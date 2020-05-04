Учебный год в школах Украины завершится дистанционно, - Минобразования

РУС
В связи с продлением карантина до 22 мая учебный год в украинских школах будет окончен дистанционно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - пояснила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения выглядит следующим образом:

  • до 31 мая продлятся занятия;
  • до 1 июля должен быть завершен учебный год;
  • до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;
  • в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Ранее Минобразования сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменена.

Для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 Минобразования рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

карантин (16729) школа (3051) Минобразования (1751) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Учебный год? Громко сказано. Учебные три месяца.
04.05.2020 21:01 Ответить
Ведь все СМИ и главное из них - телевидение находятся в руках крупного капитала. Крупному капиталу подчинены и такие организации как ВОЗ, обслуживающая интересы мировых фарм- и химкорпораций, прежде всего американских, которые могут подтвердить наличие «эпидемий» или «пандемий». Зависимые от бизнеса медики и прочие эксперты и специалисты всегда скажут то, что нужно хозяевам, и увидят то, чего нет. А народец поверит, особенно если кричать громко и истерично по всем СМИ сразу. Геббельсовские методы воздействия на сознание масс работают, тем более, что их за 100 лет фашизм изрядно усовершенствовал.
Вот вам первая причина странных «эпидемий», поражающих человечество в последние десятилетия именно в период экономических кризисов.
Другая важная причина - стремление к наживе. «Борьба» с эпидемиями, которых нет, позволяет капиталистическим монополиям дополнительно ограбить народ в период экономических кризисов. Например, увеличить цены на товары первой необходимости, навязать товары и услуги, которые никому не нужны в обычной жизни, и т.п. Под предлогом необходимости выделить средства на «борьбу с эпидемиями» правительствам капиталистических государств удобно отказываться от большинства ранее принятых на себя социальных обязательств перед народом - бесплатного образования, бесплатной медицины, пенсионного обеспечения, пособий по безработице и т.п. В рамках «борьбы с эпидемией» можно ввести «карантин» и задавить весь мелкий и средний бизнес, освободив тем самым занимаемую им долю внутреннего рынка для монополий.
«Борьба с эпидемиями» очень хорошо позволяет декорировать и методы прямого фашистского террора против трудового народа, урезание его прав и свобод, а значит препятствует протестным выступлениям трудящихся и помогает раскалывать их единство, настраивая одну часть трудящихся против другой. Революционный взрыв таким образом отодвигается на некоторое время, и уже одно это заставляет господствующий класс буржуазии относиться к данному методу одурачивания масс более чем серьезно.
04.05.2020 21:02 Ответить
Не, ну щас то уже понятно шо и дети дебилами пусть растут.
Чё останавливаться на " достигнутом".
04.05.2020 21:15 Ответить
Вы наверное хотели сказать - с недостатком знаний, но это уже на совести родителей.
Дебильность - это до родовая болезнь и её не получить находясь дома.
04.05.2020 22:18 Ответить
А ведь достаточно в одном месте родителям и детям прийти под школу с ранцами и потребовать открыть школы для учебы. Снять это все и оприлюднить . Диагноз - народ наш быдло.
04.05.2020 21:46 Ответить
Андрюша, ты красава))) но почему, когда я говорю, что наш народ быдло, меня банят))
04.05.2020 22:48 Ответить
У меня все аналогично. Все зависит от того, пожалуется кто или нет.в моем классном Вайбере никто эту идею не поддержал, даже не отреагировали
04.05.2020 22:50 Ответить
рашистські боти і до освіти руки доклали. Дeстабілізують всі сфeри
04.05.2020 22:40 Ответить
 
 