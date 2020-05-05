Глава поліції Києва Крищенко вийшов на роботу після перенесеного COVID-19, - Шкіряк

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко видужав після перенесеного COVID-19.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає Цензор.НЕТ.

"Усі повторні тести негативні, всі медичні показники в нормі, стан здоров‘я відмінний. Сьогодні Андрій Євгенович вже на роботі і приступив до виконання своїх обов‘язків після тривалої паузи", - розповів Шкіряк.

Як повідомлялося, діагноз COVID-19 у Крищенка був підтверджений 27 березня. Станом на 4 травня в структурах Міністерства внутрішніх справ України був підтверджений 241 випадок COVID-19, з них серед співробітників Національної поліції - 142 випадки.