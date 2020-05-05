Рятувальники продовжують гасити осередки тління в Чорнобильській зоні та Житомирській області, - ДСНС

Рятувальники локалізували пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони, а також у Житомирській області, триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 5 травня підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торфовищ в осередках, пройдених вогнем. До гасіння залучено 210 осіб та 74 одиниці техніки, з них від ДСНС 142 рятувальники особового складу і 36 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

На Житомирщині 4 травня ліквідовано три осередки займання лісової підстилки поблизу с. Можари, с. Острови (виникли 16 квітня) і с. Усове Овруцького району (виникла 28 квітня).

"Станом на 7:00 5 травня підрозділи ДСНС надають допомогу працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини", - йдеться в повідомленні.

Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 114 осіб та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 56 рятувальників особового складу та 21 одиниця техніки.