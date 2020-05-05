З Мілана прилетів літак з евакуйованими українцями

В аеропорту "Бориспіль" увечері 4 травня приземлився літак зі 185 евакуйованими українцями, серед яких немовля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила кореспондентка hromadske з місця події.

Літак приземлився о 22:15. Після паспортного контролю людей випускали через термінал Б. Всередину нікого не пускали, а ті, хто зустрічали пасажирів, чекали на вулиці.

Крім того, під час зустрічі з рідними пасажири не обіймаються, щоб не порушувати правил карантину.

