У 12 співробітників Южно-Української АЕС підтверджено COVID-19

Станом на 12:00 4 травня у 12 працівників Южно-Української АЕС лабораторно підтверджено COVID-19, 1 співробітник - із підозрою на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу станції.

В інфекційному відділенні м. Южноукраїнська перебуває 5 працівників підприємства - 4 хворих у стані середньої тяжкості, 1 - з підозрою (за клінічними проявами). У Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває один працівник (3 травня у зв'язку з погіршенням стану переведений із міського інфекційного відділення).

Амбулаторно лікуються 7 осіб. Контактних осіб встановлено, їх обстежують методом ПЛР-тестів.

