У 12 співробітників Южно-Української АЕС підтверджено COVID-19
Станом на 12:00 4 травня у 12 працівників Южно-Української АЕС лабораторно підтверджено COVID-19, 1 співробітник - із підозрою на коронавірус.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу станції.
В інфекційному відділенні м. Южноукраїнська перебуває 5 працівників підприємства - 4 хворих у стані середньої тяжкості, 1 - з підозрою (за клінічними проявами). У Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває один працівник (3 травня у зв'язку з погіршенням стану переведений із міського інфекційного відділення).
Амбулаторно лікуються 7 осіб. Контактних осіб встановлено, їх обстежують методом ПЛР-тестів.
Учитывая, что коронавирусом поражается не более 10-40 %% населения (по разным данным), то для ключевого персонала АЭС, это не имеет значения.
Хватит и 60%% персонала, с учетом, что в Украине заложен по штату наибольший в мире резерв!
ПІВДЕННО-українська АЕС