти
https://censor.net/user/469416 Ні,я ж не президент.
показати весь коментар
04.05.2020 17:28 Відповісти
Не удерешь от нас?
показати весь коментар
04.05.2020 17:29 Відповісти
https://censor.net/user/469416 Навіщо?
показати весь коментар
04.05.2020 17:38 Відповісти
В атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: "После нас-- хоть потоп".
показати весь коментар
04.05.2020 17:39 Відповісти
В мире животных.
показати весь коментар
04.05.2020 17:07 Відповісти
Ослы мы были!
показати весь коментар
04.05.2020 17:46 Відповісти
Так а може нехай вони таво... мандують на істаріческую родіну... На "Мрії"? І Епіцернтр оплатить,а препіздент провадить...
показати весь коментар
04.05.2020 17:08 Відповісти
Вы реально верите,что цыган тестируют?))))
Все,завязывайте с этим цирком, уже даже не смешно.
показати весь коментар
04.05.2020 17:12 Відповісти
Нет, не верю. Бомжей на улицах полно, без масок. К ним ни мусора, ни нацгвардейцы даже не подходят!
показати весь коментар
04.05.2020 18:29 Відповісти
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Цыганская семья из 37 человек снимет однакомнатную квартиру, тишину и порядок гарантируем!
показати весь коментар
04.05.2020 17:12 Відповісти
Забули одне слово, що одразу підвищує градус: "Чистоплотная цыганская семья из 37 человек..." (і далі за текстом)
показати весь коментар
04.05.2020 19:17 Відповісти
Больше походит на свалку рубироида, чем на семью.
показати весь коментар
04.05.2020 20:37 Відповісти
Что-то похожее этой картинке я видела в Индии.
Они могут и не знать, что у нас пандемия.
показати весь коментар
04.05.2020 17:19 Відповісти
Откуда будешь?
показати весь коментар
04.05.2020 17:28 Відповісти
Не грамотность боком вылезла-когда воровали, не прочитали!
показати весь коментар
04.05.2020 17:20 Відповісти
в таборе ромов

...
Чотири помилки у слові "вошей"
показати весь коментар
04.05.2020 17:21 Відповісти
Там играют на скрипке и на гармонике, бывают уличные девки и другие приличные люди, которых не пускают в "репрезентяк".
показати весь коментар
04.05.2020 17:36 Відповісти
а в слове "рубероид" аж целых 8.
показати весь коментар
04.05.2020 20:38 Відповісти
для іудеїв -ми гої. для циган-хами. і ті і інші вважають себе вищою расою. то мо най між собою вияснять хто з них козирніший(кошерніший) а нас облишать у спокої!
показати весь коментар
04.05.2020 17:22 Відповісти
А за что тебя будут... того?
показати весь коментар
04.05.2020 17:31 Відповісти
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 6601
показати весь коментар
04.05.2020 17:24 Відповісти
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 3968
показати весь коментар
04.05.2020 17:29 Відповісти
таки скоммуниздили...
показати весь коментар
04.05.2020 17:59 Відповісти
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 9379
показати весь коментар
04.05.2020 19:08 Відповісти
Поздновато вспомнили про них! Там разве только коронавирус... Там целый букет болячек.
Зато они живут на воздухе) Украинцам такой поскоши ждать и ждать.
показати весь коментар
04.05.2020 17:24 Відповісти
XDDDD
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 2116
показати весь коментар
04.05.2020 17:33 Відповісти
Водку пьете?
показати весь коментар
04.05.2020 17:42 Відповісти
- Анисовую?!
(Иван Васильевич меняет профессию. По мотивам пьесы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Булгакова "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0) Иван Васильевич ")
показати весь коментар
04.05.2020 17:46 Відповісти
водки не пью, только ром.
показати весь коментар
04.05.2020 17:49 Відповісти
Водку пьете?
*******
Ето вапрос, ілі прєдложеніє?
показати весь коментар
04.05.2020 18:16 Відповісти
Вы п...пьяны!..
показати весь коментар
04.05.2020 18:25 Відповісти
Я с...толька нє уыпью...
показати весь коментар
04.05.2020 21:45 Відповісти
а как Будулай? не болеет?)) этих цыган надо держать в резервациях.. причём всех
показати весь коментар
04.05.2020 17:24 Відповісти
Будулай помер в 2015, йому корона пофіг.
показати весь коментар
04.05.2020 17:29 Відповісти
Причому Міхай Волонтір був жодним боком не циган.
Ще й русофоб був... Файний вуйко. RIP

Міхай Волонтир був патріотом своєї Батьківщини, відкрито висловлювався за незалежність Молдови, виступав проти російської окупації, через що отримав засудження з боку деяких російських шанувальників. Росіян він відкрито називав "окупантами", "гнобителями" та "споживачами". Був обраний до молдавського парламенту та багато зробив для досягнення Молдовою незалежності.
показати весь коментар
04.05.2020 17:37 Відповісти
Хватит! Ну их к черту!
показати весь коментар
04.05.2020 17:38 Відповісти
Видишь, не знаешь, а говоришь...
показати весь коментар
04.05.2020 17:30 Відповісти
Может, ты национальный социалист?
показати весь коментар
04.05.2020 17:35 Відповісти
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 1101
показати весь коментар
04.05.2020 17:26 Відповісти
воши , ненавижу мля вошЕй
показати весь коментар
04.05.2020 17:40 Відповісти
Не... не стыдно тебе! Дурррак! Достукаешься -- получишь в морду.
показати весь коментар
04.05.2020 17:44 Відповісти
Циганам потрібно зробити резервацію, як у США індіанцям, в Україні така тереторія є, або зарити десь у ямі під шумок короновірусу, написати в звіті "імунітет поганий".
показати весь коментар
04.05.2020 17:30 Відповісти
73 %
показати весь коментар
04.05.2020 17:33 Відповісти
Послушай, а ты не политический?
показати весь коментар
04.05.2020 17:34 Відповісти
Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются.
показати весь коментар
04.05.2020 17:33 Відповісти
Роми здорової людини:

Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 3344
показати весь коментар
04.05.2020 17:40 Відповісти
Где это вы так нализались?
показати весь коментар
04.05.2020 17:43 Відповісти
Я бы чего-нибудь выпил!
показати весь коментар
04.05.2020 17:47 Відповісти
Kraken Black Spiced взагалі збсь (як поціновувач творчості Лавкрафта я його альтернативно називаю ******* Black Spiced) ,,,;,;,,,
показати весь коментар
04.05.2020 18:40 Відповісти
кракен харош)
показати весь коментар
04.05.2020 19:46 Відповісти
"Табор уходит в небо".
показати весь коментар
04.05.2020 17:46 Відповісти
брось дурачиться, голубчик!
показати весь коментар
04.05.2020 17:48 Відповісти
Курс не верный- надо в землю, на пару метров ниже 0.
показати весь коментар
04.05.2020 18:09 Відповісти
розплодник ше той
показати весь коментар
04.05.2020 17:51 Відповісти
Старый анекдот: забитый автобус, выпивший товарищ хлопает негра(не афроамериканца) по плечу "Цыган передай за проезд" тот оборачивается "Я не цыган, я африканец!", выпивший: "Нифига себе! какие же тогда у вас цыгане??!!"
показати весь коментар
04.05.2020 18:08 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 18:41 Відповісти
Украли у кого то наверное..
показати весь коментар
04.05.2020 18:28 Відповісти
Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 3561
https://censor.net/ua/news/3190976/ne_yishlosya_pro_natsionalnist_a_pro_porushnykiv_karantynu_martsinkiv_poyasnyv_svoyu_zayavu_pro_romiv
показати весь коментар
04.05.2020 19:15 Відповісти
А где же они зимой живут?
Или это у них дачный вариант?
показати весь коментар
04.05.2020 19:27 Відповісти
Обережно, блювотне фото!

Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині - Цензор.НЕТ 2362
показати весь коментар
04.05.2020 19:47 Відповісти
И вспышку сифилиса
показати весь коментар
04.05.2020 19:57 Відповісти
странный какой то цыганячий табор.больше на бомжовню похоже. в Запорожье они живут в хоромах.
показати весь коментар
04.05.2020 21:13 Відповісти
Так це мєстні цигани в хоромах, - на крише-разводіловє наркоманском.
А зальотниє по таборам кабздрючєнскім гонятся.
показати весь коментар
04.05.2020 21:40 Відповісти
Рома - це чоловіче ім'я Роман, а народ цей українською мовою називається цигани. Вимагаю від журналістів правильно писати назви народів. Досить паплюжити українську мову.
показати весь коментар
04.05.2020 23:21 Відповісти
ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В ТЕМЕ!
В селе Нерубайское табором называют окончание 2 улиц где построены дома в которых проживают цыгане. На фото новости просто какой то мусорник, а в "таборе" построены огромные дома, и количество крутых иномарок больше чем во всем остальном Нерубайском. Снаружи домов грязь, болото и отсутствие заборов, а внутри просто как музей, внутри дома Атриум на 2 этажа с портретом любимой дочери на все 6 метров высоты, дорогой паркет и шторы, которых вы не видели даже в интернете.
Все подумали что табор в Нерубайском это 15 палаток на земле где сидят грязные и голодные дети, а на самом деле табор сможет одолжить бюджету области немного денег, когда в казначействе области они закончатся.

Вот что делает ксенофобия с людьми. Гастарбайтеры привезли с Европы с собой ковид и загадили всю Западную Украину и ничего, а десяток циган с вирусом это смерть комарам и мухам, пандемия вселенских масштабов и конец света. Хохлы с вирусом это ничего, ну бывает, а ромы с вирусом это край и дно.
Вот так и живём.

(если по чесноку, то судя по внешнему виду Нерубайского табором я бы назвал остальную часть села, местами болота и разрушенных домов столько что ....)
показати весь коментар
05.05.2020 05:34 Відповісти
На минуточку:
В "таборе" газифицировано почти все дома, кроме самых бедных, а в селе газификация еле доходит до 50% и трёхфазного электропитания в процентном соотношении в таборе больше чем по всему остальному селу. Про автопарк табора я уже говорил, нерубайцы просто бомжи по сравнению с ромами, так что я бы ещё разобрался кто в Нерубайском цигане...
показати весь коментар
05.05.2020 05:43 Відповісти
 
 