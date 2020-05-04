Навчальний рік у школах України завершиться дистанційно, - Міносвіти
У зв'язку з продовженням карантину до 22 травня навчальний рік в українських школах буде закінчено дистанційно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.
"Рішення Уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року", – пояснила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. Календар навчання матиме такий вигляд:
- до 31 травня триватимуть заняття;
- до 1 липня має бути завершений навчальний рік;
- до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;
- упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.
Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.
Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.
Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 навчальному році Мон рекомендує утриматися від проведення останніх дзвоників та випускних вечорів.
