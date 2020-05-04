Мы ожидаем пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая, - Ермак

Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом до середины мая, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости коронавирусом) еще до середины мая", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Украине зафиксировано в Черновицкой и Киевской областях. Общее число инфицированных Covid-19 составляет 12 331 человек, количество заболевших за сутки возросло на 418.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей до конца года, смягчение будет поэтапным,- Зеленский. ВИДЕО