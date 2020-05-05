Из Милана прилетел самолет с эвакуированными украинцами

В аэропорту Борисполь вечером 4 мая приземлился самолет с 185 эвакуированными украинцами, среди которых младенец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондент hromadske с места происшествия.

Самолет приземлился в 22:15. После паспортного контроля людей выпускали через терминал Б. Внутрь никого не пускали, а те, кто встречали пассажиров, ждали на улице.

В то же время при встрече с родными пассажиры не обнимаются, чтобы не нарушать правил картина.

