Новости Коронавирус и карантин
7 441

Кабмин обнародовал перечень разрешенных во время карантина медицинских операций

Кабинет министров Украины назвал перечень разрешенных на время карантина операций.

Об этом свидетельствует постановление №332 от 4 мая "О внесении изменений в пункт 8 постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 №211", опубликованное на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

На период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:

  • оказание медицинской помощи на территории областей, г. Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
  • оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
  • оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
  • оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
  • оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни.

Подчеркивается, что пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному тестированию на наличие коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции.

Кабмин обнародовал перечень разрешенных во время карантина медицинских операций 01

Топ комментарии
+5
А почему другие операции делать нельзя?
Или очень хочется в своих же глазах выглядеть важными и значимыми людьми?
Дебилы, б.лять!
05.05.2020 11:56 Ответить
+4
А зарплату за 4 месяца вернете? Или медики -- рабы?

Кабмин обнародовал перечень разрешенных во время карантина медицинских операций - Цензор.НЕТ 619
05.05.2020 11:42 Ответить
+3
- И неимущим, и богатым
Мы в равной степени нужны, -
Сказал патологоанатом
И вытер скальпель о штаны. https://ironicpoetry.ru/autors/irtenev-igor/i-neimushim-i-bogatim.html (с)
05.05.2020 11:59 Ответить
Кабмин обнародовал перечень разрешенных во время карантина медицинских операций - Цензор.НЕТ 619
И пусть у этих "рехформаторов" ночью все зубы заболят.
05.05.2020 12:11 Ответить
У "рехворматоров" персональные врачи, им пофиг. И парикмахерские им тоже не нужны. И общественный транспорт. Ну а вы там выживайте как можете.
05.05.2020 13:04 Ответить
А зубы у них пусть болят все равно!
Или Вы против?
05.05.2020 13:12 Ответить
Пусть болят, не, не против. Если есть чему болеть. Обычно у всех политиков, звезд и знаменитостей зубов своих нет, там болеть нечему. Они ставят ровные, белые красивые импланты и вообще не понимают, в чем у вас там какие-то проблемы. Ну а то, чтобы поменять все зубы, стоит как двухкомнатная квартира в центре Киева, так то мелочи, на которые не стоит даже обращать внимания.
05.05.2020 13:21 Ответить
- И неимущим, и богатым
Мы в равной степени нужны, -
Сказал патологоанатом
И вытер скальпель о штаны. https://ironicpoetry.ru/autors/irtenev-igor/i-neimushim-i-bogatim.html (с)
