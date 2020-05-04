УКР
Новини Коронавірус і карантин
У 12 співробітників Южно-Української АЕС підтверджено COVID-19

Станом на 12:00 4 травня у 12 працівників Южно-Української АЕС лабораторно підтверджено COVID-19, 1 співробітник - із підозрою на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу станції.

В інфекційному відділенні м. Южноукраїнська перебуває 5 працівників підприємства - 4 хворих у стані середньої тяжкості, 1 - з підозрою (за клінічними проявами). У Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває один працівник (3 травня у зв'язку з погіршенням стану переведений із міського інфекційного відділення).

Амбулаторно лікуються 7 осіб. Контактних осіб встановлено, їх обстежують методом ПЛР-тестів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітник Хмельницької АЕС захворів на COVID-19

АЕС (1178) карантин (18172) Миколаївська область (2369) Південноукраїнська АЕС (147) атомна енергетика (523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Гораздо хуже, если там завалится, мы сможем по ночам без электричества светиться.
04.05.2020 22:21 Відповісти
Электорат МПЦ?.
04.05.2020 22:31 Відповісти
оно через провода не передается?
04.05.2020 22:04 Відповісти
оно через провода не передается?
04.05.2020 22:04 Відповісти
Обязательно передается, в том числе и мракобесие головного мозжечка.
Учитывая, что коронавирусом поражается не более 10-40 %% населения (по разным данным), то для ключевого персонала АЭС, это не имеет значения.
Хватит и 60%% персонала, с учетом, что в Украине заложен по штату наибольший в мире резерв!
04.05.2020 22:50 Відповісти
А если там все заваляться, мы без света не останемся?
04.05.2020 22:04 Відповісти
Гораздо хуже, если там завалится, мы сможем по ночам без электричества светиться.
04.05.2020 22:21 Відповісти
04.05.2020 22:23 Відповісти
Вот и доказательство. Просто сухая статистика. Подтвердилось у 12 человек. В больнице по факту 4 человека со средней степенью тяжести (хм, а какая степень тяжести к примеру у больного тем же гриппом с симптомами) и 1 с подозрением (т.е. еще непонятно что у него за болезнь, но подозрение есть). Отальные 7 амбулаторно. Это я так понимаю или легкая совсем форма типа насморка или вообще бессимптомные, но носители вируса. Так вроде получается? Ничего не пропустил?
04.05.2020 22:22 Відповісти
Электорат МПЦ?.
04.05.2020 22:31 Відповісти
Нехорошо, вот это нехорошо.
04.05.2020 22:45 Відповісти
А знаєте чому так багато? Там просто дозволили усіх протестувати. Для 99,7% населення України ця опція недосяжна.
04.05.2020 22:46 Відповісти
Игра ахметки далеко заходит включая все АЭС так сказать слишком дешёвую атомную электроэнергию получаете пора переходить на угольные ТЭС
04.05.2020 23:28 Відповісти
если всех атомников отправят на карантин, что будет с реакторами?? ( и с нами?)
04.05.2020 23:40 Відповісти
Споживати сонячну елетроенергію, але її існування буде недовгою, так як вона існує за рахунок атомної енергії.
05.05.2020 05:56 Відповісти
Цензор, твою мать!
ПІВДЕННО-українська АЕС
05.05.2020 08:05 Відповісти
это там где его не было ....
05.05.2020 08:38 Відповісти
 
 