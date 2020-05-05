1 394 11
Из-за инфицированного COVID-19 полицейского изолировали около 50 патрульных в Сумах
В Сумах из-за больного COVID-19 полицейского на самоизоляцию отправили роту его коллег.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил прес-секретарь патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.
"Когда появились признаки ОРВИ, он обратился к врачу и сразу ушел на больничный. Выяснилось, что инспектор контактировал с лицом, у которого был подтвержден COVID-19. Когда ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию, руководство управления отправило на самоизоляцию роту, в которой работает патрульный. А это около 50 патрульных", - рассказал он.
По его информации, всем им также провели ПЦР-тестирование и заражения вирусом у них не обнаружили.
