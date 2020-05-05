Спасатели продолжают тушить очаги тления в Чернобыльской зоне и Житомирской области, - ГСЧС

Спасатели локализовали пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны, а также в Житомирской области, продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники", - сказано в сообщении.

В Житомирской области 4 мая ликвидировано три очага возгорания лесной подстилки вблизи с. Можары, с. Острова (возникли 16 апреля) и с. Усово Овручского района (возник 28 апреля).

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники.