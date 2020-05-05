РУС
Новости Пожары в Украине
783 7

Спасатели продолжают тушить очаги тления в Чернобыльской зоне и Житомирской области, - ГСЧС

Спасатели локализовали пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны, а также в Житомирской области, продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лесных пожаров на территории Чернобыльской зоны в течение трех дней не зафиксировано, - ГАЗО

В Житомирской области 4 мая ликвидировано три очага возгорания лесной подстилки вблизи с. Можары, с. Острова (возникли 16 апреля) и с. Усово Овручского района (возник 28 апреля).

"По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказано в сообщении.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники.

пожар (6039) Чернобыль (514) Зона отчуждения (280) ГСЧС (5151) Житомирская область (1440)
Так зебоб же отрапортовал, что потушили, хотя если в слове "потушили" сделать 1 ошибку, то получится "пошутили"
05.05.2020 08:51 Ответить
Истратят на тушение последнюю воду в водоемах. А ее и так мало.
05.05.2020 08:53 Ответить
Да в каких водоемах?! Ливни с 1 по 4 мая смывают все на своем пути!!! А эти все "о самых последних (китайских, по ходу) очагах тления докладывают"?!?! Бред какой-то...
05.05.2020 13:26 Ответить
05.05.2020 08:55 Ответить
Никак не припомню, был ли ЗЕ в Чернобыле?
А то все признаки его присутствия налицо. Пожарные могут подтвердить.
05.05.2020 08:58 Ответить
долго долго крокодил море синее тушил...
05.05.2020 09:07 Ответить
сейчас Чернобыльская зона - самое безопасное место, там нет людей, а значит коронавируса, и там нет Зеленского, который опасней, чем коронавирус. Поздравляю сотрудников ДСНС вам выпал джекот
05.05.2020 09:07 Ответить
 
 