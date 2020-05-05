Лесных пожаров на территории Чернобыльской зоны в течение трех дней не зафиксировано, - ГАЗО

Лесных пожаров на территориях Чернобыльской зоны отчуждения в течение трех дней не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"В течении последних трех дней на территориях зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения лесных пожаров не было зафиксировано", - сказано в сообщении.

Как отмечается, ДСП "Северная Пуща" будет продолжать постоянный мониторинг и патрулирование территорий зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, пострадавших от лесного пожара, и обследование мест залегания торфа, который тлеет в пределах пройденных огнем лесных кварталов - в частности, на территориях лубянского, Денисовицького, Парышивского и Дитяткивского лесничеств.

Также ДСП "Экоцентр" обеспечит проведение дозиметрического контроля и обследования транспорта и лиц, привлеченных к ликвидации пожара в зоне отчуждения.

Кроме того, спасатели, которые принимали участие в тушении пожара, начиная с 21:00 понедельника должны отбыть в места постоянной дислокации.

