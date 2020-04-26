Сотрудник Хмельницкой АЭС заболел COVID-19

Мужчина находится в больнице. Контактировавших с ним сотрудников отправили в самоизоляцию, а рабочее место дезинфицируют.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу АЭС.

Диагноз COVID-19 подтвердили 25 апреля после проведения ПЦР-теста.

"Данный работник, после выхода из очередного отпуска, выполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля 2020 года. Согласно с объяснениями больного, с 18 апреля 2020 года находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении СМСЧ м. Нетешин", — сообщили на станции.

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На АЭС проводят внеочередную дезинфекцию рабочего места заболевшего мужчины и мест, в которых он бывал. Контактные лица отправлены в режим самоизоляции. Им и оперативному персоналу станции сделают тесты на коронавирус.

"По состоянию на 25 апреля 2020 всего по Хмельницкой АЭС находятся на больничных 9 работников", — добавили в пресс-службе.

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