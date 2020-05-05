4 599 21
З Мілана прилетів літак з евакуйованими українцями
В аеропорту "Бориспіль" увечері 4 травня приземлився літак зі 185 евакуйованими українцями, серед яких немовля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила кореспондентка hromadske з місця події.
Літак приземлився о 22:15. Після паспортного контролю людей випускали через термінал Б. Всередину нікого не пускали, а ті, хто зустрічали пасажирів, чекали на вулиці.
Крім того, під час зустрічі з рідними пасажири не обіймаються, щоб не порушувати правил карантину.
Топ коментарі
Garry Grant
05.05.2020 01:31
Peterman Pinscher
05.05.2020 01:44
Роман Шухевич #469292
05.05.2020 03:06
Немцы постоянно критикуют политику меркель.
а потом крик будет: "это все патамуша базары аткрыли!"
Я всегда говорил: Лучше Украины - нет страны!