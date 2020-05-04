3 501 14
У 12 сотрудников Южно-Украинской АЭС подтвержден COVID-19
По состоянию на 12:00 4 мая у 12 работников Южно-Украинской АЭС лабораторно подтвержден COVID-19, 1 сотрудник - с подозрением на коронавирус.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу станции.
В инфекционном отделении г.. Южноукраинска находятся 5 работников предприятия - 4 больных в состоянии средней тяжести, 1 - с подозрением (по клиническим проявлениям). В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения).
Амбулаторно лечатся 7 человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов.
Учитывая, что коронавирусом поражается не более 10-40 %% населения (по разным данным), то для ключевого персонала АЭС, это не имеет значения.
Хватит и 60%% персонала, с учетом, что в Украине заложен по штату наибольший в мире резерв!
ПІВДЕННО-українська АЕС