Из Милана прилетел самолет с эвакуированными украинцами
В аэропорту Борисполь вечером 4 мая приземлился самолет с 185 эвакуированными украинцами, среди которых младенец.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондент hromadske с места происшествия.
Самолет приземлился в 22:15. После паспортного контроля людей выпускали через терминал Б. Внутрь никого не пускали, а те, кто встречали пассажиров, ждали на улице.
В то же время при встрече с родными пассажиры не обнимаются, чтобы не нарушать правил картина.
Немцы постоянно критикуют политику меркель.
а потом крик будет: "это все патамуша базары аткрыли!"
Я всегда говорил: Лучше Украины - нет страны!