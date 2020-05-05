УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9782 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 394 11

Через інфікованого COVID-19 поліцейського ізолювали майже 50 патрульних у Сумах

Через інфікованого COVID-19 поліцейського ізолювали майже 50 патрульних у Сумах

У Сумах через хворого на COVID-19 поліцейського на самоізоляцію відправили роту його колег.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив прессекретар патрульної поліції в Сумській області Олег Сологуб.

"Коли з'явилися ознаки ГРВІ, він звернувся до лікаря і одразу пішов на лікарняний. З'ясувалося, що інспектор контактував з особою, у якої був підтверджений COVID-19. Коли ПЛР-аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію, керівництво управління відправило на самоізоляцію роту, в якій працює патрульний. А це близько 50 патрульних", - розповів він.

За його інформацією, всім їм також провели ПЛР-тестування і зараження вірусом у них не виявили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15510) Суми (998) патрульна поліція (1449) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Он просто поздно родился...лет в 10-15...
показати весь коментар
05.05.2020 10:14 Відповісти
+1
Лафа, теперь можно лежать на диване и "плевать в потолок" зарплата все равно "капает" (миску с объедками с панского стола никто не отнимет), а выслуживаться перед хозяевами не надо!
показати весь коментар
05.05.2020 10:20 Відповісти
+1
По-хорошему их усыпить не мешало бы!
показати весь коментар
05.05.2020 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь доходы упадут айяйяй...
показати весь коментар
05.05.2020 09:43 Відповісти
Кстати действия милиции , в условиях такого риска для жизни нужно приравнивать к УБД. И кроме корочки , давать внеочередное звание.Каждому.
показати весь коментар
05.05.2020 09:45 Відповісти
"...милиции..."

https://censor.net/ua/user/85633, ты, очевидно, давно не был в Украине... С рождения?
показати весь коментар
05.05.2020 10:08 Відповісти
я тебе ничего не должен....., а называть я их так буду как бы их не переименовывали , хоть в хунвейбинов.
показати весь коментар
05.05.2020 10:12 Відповісти
Хунвейбинами называть это - глупость, достаточно по-большевистски называть - милиция...
показати весь коментар
05.05.2020 10:29 Відповісти
а они большевиками и остались, товарИСЧ полицейский ....
показати весь коментар
05.05.2020 22:09 Відповісти
Он просто поздно родился...лет в 10-15...
показати весь коментар
05.05.2020 10:14 Відповісти
Лафа, теперь можно лежать на диване и "плевать в потолок" зарплата все равно "капает" (миску с объедками с панского стола никто не отнимет), а выслуживаться перед хозяевами не надо!
показати весь коментар
05.05.2020 10:20 Відповісти
Надеюсь, что мусора в изоляции без оплаты, как и остальные граждане.
показати весь коментар
05.05.2020 10:41 Відповісти
По-хорошему их усыпить не мешало бы!
показати весь коментар
05.05.2020 11:01 Відповісти
А нічого з алканавтами ручкатися. Добре, що коронавірус. А не на туберкульоз, чи гепатит. То вже гарантований гроб.
показати весь коментар
05.05.2020 11:17 Відповісти
 
 