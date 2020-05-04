РУС
Мы ожидаем пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая, - Ермак

Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом до середины мая, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости коронавирусом) еще до середины мая", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Украине зафиксировано в Черновицкой и Киевской областях. Общее число инфицированных Covid-19 составляет 12 331 человек, количество заболевших за сутки возросло на 418.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей до конца года, смягчение будет поэтапным,- Зеленский. ВИДЕО

карантин (16729) Ермак Андрей (1314) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+29
О! Ще один вірусолог-іксперд.
04.05.2020 19:25
+16
Ермак,тебя на зоне заждались.Собирайся.И зеленую макаку прихвати.
04.05.2020 19:27
+15
04.05.2020 19:32
О! Ще один вірусолог-іксперд.
04.05.2020 19:25
Фізкультурник Радуцький продовжує радувати нас своїми смішними прогнозами які озвучує Єрмак, бо Зеленському озвучувати ці смішні прогнози вже не пасує, бо вони весь час не справджуються! Весь час чекаємо піку вірусу, а пік виявляється ще нескоро! Тепер я зрозумів призначення Єрмака - він озвучує те що не можна озвучувати навіть прес-секретарю Президента, бо буде чергова лажа!
04.05.2020 19:28
Он же захоз, он же глава МОЗ и МИД и остальных М..., он же президент и его пресс-секретарь.
04.05.2020 20:18
ну ну пока статистика покажет а почём должности и где твой убитый Петей брат- во гашиш яхши надо его всем предлагать
04.05.2020 19:26
Жди. Жди. Пождешься. И зачем т ы его ждешь.?
04.05.2020 19:26
Бабло на ковиде пилить. Для чего же еще.
04.05.2020 19:27
уже в плюсе костюмы для медиков ёк
04.05.2020 19:29
04.05.2020 19:31
Они его все ожидают, а он все не приходит.
04.05.2020 19:26
Ермак-юридически 0....
04.05.2020 19:26
да и физически...
04.05.2020 21:49
Ермак,тебя на зоне заждались.Собирайся.И зеленую макаку прихвати.
04.05.2020 19:27
Тобі зараз треба коментувати тільки одну подію. Що там з братиком? Скільки наскирдували?
04.05.2020 19:28
Плюнути немає куди. Навколо самі вірусологи...
04.05.2020 19:29
нету данных тесты массовые не проходят и количество вышедших из строя врачей у нас ух слишком велико
04.05.2020 19:30
А почему этот е...рмак не рассказывает как он с братом должностями торговал ? Все бы с интересом послушали .
04.05.2020 19:29
OK-ok,кацапський агент і корупціонер!
04.05.2020 19:29
Шут- громоотвод у клоуна квартального.
04.05.2020 19:30
Не все еще забыли о пленках его братца?
04.05.2020 19:31
они шкварятся со скоростью в 4 раза быстере чем витёк енакиевский
04.05.2020 19:33
И 100%- с нетерпением. Колючая проволка уже закуплена.
04.05.2020 19:32
04.05.2020 19:37
https://censor.net/user/34570 Та планеті якраз добре.Менше викидів.
04.05.2020 19:42
04.05.2020 19:32
Зевлада може зробити так що українська не знадобиться вже ніколи . Треба про всяк випадок вчити англійську , німецьку , ... .
04.05.2020 19:37
і автомат калашникова.
04.05.2020 19:58
Так "вчи", а "вчіть" мардва.
05.05.2020 16:29
Ермак- каким ты боком к Минздраву???
04.05.2020 19:33
Батюшка Крылов и думать не думал о законодателе парикмахере, поварихе, манекенщице, фотографе, аниматоре и бородатом пуделе Бени калом мойского... знал бы, бросил бы рускее народные басни у Лафонтена коммуниздить...
04.05.2020 19:41
завхоз знает чего-то лучше? Главный медик вперемежку с главным ляшком утверждает, шо мы вышли на плато... этот шаровик-затейник, слетавший в Оман за ленкин счет, говорит про какой-то пик... я вот шо скажу: недавно видел в сосновом лесу муравейник. Пик находился в полуметре над землей... а бамбасские терриконы очень природного происхождения - пики повыше. Но и те не сравнятся с Джамалунгмой вечно отдыхающей... так о какой высоте пика речь идет? Да и о плато тоже... озеро Титикака тоже на плато, но кислорода там маловато... не нравятся мне властители. Лучше б молчали... а этот гундосый, как его, сынок мамыримы и сруля, так тот как рот откроет, аж плюнуть внутрь хочется. Лучше молчите, зебилы...
04.05.2020 19:33
Да какой нафиг пик.) В Украине как будто кто-то установил норму заболевших в день. Во всех странах заболеваемость скачет туда-сюда как блоха, а в Украине стабильность как на кладбище.
04.05.2020 19:35
"Наши ученые говорят..."

В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...
04.05.2020 19:35
На Житомирщині черга на дослідження COVID-19 у 700 проб.
04.05.2020 19:36
Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь»
Общество / Видео 04-май, 07:209 1 979 0

https://youtu.be/gczGMiIGN5c?t=2747 Расчехление министром иностранных дел РФ кремлевского агента в Украине Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») беспрецедентно в дипломатической практике.

Если не вспоминать, конечно, времена «социалистического лагеря», когда Москва назначала угодных ей политиков в соседних странах, а неугодные выбрасывались из окон или отправлялись на виселицу. (Оба примера взяты из политической истории послевоенной Чехословакии, «освобождённой» маршалом И.Коневым).

Видимо, наш Риббентроп был уверен, что усилиями предателей Коломойского и Ермака, обладающих неограниченным влиянием на президента страны, Украина уже доведена до лагерной кондиции.

30 апреля на online конференции «нормандской четверки» ему пришлось испытать некоторое разочарование. Центральная заготовка суперагента «Козыря» - протокол о создании консультативного совета ОРДЛО-Украина - была, по существу, отправлена в архив. И это хорошая новость.

Кремль стремится форсировано реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности».

Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.

При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.

Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО

ОРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры «Новороссии».

Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.

Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО.

На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации. 10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти.

Надеюсь, этого уже никогда не произойдет.

Другая хорошая новость - состоявшийся 17 апреля разговор советника президента США по национальной безопасности О'Брайена с Патрушевым-Рязанским.

По сведениям моих источников в Вашингтоне, новый дворянин Патрушев был предупрежден, что в случае попыток Кремля аннексии Украины и/или Беларуси США примут в ответ жесткие (не военные, разумеется) меры.

Имелись в виду такие возможные акции как нефтяное эмбарго, замораживание активов путинской «элиты» на территории США (беглый русский триллион). Трампы приходят и уходят. А американское deep state остается.

По сведениям моих источников в Москве, предупреждение Роберта О'Брайена произвело серьезное впечатление практически на всех членов мобилизационной группы.

За одним исключением. Верховный Обнуленыш по-прежнему нацелен на окончательное решение украинского вопроса.

До последнего своего вздоха во власти и в жизни не оставит он Украину в покое. И он уверен в своих «козырях», список которых не исчерпывается Ермаком и Коломойским.

Андрей Пионтковский
04.05.2020 19:38
Оч.может быть... по кр.мере, надеюсь... ну а ***** свои же на шкурки для мавзолея растянут... а потом снимут фильм "стая2"...
04.05.2020 19:47
Ми, це хто? ***** і зе?
04.05.2020 19:40
І цей також вірусолог.Може нехай йде працювати в лікарню?
04.05.2020 19:41
Сан лікар Ляшко казав про середину квітня, вже ясно що він збрехав. Тепер черга Єрмака?
04.05.2020 19:43
"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости коронавирусом) еще до серединыИсточник: https://censor.net/n3193298

Назвіть імена тих вчених.
04.05.2020 19:44
я вот в одно не врубаюсь... в сша, италии, франции, испании капец сколько народа не то что болеют, но умирают, и это при условии жесточайшего карантина - на улицу боятся выйти... у нас же народ толпами слоняется, подростки и дети по площадкам, в маркетах столпотворения... что с нами не так???
04.05.2020 19:46
https://censor.net/user/468862 По східній Європі також мало померли і захворівших менше,ніж в тих країнах.
04.05.2020 19:55
Опа! Значит до многих уже доходит что фактически никакой смертности дополнительно от Ковида нет и всё те рассказы о горах трупов в италиях и США галимые фейки.
04.05.2020 20:06
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52526671?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Італія послаблює карантин. Мільйони людей повернуться на роботу - BBC News Україна
04.05.2020 19:49
https://www.youtube.com/watch?v=taJK8YJUmVs&feature=emb_logo Як роблять вакцину від коронавірусу? - YouTube Ми очікуємо пік захворюваності на коронавірус ще до середини травня, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7579
04.05.2020 19:52
Гундяевская секта в Украине похвасталась Ермаку своими грандиозными планами по распространению вируса .Видимо, на 9 мая" Крестный Ход" замутят по всей стране....Готовимся разгонять попов подсрачниками...
04.05.2020 20:01
Еще один недоврач.
ЕРМК ПНХ!
04.05.2020 20:07
Вот скажите в оп работы нет что нечем заняться *********** и ермаку то дайте им по метле пусть хоть дворы в Киеве подметают и то может быть больше пользы будет а то бла-бла-бла-бла-бла
04.05.2020 20:10
Даже до самых тупых уже по моему дошло, что все эти разговоры о пиках, двух пиках, плато, оврагах и холмах являются галимой ложью, брехней.
04.05.2020 20:10
Дилдовык, плети лапти кацап не отвлекайся
04.05.2020 20:19
Кацап тебе на стайні з твоєю матінкою робив. Можливо вона як раз в цей час лапті робила і тобі розповіла.
04.05.2020 20:22
Площадь Сан-Марко в Венеции снова была заполнена людьми, включая митинг, организованный местными торговцами, через несколько недель после того, как пустая Венеция стала одним из ранних символов коронавирусного кризиса в ЕвропеМи очікуємо пік захворюваності на коронавірус ще до середини травня, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4553
04.05.2020 20:19
"Козырь"-хений он усё знаеть!..и как хер дрочить...и когда эпидемия закончится!Гы
04.05.2020 20:28
Чем дальше продлится "карантин", тем больше людей убедится в том, что это афёра. Что коронавирус-19 хоть и представляет некоторую опасность, но совсем не такую как нас пугают
04.05.2020 20:29
А сколько раз там ПИК уже переносили?
04.05.2020 20:30
британские ученые в айухе от наших ермаковских
04.05.2020 20:40
а мы не ожидаем)))
04.05.2020 20:54
Результат на местных выборах осенью стал более прогнозируемым.
04.05.2020 20:54
Приговор этой власти когда эта **** у власти
04.05.2020 21:02
Зато орлы ляшка не жалуются:
Заместитель начальника управления - начальник отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Дергачевского районного управления Вячеслав Светличный приобрел новый автомобиль КIA Sportage 2020 года выпуска - сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Об этом он указал в сообщении об изменениях, которые прислал на сайт НАПК.

Светличный заявил, что приобрел новую машину за 467,5 тыс. грн. Эта сумма больше, чем все задекларированные заработные платы Светличного согласно его декларации с 2016 года.

Годовой заработок его жены не превышает 50 тыс. грн.

При этом чиновник из года в год декларирует сбережения в сумме 29 тыс. долл.

Стоит отметить, что именно Госпродпотребслужба осуществляет контроль за соблюдением рынками требований противоэпидемических мероприятий, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.
04.05.2020 21:11
У Козыря сам брат погиб на Ковидовских фронтах !
04.05.2020 21:27
на моей памяти это уже четвертый пик который они ожидают- гадалки на кофейной гуще
04.05.2020 22:37
 
 