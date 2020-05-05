РУС
Коронавирус и карантин
Из Милана прилетел самолет с эвакуированными украинцами

В аэропорту Борисполь вечером 4 мая приземлился самолет с 185 эвакуированными украинцами, среди которых младенец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондент hromadske с места происшествия.

Самолет приземлился в 22:15. После паспортного контроля людей выпускали через терминал Б. Внутрь никого не пускали, а те, кто встречали пассажиров, ждали на улице.

В то же время при встрече с родными пассажиры не обнимаются, чтобы не нарушать правил картина.

Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19.

Италия карантин эвакуация COVID-19 коронавирус
+8
Клован-бегом в аэропорт встречать!
05.05.2020 01:31 Ответить
+6
Вони привезли нам "італійський сценарій"?
05.05.2020 01:44 Ответить
+2
https://www.youtube.com/watch?v=DxzMpNoZOL0 Немецкий журналист: Пора нам судить Меркель вместе с Биллом Гейтсом! Немецкий журналист Кен ****** призвал создать комиссию по актуальному кризису и разобраться в правомерности мер и влиянии Билла Гейтса на политику в Германии и мире.
05.05.2020 03:06 Ответить
Клован-бегом в аэропорт встречать!
05.05.2020 01:31 Ответить
Вони привезли нам "італійський сценарій"?
05.05.2020 01:44 Ответить
Из Милана прилетел самолет с эвакуированными украинцами - Цензор.НЕТ 9676
05.05.2020 02:03 Ответить
Говорят в Милане метро работает.
05.05.2020 02:11 Ответить
"А в тюрьме сейчас ужин. Макароны..." (с)
05.05.2020 04:09 Ответить
И не закрывалось. Но здесь народ благорассудный. Маски носят и дистанцию соблюдают. Им приставлять карабиньеров нет необходимости. Это только в Неаполе и Палермо манеры вроде украинских.
05.05.2020 08:47 Ответить
Откуда они лезут? Как тараканы, етить её раскудрить.
05.05.2020 02:15 Ответить
Смотрите, чтоб русские гуманитарные военные врачи тоже случайно не припёрлись натаких самолётах, при Зеле всё возможно.
05.05.2020 02:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DxzMpNoZOL0 Немецкий журналист: Пора нам судить Меркель вместе с Биллом Гейтсом! Немецкий журналист Кен ****** призвал создать комиссию по актуальному кризису и разобраться в правомерности мер и влиянии Билла Гейтса на политику в Германии и мире.
05.05.2020 03:06 Ответить
Примите галаперидол.
05.05.2020 03:17 Ответить
а что Вам кажется таким абсурдным? незаконное лишение свободы - статья УК. была ограничена свобода под 100 лямов людей. не?
05.05.2020 04:10 Ответить
https://www.repubblica.it/economia/2020/04/08/news/anche_lo_spiegel_contro_berlino_sui_coronabond_rifiuto_tedesco_e_gretto_e_vigliaccio_-253491376/

Немцы постоянно критикуют политику меркель.
05.05.2020 08:51 Ответить
https://strana.ua/news/262521-bill-hejts-kak-boretsja-s-koronavirusom-i-petitsija-na-sajte-beloho-doma-protiv-neho.html
05.05.2020 08:54 Ответить
и шо? опять типа самоизоляция? которую типа кто-то контролирует?
а потом крик будет: "это все патамуша базары аткрыли!"
05.05.2020 03:40 Ответить
кстати. две недели от Пасхи прошли. апокалипсиса нет. пичалька.
05.05.2020 04:12 Ответить
ждем очередной зашквар по этому поводу от клоуна...
05.05.2020 06:52 Ответить
Через неделю будут обратно на Макаронию эвакуироваться)
05.05.2020 06:53 Ответить
лять... откуда они там берутся?
05.05.2020 07:35 Ответить
Одни дупомои бегут оттуда, другие наоборот, уже ломятся, а через месяц-два будут визжать, чтобы Украина организовала чартер для их эвакуации
05.05.2020 08:01 Ответить
Украинцев эвакуируют из Европы?
Я всегда говорил: Лучше Украины - нет страны!
05.05.2020 08:02 Ответить
 
 