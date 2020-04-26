Співробітник Хмельницької АЕС захворів на COVID-19
Чоловік перебуває в лікарні. Співробітників, які з ним контактували, відправили на самоізоляцію, а робоче місце дезінфікують.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу АЕС.
Діагноз COVID-19 підтвердили 25 квітня після проведення ПЛР-тесту.
"Цей працівник після виходу з чергової відпустки виконував свої посадові обов'язки з 13 квітня до 17 квітня 2020 року. Згідно з поясненнями хворого, з 18 квітня 2020 року перебував із підвищеною температурою в домашніх умовах, а 21 квітня був ізольований в інфекційному відділенні СМСЧ м. Нетішин", - повідомили на станції.
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На АЕС проводять позачергову дезінфекцію робочого місця хворого чоловіка і місць, у яких він бував. Контактних осіб відправлено на самоізоляцію. Їм і оперативному персоналу станції зроблять тести на коронавірус.
"Станом на 25 квітня 2020 року загалом 9 працівників Хмельницької АЕС перебувають на лікарняному", - додали в пресслужбі.
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в буге нет воды, работа южно-украинской аэс под вопросом...
кто ж тебе всю правду скажет, если целенаправленно взялись сеять хаос
а з таким порядком чисел прийдемо до ноля в енергетиці...до ручки рубільніка, якій нічого буде врубать
Березнюк, інколи краще промовчати, щоб не показати себе профаном.