1 689 5

США рассматривают 8 вероятных сценариев вмешательства РФ в президентские выборы

Министерство внутренней безопасности США и ФБР обеспокоены возможным вмешательством РФ в выборы главы Белого дома. В числе возможных сценариев называются хакерские атаки и манипуляции с данными избирателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на агентство The Associated Press.

Как следует из служебной записки, с которой удалось ознакомиться журналистам, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований провели тайные консультации с представителями кампаний кандидатов на пост главы Белого дома, сообщив о возможных попытках России вмешаться в выборы президента. Конкретные имена американских политиков не названы.

Авторы документа упоминают восемь тактических сценариев вмешательства, которые в администрации Дональда Трампа относят к разным уровням угрозы. Так, среди угроз "высокого" уровня - возможная хакерская атака и утечка информации, как произошло в 2016 году при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что ту кибератаку провели хакеры из России.

Кроме того, российская сторона может применять экономические и деловые рычаги, продвигать свои интересы с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях или использовать контролируемые государством СМИ, чтобы распространять среди целевой аудитории темы, связанные с выборами, считают в министерстве внутренней безопасности США. А в список "умеренных" угроз ведомство включило возможные манипуляции с базами данных избирателей и системами подсчета голосов, финансовую поддержку кандидатов на пост президента США, а также тайные консультации с представителями их кампаний.

Читайте также: Трамп не будет переносить президентские выборы из-за коронавируса: "Зачем мне это делать?"

Напомним, выборы нового президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Да чего там, пусть выберут ещё раз Трампа, клоуна-подстилку.
05.05.2020 10:26 Ответить
Только развал РФ исключит вероятные сценарии вмешательства РФ в президентские выборы в США. Поэтому США следует сделать все возможное, чтобы такое государство, как РФ исчезло с политической карты мира.
05.05.2020 10:29 Ответить
Надо России на время выборов свет отключить.
05.05.2020 11:17 Ответить
Да обрубите прокаженным интернет со всех сторон и всем станет спокойнее, пусть в чебурашке сидят.
05.05.2020 12:59 Ответить
Зато у нас все честно было. Ну американцы и лохи, перенимайте опыт.
05.05.2020 14:19 Ответить
 
 