Учебный год в школах Украины завершится дистанционно, - Минобразования

В связи с продлением карантина до 22 мая учебный год в украинских школах будет окончен дистанционно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - пояснила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения выглядит следующим образом:

до 31 мая продлятся занятия;

до 1 июля должен быть завершен учебный год;

до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;

в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Ранее Минобразования сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменена.

Для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 Минобразования рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

