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Новини Коронавірус і карантин
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Співробітник Хмельницької АЕС захворів на COVID-19

Співробітник Хмельницької АЕС захворів на COVID-19

Чоловік перебуває в лікарні. Співробітників, які з ним контактували, відправили на самоізоляцію, а робоче місце дезінфікують.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу АЕС.

Діагноз COVID-19 підтвердили 25 квітня після проведення ПЛР-тесту.

"Цей працівник після виходу з чергової відпустки виконував свої посадові обов'язки з 13 квітня до 17 квітня 2020 року. Згідно з поясненнями хворого, з 18 квітня 2020 року перебував із підвищеною температурою в домашніх умовах, а 21 квітня був ізольований в інфекційному відділенні СМСЧ м. Нетішин", - повідомили на станції.

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На АЕС проводять позачергову дезінфекцію робочого місця хворого чоловіка і місць, у яких він бував. Контактних осіб відправлено на самоізоляцію. Їм і оперативному персоналу станції зроблять тести на коронавірус.

"Станом на 25 квітня 2020 року загалом 9 працівників Хмельницької АЕС перебувають на лікарняному", - додали в пресслужбі.

Читайте також: На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ

Автор: 

АЕС (1157) карантин (18172) Хмельницький (410) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
"братья" сами больные их приглашать нельзя - заразят всех и свет стране отключат.
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26.04.2020 11:10 Відповісти
+4
Швидкого одужання
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26.04.2020 11:35 Відповісти
+3
зе их просто останавливает в угоду зеленой и блатной.
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26.04.2020 11:11 Відповісти
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"братья" сами больные их приглашать нельзя - заразят всех и свет стране отключат.
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26.04.2020 11:10 Відповісти
запорожскую аэс частично остановили уже, по каким-то надуманным причинам, около чернобыльской пожары не тушат,
в буге нет воды, работа южно-украинской аэс под вопросом...
кто ж тебе всю правду скажет, если целенаправленно взялись сеять хаос
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26.04.2020 11:23 Відповісти
ЧАЕС не генерує, вона лише як розподільчий пункт 750, 330, 110кВ
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26.04.2020 11:40 Відповісти
110, 330, 750 - в такому порядку йде зростання чисел...від менших і вище, а не навпаки
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26.04.2020 12:10 Відповісти
Ні, Ви помиляєтесь. Іде з вищого класу напруг до нижчого. Для прикладу- ПС 110/35/10, а не 10/35/110.
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26.04.2020 13:19 Відповісти
Ну коли з Білорусі імпорт, то там 330, а від ЧАЕС до ПС Київська 750
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26.04.2020 13:33 Відповісти
НЕК? ЦЕС? )))
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26.04.2020 13:46 Відповісти
одразу видно, що вам нема де своїх знань прикласти...нікому знання не потрібні, лише протекції, хабарі і кроупція в пошані...
а з таким порядком чисел прийдемо до ноля в енергетиці...до ручки рубільніка, якій нічого буде врубать
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26.04.2020 14:00 Відповісти
Що тобі видно? Давай тоді по твоєму будемо працювати- передавати електроенергію по 10кВ, і потім будемо трансформувати її у 35 і 110.
Березнюк, інколи краще промовчати, щоб не показати себе профаном.
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26.04.2020 15:17 Відповісти
Не потрібно непокоїтись. Персоналу вистачає.
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26.04.2020 11:38 Відповісти
Вузькопрофільні спеціалісти на час карантину працюють вахтовим методом. Перед заступанням на вахту проводяться тести на коронавірус, а після заступання- повна ізоляція.
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26.04.2020 11:48 Відповісти
Нужно как-то ограничить контакты с посторонними таким категориям людей в это время. Кто будет реакторы вести если большинство работников заболеет?
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26.04.2020 11:09 Відповісти
зе их просто останавливает в угоду зеленой и блатной.
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26.04.2020 11:11 Відповісти
в угоду герусам
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26.04.2020 11:24 Відповісти
Они и так ограничены,на это время проживают на територии АЭС
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26.04.2020 11:25 Відповісти
Швидкого одужання
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26.04.2020 11:35 Відповісти
Притрушене, зі смайликами, а ти все гадиш? Побажати одужання людині, атеїзм чи гнидність не дозволяє?
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26.04.2020 11:46 Відповісти
Що за деза, нам повідомили, що захворіли дві жінки, одна з них працює на ХАЕС, а тут пишуть, що вже чоловік захворів.
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26.04.2020 12:06 Відповісти
Люди, которые поставляют электричество, воду, газ должны быть максимально защищены. Ну и медики конечно тоже, провизоры. Иначе - коллапс.
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26.04.2020 12:35 Відповісти
Отож, місто контролюється на в'їзд і виїзд, а її чомусь не повідомили, що працюючи в такому місці як АЕС, не можна ризикувати, а вона вроді би кудись їздила у відпустку.
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26.04.2020 12:39 Відповісти
Співробітник Хмельницької АЕС захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3101
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26.04.2020 12:57 Відповісти
Щось на цій сторінці не видно завивання противників карантину. До одного місця вся та статистика і прогнози дуже вумних, якщо вийдуть з ладу об"єкти критичної інфраструктури.
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26.04.2020 13:29 Відповісти
А навіщо нам ті АЕС. Ахмєтов виручить, наліпить ще вітрячків та панельок
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26.04.2020 13:34 Відповісти
не дай Бог будет вспышка у сотрудников АЭС! Что мы делать тогда будем??
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26.04.2020 16:34 Відповісти
 
 