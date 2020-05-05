РУС
Из-за инфицированного COVID-19 полицейского изолировали около 50 патрульных в Сумах

В Сумах из-за больного COVID-19 полицейского на самоизоляцию отправили роту его коллег.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил прес-секретарь патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

"Когда появились признаки ОРВИ, он обратился к врачу и сразу ушел на больничный. Выяснилось, что инспектор контактировал с лицом, у которого был подтвержден COVID-19. Когда ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию, руководство управления отправило на самоизоляцию роту, в которой работает патрульный. А это около 50 патрульных", - рассказал он.

По его информации, всем им также провели ПЦР-тестирование и заражения вирусом у них не обнаружили.

СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн. ФОТОрепортаж

Топ комментарии
+1
Он просто поздно родился...лет в 10-15...
05.05.2020 10:14 Ответить
05.05.2020 10:14 Ответить
+1
Лафа, теперь можно лежать на диване и "плевать в потолок" зарплата все равно "капает" (миску с объедками с панского стола никто не отнимет), а выслуживаться перед хозяевами не надо!
05.05.2020 10:20 Ответить
05.05.2020 10:20 Ответить
+1
По-хорошему их усыпить не мешало бы!
05.05.2020 11:01 Ответить
05.05.2020 11:01 Ответить
Теперь доходы упадут айяйяй...
05.05.2020 09:43 Ответить
05.05.2020 09:43 Ответить
Кстати действия милиции , в условиях такого риска для жизни нужно приравнивать к УБД. И кроме корочки , давать внеочередное звание.Каждому.
05.05.2020 09:45 Ответить
05.05.2020 09:45 Ответить
"...милиции..."

https://censor.net/ua/user/85633, ты, очевидно, давно не был в Украине... С рождения?
05.05.2020 10:08 Ответить
05.05.2020 10:08 Ответить
я тебе ничего не должен....., а называть я их так буду как бы их не переименовывали , хоть в хунвейбинов.
05.05.2020 10:12 Ответить
05.05.2020 10:12 Ответить
Хунвейбинами называть это - глупость, достаточно по-большевистски называть - милиция...
05.05.2020 10:29 Ответить
05.05.2020 10:29 Ответить
а они большевиками и остались, товарИСЧ полицейский ....
05.05.2020 22:09 Ответить
05.05.2020 22:09 Ответить
Он просто поздно родился...лет в 10-15...
05.05.2020 10:14 Ответить
05.05.2020 10:14 Ответить
Лафа, теперь можно лежать на диване и "плевать в потолок" зарплата все равно "капает" (миску с объедками с панского стола никто не отнимет), а выслуживаться перед хозяевами не надо!
05.05.2020 10:20 Ответить
05.05.2020 10:20 Ответить
Надеюсь, что мусора в изоляции без оплаты, как и остальные граждане.
05.05.2020 10:41 Ответить
05.05.2020 10:41 Ответить
По-хорошему их усыпить не мешало бы!
05.05.2020 11:01 Ответить
05.05.2020 11:01 Ответить
А нічого з алканавтами ручкатися. Добре, що коронавірус. А не на туберкульоз, чи гепатит. То вже гарантований гроб.
05.05.2020 11:17 Ответить
05.05.2020 11:17 Ответить
 
 