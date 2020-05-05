США рассматривают 8 вероятных сценариев вмешательства РФ в президентские выборы

Министерство внутренней безопасности США и ФБР обеспокоены возможным вмешательством РФ в выборы главы Белого дома. В числе возможных сценариев называются хакерские атаки и манипуляции с данными избирателей.

Как следует из служебной записки, с которой удалось ознакомиться журналистам, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований провели тайные консультации с представителями кампаний кандидатов на пост главы Белого дома, сообщив о возможных попытках России вмешаться в выборы президента. Конкретные имена американских политиков не названы.

Авторы документа упоминают восемь тактических сценариев вмешательства, которые в администрации Дональда Трампа относят к разным уровням угрозы. Так, среди угроз "высокого" уровня - возможная хакерская атака и утечка информации, как произошло в 2016 году при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что ту кибератаку провели хакеры из России.

Кроме того, российская сторона может применять экономические и деловые рычаги, продвигать свои интересы с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях или использовать контролируемые государством СМИ, чтобы распространять среди целевой аудитории темы, связанные с выборами, считают в министерстве внутренней безопасности США. А в список "умеренных" угроз ведомство включило возможные манипуляции с базами данных избирателей и системами подсчета голосов, финансовую поддержку кандидатов на пост президента США, а также тайные консультации с представителями их кампаний.

Напомним, выборы нового президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.