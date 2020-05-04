Закон про банківську діяльність буде ухвалено найближчим часом, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що необхідний для укладення нової угоди з МВФ законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) буде прийнятий Верховною Радою найближчим часом.

"Деякі політичні сили намагалися заблокувати його прийняття, було внесено рекордну кількість поправок. Але це нас не зупинило, і парламент прийняв рішення, яке дає можливість уникнути зловживання демократичними процедурами. Парламент ухвалив зміни до регламенту, які дають можливість розглянути цей закон у другому читанні за спрощеною процедурою, і я вважаю, що це станеться найближчим часом", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак вказав, що навіть деякі депутати з провладної партії "Слуга народу" не голосували за цей закон і виступають проти. "Але для більшості, і для більшості людей в Україні сьогодні це дуже важливо. Для нас Україна і її інтереси в цьому випадку важливіше за фракцію. Я впевнений, що цей закон буде прийнятий нашим парламентом, і ми отримаємо перший транш коштів від МВФ", - підкреслив він.

Глава ОП зазначив, що парламент, президент і уряд України наполегливо йдуть шляхом виконання всіх умов відповідно до програми МВФ. "В рамках цього наш парламент нещодавно ухвалив, вже остаточно, закон про ринок землі. Тепер нашим пріоритетом є прийняття банківського закону", - сказав він.

