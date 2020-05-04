У 12 сотрудников Южно-Украинской АЭС подтвержден COVID-19

По состоянию на 12:00 4 мая у 12 работников Южно-Украинской АЭС лабораторно подтвержден COVID-19, 1 сотрудник - с подозрением на коронавирус.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу станции.

В инфекционном отделении г.. Южноукраинска находятся 5 работников предприятия - 4 больных в состоянии средней тяжести, 1 - с подозрением (по клиническим проявлениям). В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения).

Амбулаторно лечатся 7 человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов.

