США розглядають 8 ймовірних сценаріїв втручання РФ у президентські вибори

Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР стурбовані можливим втручанням РФ у вибори глави Білого дому. Серед можливих сценаріїв називаються хакерські атаки і маніпуляції з даними виборців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на агентство The Associated Press.

Як випливає зі службової записки, з якою вдалося ознайомитися журналістам, Міністерство внутрішньої безпеки США і Федеральне бюро розслідувань провели таємні консультації з представниками кампаній кандидатів на пост глави Білого дому, повідомивши про можливі спроби Росії втрутитися у вибори президента. Конкретні імена американських політиків не названі.

Автори документа згадують вісім тактичних сценаріїв втручання, які в адміністрації Дональда Трампа відносять до різних рівнів загрози. Так, серед загроз "високого" рівня - можлива хакерська атака і витік інформації, як сталося в 2016 році при зломі серверів Національного комітету Демократичної партії США. Спецслужби Сполучених Штатів вважають, що ту кібератаку провели хакери з Росії.

Крім того, російська сторона може застосовувати економічні та ділові важелі, просувати свої інтереси за допомогою фейкових акаунтів в соцмережах або використовувати контрольовані державою ЗМІ, щоб поширювати серед цільової аудиторії теми, пов'язані з виборами, вважають у міністерстві внутрішньої безпеки США. А в список "помірних" загроз відомство включило можливі маніпуляції з базами даних виборців та системами підрахунку голосів, фінансову підтримку кандидатів на пост президента США, а також таємні консультації з представниками їхніх кампаній.

Нагадаємо, вибори нового президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.

