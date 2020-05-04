Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині

У Біляївському районі Одеської області виявлено спалах коронавірусу в таборі ромів. У таборі захворіло 11 осіб.

Про це стало відомо під час брифінгу в Одеській обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Голова ОДА Максим Куций зазначив, що спалах COVID-19 зафіксовано в селі Нерубайському.

"У місцях проживання ромів проводяться санітарні заходи, тестування жителів... Нам вдалося оперативно організувати доступ лікарів", - повідомив Куций. Як уточнила в. о. директора департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, захворювання виявлено в одному з таборів - у місці компактного проживання ромів.

"Одинадцять хворих, з яких 5 дітей. Двох літніх людей, одного 42-річного чоловіка госпіталізовано", - додала чиновниця. З метою недопущення поширення інфекції в таборі і в селі районна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення встановити карантинні пости на вулицях Виноградній і Лесі Українки. Як зазначила Одарій-Захар’єва, це необхідно, щоб обмежити переміщення мешканців табору і забезпечити медико-санітарний контроль. За її інформацією, на сьогодні біологічний матеріал для досліджень взято у 30 контактних осіб.

Також вона поінформувала про проведену зустрічі з представниками табору, в ході якої вирішено питання обмеження їхнього переміщення, забезпечення продуктами харчування, засобами гігієни тощо.

Одарій-Захар’єва зазначила, що загалом у цьому таборі приблизно на 100 будинків проживає 625 осіб, з яких понад 300 - діти. У понеділок медики встигли оглянути 50 дітей.

"Ситуація в таборі спокійна... Була зустріч з "бароном" - є взаєморозуміння", - додала Одарій-Захар’єва.

Вона зазначила, що після отримання результатів досліджень здоровим людям дозволять виїжджати для закупівлі продуктів. Як уточнив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, 10 хворих - члени однієї сім'ї.

