1 775 11
Глава поліції Києва Крищенко вийшов на роботу після перенесеного COVID-19, - Шкіряк
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко видужав після перенесеного COVID-19.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає Цензор.НЕТ.
"Усі повторні тести негативні, всі медичні показники в нормі, стан здоров‘я відмінний. Сьогодні Андрій Євгенович вже на роботі і приступив до виконання своїх обов‘язків після тривалої паузи", - розповів Шкіряк.
Як повідомлялося, діагноз COVID-19 у Крищенка був підтверджений 27 березня. Станом на 4 травня в структурах Міністерства внутрішніх справ України був підтверджений 241 випадок COVID-19, з них серед співробітників Національної поліції - 142 випадки.
Топ коментарі
+2 Генрих Наблюдатель
показати весь коментар05.05.2020 09:58 Відповісти Посилання
+2 iMedvedeff
показати весь коментар05.05.2020 10:16 Відповісти Посилання
+1 Люцифер
показати весь коментар05.05.2020 09:55 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люцифер
показати весь коментар05.05.2020 09:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Гена Сенкевич
показати весь коментар05.05.2020 09:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Генрих Наблюдатель
показати весь коментар05.05.2020 09:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
koresh68
показати весь коментар05.05.2020 10:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар05.05.2020 10:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
iMedvedeff
показати весь коментар05.05.2020 10:16 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
оззи
показати весь коментар05.05.2020 12:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Полина Золотая #426249
показати весь коментар05.05.2020 12:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
амфаш
показати весь коментар05.05.2020 12:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПрезидентПрезидентов
показати весь коментар05.05.2020 12:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex #455380
показати весь коментар05.05.2020 16:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль