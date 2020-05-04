УКР
Навчальний рік у школах України завершиться дистанційно, - Міносвіти

Навчальний рік у школах України завершиться дистанційно, - Міносвіти

У зв'язку з продовженням карантину до 22 травня навчальний рік в українських школах буде закінчено дистанційно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

"Рішення Уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року", – пояснила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. Календар навчання матиме такий вигляд:

  • до 31 травня триватимуть заняття;
  • до 1 липня має бути завершений навчальний рік;
  • до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;
  • упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.

Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.

Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.

Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у 2019/2020 навчальному році Мон рекомендує утриматися від проведення останніх дзвоників та випускних вечорів.

Учебный год? Громко сказано. Учебные три месяца.
04.05.2020 21:01 Відповісти
Ведь все СМИ и главное из них - телевидение находятся в руках крупного капитала. Крупному капиталу подчинены и такие организации как ВОЗ, обслуживающая интересы мировых фарм- и химкорпораций, прежде всего американских, которые могут подтвердить наличие «эпидемий» или «пандемий». Зависимые от бизнеса медики и прочие эксперты и специалисты всегда скажут то, что нужно хозяевам, и увидят то, чего нет. А народец поверит, особенно если кричать громко и истерично по всем СМИ сразу. Геббельсовские методы воздействия на сознание масс работают, тем более, что их за 100 лет фашизм изрядно усовершенствовал.
Вот вам первая причина странных «эпидемий», поражающих человечество в последние десятилетия именно в период экономических кризисов.
Другая важная причина - стремление к наживе. «Борьба» с эпидемиями, которых нет, позволяет капиталистическим монополиям дополнительно ограбить народ в период экономических кризисов. Например, увеличить цены на товары первой необходимости, навязать товары и услуги, которые никому не нужны в обычной жизни, и т.п. Под предлогом необходимости выделить средства на «борьбу с эпидемиями» правительствам капиталистических государств удобно отказываться от большинства ранее принятых на себя социальных обязательств перед народом - бесплатного образования, бесплатной медицины, пенсионного обеспечения, пособий по безработице и т.п. В рамках «борьбы с эпидемией» можно ввести «карантин» и задавить весь мелкий и средний бизнес, освободив тем самым занимаемую им долю внутреннего рынка для монополий.
«Борьба с эпидемиями» очень хорошо позволяет декорировать и методы прямого фашистского террора против трудового народа, урезание его прав и свобод, а значит препятствует протестным выступлениям трудящихся и помогает раскалывать их единство, настраивая одну часть трудящихся против другой. Революционный взрыв таким образом отодвигается на некоторое время, и уже одно это заставляет господствующий класс буржуазии относиться к данному методу одурачивания масс более чем серьезно.
04.05.2020 21:02 Відповісти
Не, ну щас то уже понятно шо и дети дебилами пусть растут.
Чё останавливаться на " достигнутом".
04.05.2020 21:15 Відповісти
Вы наверное хотели сказать - с недостатком знаний, но это уже на совести родителей.
Дебильность - это до родовая болезнь и её не получить находясь дома.
04.05.2020 22:18 Відповісти
А ведь достаточно в одном месте родителям и детям прийти под школу с ранцами и потребовать открыть школы для учебы. Снять это все и оприлюднить . Диагноз - народ наш быдло.
04.05.2020 21:46 Відповісти
Андрюша, ты красава))) но почему, когда я говорю, что наш народ быдло, меня банят))
04.05.2020 22:48 Відповісти
У меня все аналогично. Все зависит от того, пожалуется кто или нет.в моем классном Вайбере никто эту идею не поддержал, даже не отреагировали
04.05.2020 22:50 Відповісти
рашистські боти і до освіти руки доклали. Дeстабілізують всі сфeри
04.05.2020 22:40 Відповісти
 
 