Цензор.НЕТ
Новини
Закон про банківську діяльність буде ухвалено найближчим часом, - Єрмак

Закон про банківську діяльність буде ухвалено найближчим часом, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що необхідний для укладення нової угоди з МВФ законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) буде прийнятий Верховною Радою найближчим часом.

"Деякі політичні сили намагалися заблокувати його прийняття, було внесено рекордну кількість поправок. Але це нас не зупинило, і парламент прийняв рішення, яке дає можливість уникнути зловживання демократичними процедурами. Парламент ухвалив зміни до регламенту, які дають можливість розглянути цей закон у другому читанні за спрощеною процедурою, і я вважаю, що це станеться найближчим часом", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак вказав, що навіть деякі депутати з провладної партії "Слуга народу" не голосували за цей закон і виступають проти. "Але для більшості, і для більшості людей в Україні сьогодні це дуже важливо. Для нас Україна і її інтереси в цьому випадку важливіше за фракцію. Я впевнений, що цей закон буде прийнятий нашим парламентом, і ми отримаємо перший транш коштів від МВФ", - підкреслив він.

Глава ОП зазначив, що парламент, президент і уряд України наполегливо йдуть шляхом виконання всіх умов відповідно до програми МВФ. "В рамках цього наш парламент нещодавно ухвалив, вже остаточно, закон про ринок землі. Тепер нашим пріоритетом є прийняття банківського закону", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише один нардеп наполягає на своїх поправках до законопроєкту про банки, - нардеп "Голосу" Железняк

банки (7901) законопроєкт (3718) Коломойський Ігор (3140) Єрмак Андрій (1427)
+8
Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, - Ермак
04.05.2020 19:40 Відповісти
+5
" мы получим первый транш средств от МВФ Источник:https://censor.net/n3193304"
Помніцца Гола бородька посилала МВФ вжопу. Шош такоє?
04.05.2020 19:48 Відповісти
+4
не сможет вавий первый опереться на легионы они ему не подчиняются так что вавий 1й без опоры оказался претория из 95й квартал не спасёт от 17го катфактариев легиона
04.05.2020 19:46 Відповісти
Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, - Ермак
04.05.2020 19:40 Відповісти
Закон про банки вже немає сенсу, бо немає парламентської більшості а це вже означає парламентську кризу і потребу в розпуску ВРУ та позачергових виборах до ВРУ, а це вже набагато серйозніше ніж закон про банки! коломойського можна було просто посадити в тюрму або придушити і це було б безпечніше для країни, ніж влаштовувати парламентську кризу під час війни та епідемії! У Зеленського зараз немає вибору, або перевибори до ВРУ які він програє, або Воєнний стан на кілька років! Тут не потрібно бути генієм щоб вибрати Воєнний стан - єдино правильний вибір, який Зеленський мав зробити як тільки прийшов на посаду, бо це його конституційний обов'язок!
04.05.2020 19:44 Відповісти
не сможет вавий первый опереться на легионы они ему не подчиняются так что вавий 1й без опоры оказался претория из 95й квартал не спасёт от 17го катфактариев легиона
04.05.2020 19:46 Відповісти
Фото набора, надеюсь, на табурете?
04.05.2020 20:38 Відповісти
и кто там внёс максимальное число правок из кокой фракции эти гении
04.05.2020 19:42 Відповісти
Коли ви вже з братом в тюрму сядете?
04.05.2020 19:47 Відповісти
" мы получим первый транш средств от МВФ Источник:https://censor.net/n3193304"
Помніцца Гола бородька посилала МВФ вжопу. Шош такоє?
04.05.2020 19:48 Відповісти
так то кино а тут реали и они таковы что я не лох вавий 1 й сцыт даже своих легионеров чему были фрески нарисованы его же секретарём еракусом Ермакусом
04.05.2020 19:50 Відповісти
Прорвало коррупционера-торгаша госдолжностями сегодня...
04.05.2020 19:49 Відповісти
Невідомо який буде закон, але ви тримайтеся, бо грошей не буде.
04.05.2020 19:49 Відповісти
Эрмек зиндан
04.05.2020 19:54 Відповісти
"Для нас Украина и ее интересы в этом случае важнее фракции".Как бы этому уроду вбить в его ватную бошку,что всегда должно быть так,а не только в этом случае?
04.05.2020 19:56 Відповісти
Закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время, - Ермак
04.05.2020 19:58 Відповісти
Агент российских спецслужб по кличке "Козырь" докладует.
04.05.2020 20:07 Відповісти
Хіба не президент повинен бути керманичем свого ОП? През сам по собі, ОП сам по собі, та хтось ще й керує ОП?
04.05.2020 20:17 Відповісти
этот кредит позволит нам взять ещё больше в долг!
04.05.2020 20:22 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Вова, "Атлантический совет" пишет, что твои друзья давят на суд, а ты трепло развел коррупцию.

https://www.atlanticcouncil.org/event/pandemic-reform-war-and-peace/
04.05.2020 20:25 Відповісти
єрмак, мразь, пнх.
04.05.2020 20:32 Відповісти
птн-пнх
04.05.2020 21:34 Відповісти
нужно провести опрос, - кто хочет, чтобы ермак ушел из политики в торговлю.
04.05.2020 21:51 Відповісти
 
 