УКР
1 775 11

Глава поліції Києва Крищенко вийшов на роботу після перенесеного COVID-19, - Шкіряк

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко видужав після перенесеного COVID-19.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає Цензор.НЕТ.

"Усі повторні тести негативні, всі медичні показники в нормі, стан здоров‘я відмінний. Сьогодні Андрій Євгенович вже на роботі і приступив до виконання своїх обов‘язків після тривалої паузи", - розповів Шкіряк.

Як повідомлялося, діагноз COVID-19 у Крищенка був підтверджений 27 березня. Станом на 4 травня в структурах Міністерства внутрішніх справ України був підтверджений 241 випадок COVID-19, з них серед співробітників Національної поліції - 142 випадки.

+2
давненьк о супер Зоряна и Шкиряка не было слышно. Вот так повод. А так тихонько себе "советовал" Авакову за тысяч 100 в месяц. ну и премии конечно.....
05.05.2020 09:58 Відповісти
+2
Вирус был сожран!
05.05.2020 10:16 Відповісти
+1
Исхудавший.
05.05.2020 09:55 Відповісти
Исхудавший.
05.05.2020 09:55 Відповісти
Ща на ветках комментов веселье будет.
05.05.2020 09:55 Відповісти
давненьк о супер Зоряна и Шкиряка не было слышно. Вот так повод. А так тихонько себе "советовал" Авакову за тысяч 100 в месяц. ну и премии конечно.....
05.05.2020 09:58 Відповісти
Вирус подавился.
05.05.2020 10:05 Відповісти
С такой харей нужно одевать фартух и идти торговать в мясной ряд , на "лице" нет даже тени интеллекта .
05.05.2020 10:12 Відповісти
Вирус был сожран!
05.05.2020 10:16 Відповісти
почему без намордника?
05.05.2020 12:06 Відповісти
когда он генералом стал?
05.05.2020 12:18 Відповісти
Интересно где подцепил!
05.05.2020 12:37 Відповісти
Сделаем эту дату красным днем календаря
05.05.2020 12:45 Відповісти
Нічого собі звичайний грип з одужанням у місяць!
05.05.2020 16:07 Відповісти
 
 