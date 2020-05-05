Предложение Бахматюка по урегулированию вопроса задолженности банков выгодно государству, - Фонд гарантирования вкладов. ДОКУМЕНТ

Фонд гарантирования вкладов ответил на предложение экс-владельца "ВиЭйБи банка" и банка "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка по возврату долгов этих банков с применением механизма реструктуризации. Фонд считает, что такое предложение является оптимальным для государства.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Об этом говорится в письме-ответе на предложение, направленное Олегом Бахматюком. Речь идет о предложении возврата долга, возникшего в результате банковского кризиса 2014-2015 годов и вывода большинства украинских банков с рынка. 8 млрд грн Бахматюк предлагает вернуть за 5 лет. Фонд гарантирования в свою очередь считает, что такое предложение является оптимальным и отвечающим лучшим мировым практикам. Такое добровольное урегулирование выгоднее для государства, чем судебное урегулирование требований, расходы на которые составляют не менее 25% от возможного полученного результата, а сами судебные процессы могут тянуться десятилетиями.

В письме Фонд отмечает, что "поддерживает такие инициативы по добровольному погашению долга бывшими владельцами и связанными лицами обанкротившихся банков. Но на сегодняшний день отсутствует законодательный механизм принятия такого предложения". Также Фонд заявляет, что создание соответствующего правового механизма путем принятия специального закона увеличит объемы возвращенных средств кредиторам обанкротившихся банков и, как результат, пополнение государственного бюджета Украины.

"Фонд готов взять ведущую роль и оказать всю возможную экспертную поддержку субъектам законодательной инициативы для разработки соответствующих механизмов и приведения законодательства Украины в соответствие с лучшими мировыми практиками в кратчайшие сроки", - пишет в письме директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.







Напомним, что 15 апреля этого года владелец Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету Министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному Банку Украины и Офису Генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "ВиЭйБи банк" и "Финансовая инициатива" в сумме 8 млрд грн в соответствии с общепринятыми мировыми практиками, которые поддерживают международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк.