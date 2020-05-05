1 775 11
Глава полиции Киева Крищенко вышел на работу после перенесенного COVID-19, - Шкиряк
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел после перенесенного COVID-19.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.
"Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", - рассказал Шкиряк.
Как сообщалось, диагноз COVID-19 у Крищенко был подтвержден 27 марта. По состоянию на 4 мая в структурах Министерства внутренних дел Украины был подтвержден 241 случай COVID-19, из них среди сотрудников Национальной полиции - 142 случая.
