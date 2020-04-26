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Новости Коронавирус и карантин
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Сотрудник Хмельницкой АЭС заболел COVID-19

Сотрудник Хмельницкой АЭС заболел COVID-19

Мужчина находится в больнице. Контактировавших с ним сотрудников отправили в самоизоляцию, а рабочее место дезинфицируют.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу АЭС.

Диагноз COVID-19 подтвердили 25 апреля после проведения ПЦР-теста.

"Данный работник, после выхода из очередного отпуска, выполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля 2020 года. Согласно с объяснениями больного, с 18 апреля 2020 года находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении СМСЧ м. Нетешин", — сообщили на станции.

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На АЭС проводят внеочередную дезинфекцию рабочего места заболевшего мужчины и мест, в которых он бывал. Контактные лица отправлены в режим самоизоляции. Им и оперативному персоналу станции сделают тесты на коронавирус.

"По состоянию на 25 апреля 2020 всего по Хмельницкой АЭС находятся на больничных 9 работников", — добавили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав

Автор: 

АЭС (546) карантин (16729) Хмельницький (479) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
"братья" сами больные их приглашать нельзя - заразят всех и свет стране отключат.
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26.04.2020 11:10 Ответить
+4
Швидкого одужання
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26.04.2020 11:35 Ответить
+3
зе их просто останавливает в угоду зеленой и блатной.
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26.04.2020 11:11 Ответить
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"братья" сами больные их приглашать нельзя - заразят всех и свет стране отключат.
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26.04.2020 11:10 Ответить
запорожскую аэс частично остановили уже, по каким-то надуманным причинам, около чернобыльской пожары не тушат,
в буге нет воды, работа южно-украинской аэс под вопросом...
кто ж тебе всю правду скажет, если целенаправленно взялись сеять хаос
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26.04.2020 11:23 Ответить
ЧАЕС не генерує, вона лише як розподільчий пункт 750, 330, 110кВ
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26.04.2020 11:40 Ответить
110, 330, 750 - в такому порядку йде зростання чисел...від менших і вище, а не навпаки
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26.04.2020 12:10 Ответить
Ні, Ви помиляєтесь. Іде з вищого класу напруг до нижчого. Для прикладу- ПС 110/35/10, а не 10/35/110.
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26.04.2020 13:19 Ответить
Ну коли з Білорусі імпорт, то там 330, а від ЧАЕС до ПС Київська 750
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26.04.2020 13:33 Ответить
НЕК? ЦЕС? )))
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26.04.2020 13:46 Ответить
одразу видно, що вам нема де своїх знань прикласти...нікому знання не потрібні, лише протекції, хабарі і кроупція в пошані...
а з таким порядком чисел прийдемо до ноля в енергетиці...до ручки рубільніка, якій нічого буде врубать
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26.04.2020 14:00 Ответить
Що тобі видно? Давай тоді по твоєму будемо працювати- передавати електроенергію по 10кВ, і потім будемо трансформувати її у 35 і 110.
Березнюк, інколи краще промовчати, щоб не показати себе профаном.
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26.04.2020 15:17 Ответить
Не потрібно непокоїтись. Персоналу вистачає.
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26.04.2020 11:38 Ответить
Вузькопрофільні спеціалісти на час карантину працюють вахтовим методом. Перед заступанням на вахту проводяться тести на коронавірус, а після заступання- повна ізоляція.
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26.04.2020 11:48 Ответить
Нужно как-то ограничить контакты с посторонними таким категориям людей в это время. Кто будет реакторы вести если большинство работников заболеет?
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26.04.2020 11:09 Ответить
зе их просто останавливает в угоду зеленой и блатной.
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26.04.2020 11:11 Ответить
в угоду герусам
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26.04.2020 11:24 Ответить
Они и так ограничены,на это время проживают на територии АЭС
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26.04.2020 11:25 Ответить
Швидкого одужання
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26.04.2020 11:35 Ответить
Притрушене, зі смайликами, а ти все гадиш? Побажати одужання людині, атеїзм чи гнидність не дозволяє?
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26.04.2020 11:46 Ответить
Що за деза, нам повідомили, що захворіли дві жінки, одна з них працює на ХАЕС, а тут пишуть, що вже чоловік захворів.
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26.04.2020 12:06 Ответить
Люди, которые поставляют электричество, воду, газ должны быть максимально защищены. Ну и медики конечно тоже, провизоры. Иначе - коллапс.
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26.04.2020 12:35 Ответить
Отож, місто контролюється на в'їзд і виїзд, а її чомусь не повідомили, що працюючи в такому місці як АЕС, не можна ризикувати, а вона вроді би кудись їздила у відпустку.
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26.04.2020 12:39 Ответить
Співробітник Хмельницької АЕС захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3101
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26.04.2020 12:57 Ответить
Щось на цій сторінці не видно завивання противників карантину. До одного місця вся та статистика і прогнози дуже вумних, якщо вийдуть з ладу об"єкти критичної інфраструктури.
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26.04.2020 13:29 Ответить
А навіщо нам ті АЕС. Ахмєтов виручить, наліпить ще вітрячків та панельок
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26.04.2020 13:34 Ответить
не дай Бог будет вспышка у сотрудников АЭС! Что мы делать тогда будем??
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26.04.2020 16:34 Ответить
 
 