Глава полиции Киева Крищенко вышел на работу после перенесенного COVID-19, - Шкиряк

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел после перенесенного COVID-19.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", - рассказал Шкиряк.

Как сообщалось, диагноз COVID-19 у Крищенко был подтвержден 27 марта. По состоянию на 4 мая в структурах Министерства внутренних дел Украины был подтвержден 241 случай COVID-19, из них среди сотрудников Национальной полиции - 142 случая.