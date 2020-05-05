РУС
Лесных пожаров на территории Чернобыльской зоны в течение трех дней не зафиксировано, - ГАЗО

Лесных пожаров на территориях Чернобыльской зоны отчуждения в течение трех дней не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"В течении последних трех дней на территориях зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения лесных пожаров не было зафиксировано", - сказано в сообщении.

Как отмечается, ДСП "Северная Пуща" будет продолжать постоянный мониторинг и патрулирование территорий зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, пострадавших от лесного пожара, и обследование мест залегания торфа, который тлеет в пределах пройденных огнем лесных кварталов - в частности, на территориях лубянского, Денисовицького, Парышивского и Дитяткивского лесничеств.

Также ДСП "Экоцентр" обеспечит проведение дозиметрического контроля и обследования транспорта и лиц, привлеченных к ликвидации пожара в зоне отчуждения.

Кроме того, спасатели, которые принимали участие в тушении пожара, начиная с 21:00 понедельника должны отбыть в места постоянной дислокации.

пожар (6039) Зона отчуждения (280) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (24)
Сталкеры уже готовы отбыть в места
05.05.2020 01:46 Ответить
Еще бы - дожди идут ............
05.05.2020 01:50 Ответить
Порох пиарится
05.05.2020 02:08 Ответить
Поджог тот кому выгодно
05.05.2020 02:09 Ответить
Пожежну службу реформували, як і медицину. Оптимізували-оптимізували-оптимізували-оптимізували. Тобто, скорочували-скорочували-скорочували-скорочували. Доки відрізати стало ні від чого. Всі найприваблиші приміщення в потрібних руках родичів та друзів. Земельні ділянки також. Більш далеким близьким - копійчана аренда. А що там щось горить... Так дочекатися, коли піде дощ, і все загасить. Тільки реформатори такі самі тупі, як і населення, що їх обирає. Для коронавірусу не існує феофаній, та борисів. А для інших бід - закритих маєтків. Багато в світі такого, від чого за бугор не заховаєшся.
05.05.2020 06:35 Ответить
Краще - Євгена Кошового. І не головою ГСЧС,, а воротарем Шахтаря.
05.05.2020 07:35 Ответить
 
 