С завтрашнего дня в клиниках будут разрешены плановые операции, - Степанов. ВИДЕО

Со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На время карантина были запрещены плановые операции. Время карантина составляет около 50 дней. У нас действительно есть уже необходимость проведения операций, в том числе по жизненным показателям. Было принято постановление правительства, которое вносит изменения в (постановление. - Ред.) №211. Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будут разрешены проведение плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям. То есть, если проведение этих операций необходимо человеку, для снижения риска жизни и здоровью человеку", - сообщил Степанов.

"Не было ни одного заражения во время операций", - сказал он.

Министр сообщил, что плановые операции будут проводиться после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.