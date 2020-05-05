РУС
Глава полиции Киева Крищенко вышел на работу после перенесенного COVID-19, - Шкиряк

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел после перенесенного COVID-19.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", - рассказал Шкиряк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава столичной полиции Крищенко заразился COVID-19 в Киеве, в списке контактов - сотни людей, ему предстоит длительное лечение, - Бутусов

Как сообщалось, диагноз COVID-19 у Крищенко был подтвержден 27 марта. По состоянию на 4 мая в структурах Министерства внутренних дел Украины был подтвержден 241 случай COVID-19, из них среди сотрудников Национальной полиции - 142 случая.

+2
давненьк о супер Зоряна и Шкиряка не было слышно. Вот так повод. А так тихонько себе "советовал" Авакову за тысяч 100 в месяц. ну и премии конечно.....
показать весь комментарий
05.05.2020 09:58 Ответить
+2
Вирус был сожран!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:16 Ответить
+1
Исхудавший.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:55 Ответить
Исхудавший.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:55 Ответить
Ща на ветках комментов веселье будет.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:55 Ответить
давненьк о супер Зоряна и Шкиряка не было слышно. Вот так повод. А так тихонько себе "советовал" Авакову за тысяч 100 в месяц. ну и премии конечно.....
показать весь комментарий
05.05.2020 09:58 Ответить
Вирус подавился.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:05 Ответить
С такой харей нужно одевать фартух и идти торговать в мясной ряд , на "лице" нет даже тени интеллекта .
показать весь комментарий
05.05.2020 10:12 Ответить
Вирус был сожран!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:16 Ответить
почему без намордника?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:06 Ответить
когда он генералом стал?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:18 Ответить
Интересно где подцепил!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:37 Ответить
Сделаем эту дату красным днем календаря
показать весь комментарий
05.05.2020 12:45 Ответить
Нічого собі звичайний грип з одужанням у місяць!
показать весь комментарий
05.05.2020 16:07 Ответить
 
 