Через інфікованого COVID-19 поліцейського ізолювали майже 50 патрульних у Сумах
У Сумах через хворого на COVID-19 поліцейського на самоізоляцію відправили роту його колег.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив прессекретар патрульної поліції в Сумській області Олег Сологуб.
"Коли з'явилися ознаки ГРВІ, він звернувся до лікаря і одразу пішов на лікарняний. З'ясувалося, що інспектор контактував з особою, у якої був підтверджений COVID-19. Коли ПЛР-аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію, керівництво управління відправило на самоізоляцію роту, в якій працює патрульний. А це близько 50 патрульних", - розповів він.
За його інформацією, всім їм також провели ПЛР-тестування і зараження вірусом у них не виявили.
