З Мілана прилетів літак з евакуйованими українцями

В аеропорту "Бориспіль" увечері 4 травня приземлився літак зі 185 евакуйованими українцями, серед яких немовля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила кореспондентка hromadske з місця події.

Літак приземлився о 22:15. Після паспортного контролю людей випускали через термінал Б. Всередину нікого не пускали, а ті, хто зустрічали пасажирів, чекали на вулиці.

Крім того, під час зустрічі з рідними пасажири не обіймаються, щоб не порушувати правил карантину.

Читайте також: З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19. ФОТОрепортаж

Італія (1625) карантин (18172) евакуація (2424) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Клован-бегом в аэропорт встречать!
показати весь коментар
05.05.2020 01:31 Відповісти
Вони привезли нам "італійський сценарій"?
показати весь коментар
05.05.2020 01:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DxzMpNoZOL0 Немецкий журналист: Пора нам судить Меркель вместе с Биллом Гейтсом! Немецкий журналист Кен ****** призвал создать комиссию по актуальному кризису и разобраться в правомерности мер и влиянии Билла Гейтса на политику в Германии и мире.
показати весь коментар
05.05.2020 03:06 Відповісти
Из Милана прилетел самолет с эвакуированными украинцами - Цензор.НЕТ 9676
показати весь коментар
05.05.2020 02:03 Відповісти
Говорят в Милане метро работает.
показати весь коментар
05.05.2020 02:11 Відповісти
"А в тюрьме сейчас ужин. Макароны..." (с)
показати весь коментар
05.05.2020 04:09 Відповісти
И не закрывалось. Но здесь народ благорассудный. Маски носят и дистанцию соблюдают. Им приставлять карабиньеров нет необходимости. Это только в Неаполе и Палермо манеры вроде украинских.
показати весь коментар
05.05.2020 08:47 Відповісти
Откуда они лезут? Как тараканы, етить её раскудрить.
показати весь коментар
05.05.2020 02:15 Відповісти
Смотрите, чтоб русские гуманитарные военные врачи тоже случайно не припёрлись натаких самолётах, при Зеле всё возможно.
показати весь коментар
05.05.2020 02:20 Відповісти
Примите галаперидол.
показати весь коментар
05.05.2020 03:17 Відповісти
а что Вам кажется таким абсурдным? незаконное лишение свободы - статья УК. была ограничена свобода под 100 лямов людей. не?
показати весь коментар
05.05.2020 04:10 Відповісти
https://www.repubblica.it/economia/2020/04/08/news/anche_lo_spiegel_contro_berlino_sui_coronabond_rifiuto_tedesco_e_gretto_e_vigliaccio_-253491376/

Немцы постоянно критикуют политику меркель.
показати весь коментар
05.05.2020 08:51 Відповісти
https://strana.ua/news/262521-bill-hejts-kak-boretsja-s-koronavirusom-i-petitsija-na-sajte-beloho-doma-protiv-neho.html
показати весь коментар
05.05.2020 08:54 Відповісти
и шо? опять типа самоизоляция? которую типа кто-то контролирует?
а потом крик будет: "это все патамуша базары аткрыли!"
показати весь коментар
05.05.2020 03:40 Відповісти
кстати. две недели от Пасхи прошли. апокалипсиса нет. пичалька.
показати весь коментар
05.05.2020 04:12 Відповісти
ждем очередной зашквар по этому поводу от клоуна...
показати весь коментар
05.05.2020 06:52 Відповісти
Через неделю будут обратно на Макаронию эвакуироваться)
показати весь коментар
05.05.2020 06:53 Відповісти
лять... откуда они там берутся?
показати весь коментар
05.05.2020 07:35 Відповісти
Одни дупомои бегут оттуда, другие наоборот, уже ломятся, а через месяц-два будут визжать, чтобы Украина организовала чартер для их эвакуации
показати весь коментар
05.05.2020 08:01 Відповісти
Украинцев эвакуируют из Европы?
Я всегда говорил: Лучше Украины - нет страны!
показати весь коментар
05.05.2020 08:02 Відповісти
 
 