РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8808 посетителей онлайн
Новости
2 081 23

Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, - Ермак

Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что необходимый для заключения нового соглашения с МВФ законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) будет принят Верховной Радой в ближайшее время.

"Некоторые политические силы пытались заблокировать его принятие, было внесено рекордное количество поправок. Но это нас не остановило, и парламент принял решение, которое дает возможность избежать злоупотребления демократическими процедурами. Парламент принял изменения в регламент, которые дают возможность рассмотреть этот закон во втором чтении по упрощенной процедуре, и я считаю, что это произойдет в ближайшее время", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передет Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак указал, что даже некоторые депутаты из провластной партии "Слуга народа" не голосовали за этот закон и выступают против. "Но для большинства, и для большинства людей в Украине сегодня это очень важно. Для нас Украина и ее интересы в этом случае важнее фракции. Я уверен, что этот закон будет принят нашим парламентом, и мы получим первый транш средств от МВФ", - подчеркнул он.

Глава ОП отметил, что парламент, президент и правительство Украины настойчиво идут по пути выполнения всех условий в соответствии с программой МВФ. "В рамках этого наш парламент недавно принял, уже окончательно, закон о рынке земли. Теперь нашим приоритетом является принятие банковского закона", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник о деле Коломойского: "Движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения"

Автор: 

банки (1944) законопроект (3287) Коломойский Игорь (1801) Ермак Андрей (1314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, - Ермак - Цензор.НЕТ 2861
показать весь комментарий
04.05.2020 19:40 Ответить
+5
" мы получим первый транш средств от МВФ Источник:https://censor.net/n3193304"
Помніцца Гола бородька посилала МВФ вжопу. Шош такоє?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:48 Ответить
+4
не сможет вавий первый опереться на легионы они ему не подчиняются так что вавий 1й без опоры оказался претория из 95й квартал не спасёт от 17го катфактариев легиона
показать весь комментарий
04.05.2020 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, - Ермак - Цензор.НЕТ 2861
показать весь комментарий
04.05.2020 19:40 Ответить
Закон про банки вже немає сенсу, бо немає парламентської більшості а це вже означає парламентську кризу і потребу в розпуску ВРУ та позачергових виборах до ВРУ, а це вже набагато серйозніше ніж закон про банки! коломойського можна було просто посадити в тюрму або придушити і це було б безпечніше для країни, ніж влаштовувати парламентську кризу під час війни та епідемії! У Зеленського зараз немає вибору, або перевибори до ВРУ які він програє, або Воєнний стан на кілька років! Тут не потрібно бути генієм щоб вибрати Воєнний стан - єдино правильний вибір, який Зеленський мав зробити як тільки прийшов на посаду, бо це його конституційний обов'язок!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:44 Ответить
не сможет вавий первый опереться на легионы они ему не подчиняются так что вавий 1й без опоры оказался претория из 95й квартал не спасёт от 17го катфактариев легиона
показать весь комментарий
04.05.2020 19:46 Ответить
Фото набора, надеюсь, на табурете?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:38 Ответить
и кто там внёс максимальное число правок из кокой фракции эти гении
показать весь комментарий
04.05.2020 19:42 Ответить
Коли ви вже з братом в тюрму сядете?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:47 Ответить
" мы получим первый транш средств от МВФ Источник:https://censor.net/n3193304"
Помніцца Гола бородька посилала МВФ вжопу. Шош такоє?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:48 Ответить
так то кино а тут реали и они таковы что я не лох вавий 1 й сцыт даже своих легионеров чему были фрески нарисованы его же секретарём еракусом Ермакусом
показать весь комментарий
04.05.2020 19:50 Ответить
Прорвало коррупционера-торгаша госдолжностями сегодня...
показать весь комментарий
04.05.2020 19:49 Ответить
Невідомо який буде закон, але ви тримайтеся, бо грошей не буде.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:49 Ответить
Эрмек зиндан
показать весь комментарий
04.05.2020 19:54 Ответить
"Для нас Украина и ее интересы в этом случае важнее фракции".Как бы этому уроду вбить в его ватную бошку,что всегда должно быть так,а не только в этом случае?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:56 Ответить
Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, - Ермак - Цензор.НЕТ 4647
показать весь комментарий
04.05.2020 19:58 Ответить
Агент российских спецслужб по кличке "Козырь" докладует.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:07 Ответить
Хіба не президент повинен бути керманичем свого ОП? През сам по собі, ОП сам по собі, та хтось ще й керує ОП?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:17 Ответить
этот кредит позволит нам взять ещё больше в долг!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:22 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Вова, "Атлантический совет" пишет, что твои друзья давят на суд, а ты трепло развел коррупцию.

https://www.atlanticcouncil.org/event/pandemic-reform-war-and-peace/
показать весь комментарий
04.05.2020 20:25 Ответить
єрмак, мразь, пнх.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:32 Ответить
птн-пнх
показать весь комментарий
04.05.2020 21:34 Ответить
нужно провести опрос, - кто хочет, чтобы ермак ушел из политики в торговлю.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:51 Ответить
 
 