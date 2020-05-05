УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9197 відвідувачів онлайн
Новини Пожежі в Україні
783 7

Рятувальники продовжують гасити осередки тління в Чорнобильській зоні та Житомирській області, - ДСНС

Рятувальники продовжують гасити осередки тління в Чорнобильській зоні та Житомирській області, - ДСНС

Рятувальники локалізували пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони, а також у Житомирській області, триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 5 травня підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торфовищ в осередках, пройдених вогнем. До гасіння залучено 210 осіб та 74 одиниці техніки, з них від ДСНС 142 рятувальники особового складу і 36 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лісових пожеж на території Чорнобильської зони протягом трьох днів не зафіксовано, - ДАЗВ

На Житомирщині 4 травня ліквідовано три осередки займання лісової підстилки поблизу с. Можари, с. Острови (виникли 16 квітня) і с. Усове Овруцького району (виникла 28 квітня).

"Станом на 7:00 5 травня підрозділи ДСНС надають допомогу працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини", - йдеться в повідомленні.

Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 114 осіб та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 56 рятувальників особового складу та 21 одиниця техніки.

Автор: 

пожежа (4426) Чорнобиль (399) зона відчуження (327) ДСНС (5294) Житомирська область (1315)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так зебоб же отрапортовал, что потушили, хотя если в слове "потушили" сделать 1 ошибку, то получится "пошутили"
показати весь коментар
05.05.2020 08:51 Відповісти
Истратят на тушение последнюю воду в водоемах. А ее и так мало.
показати весь коментар
05.05.2020 08:53 Відповісти
Да в каких водоемах?! Ливни с 1 по 4 мая смывают все на своем пути!!! А эти все "о самых последних (китайских, по ходу) очагах тления докладывают"?!?! Бред какой-то...
показати весь коментар
05.05.2020 13:26 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 08:55 Відповісти
Никак не припомню, был ли ЗЕ в Чернобыле?
А то все признаки его присутствия налицо. Пожарные могут подтвердить.
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
долго долго крокодил море синее тушил...
показати весь коментар
05.05.2020 09:07 Відповісти
сейчас Чернобыльская зона - самое безопасное место, там нет людей, а значит коронавируса, и там нет Зеленского, который опасней, чем коронавирус. Поздравляю сотрудников ДСНС вам выпал джекот
показати весь коментар
05.05.2020 09:07 Відповісти
 
 