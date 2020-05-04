РУС
С завтрашнего дня в клиниках будут разрешены плановые операции, - Степанов. ВИДЕО

Со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На время карантина были запрещены плановые операции. Время карантина составляет около 50 дней. У нас действительно есть уже необходимость проведения операций, в том числе по жизненным показателям. Было принято постановление правительства, которое вносит изменения в (постановление. - Ред.) №211. Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будут разрешены проведение плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям. То есть, если проведение этих операций необходимо человеку, для снижения риска жизни и здоровью человеку", - сообщил Степанов.

"Не было ни одного заражения во время операций", - сказал он.

Министр сообщил, что плановые операции будут проводиться после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.

сколько людей умерло, не дождавшись? цифры в студию, придурки перебздевшие!
04.05.2020 09:55 Ответить
По статистике больше людей умерло от того, что им не сделали запланированные операции, нежели от короновируса в Украине..
Зе власть дебилов!
04.05.2020 09:55 Ответить
Ну прям атец радной, благодетель?
будешь, падло, на нарах сидеть...
04.05.2020 09:58 Ответить
Зебил,петра не трогай
04.05.2020 10:51 Ответить
Нормально так обставили карантин. В транспорт допускають тільки тих, хто має перепустки. А як бути тим, хто вимушений щоденно приймати медичні процедури? Один раз на місяць ще можна розколотися на таксі, щоб дістатися до лікарні. Але ж не щоденно! Залишається гарантовано подихати. Куди спишкть? На коронавірус?
04.05.2020 10:28 Ответить
Этот "карантин" просто оттягивание конца, чтобы люди не могли смести нафиг зе-гниду с его соплями урода...



запретить перемещение, запретить собираться больше двух и т.п.
04.05.2020 10:56 Ответить
Судити степашку за неоказання допомоги та знущання над хворими.
04.05.2020 10:51 Ответить
Цікаво хто буде відповідати за смерті людей, котрим відмінили операції. У знайомого мамі місяць шукають де можна зробити на онко. Ледве знайшли, сказали робіть ПЛР-тест, -тиждень шукали де і не зробили, прийшли до доктора, а він каже я знав, що ви не зробите, але така процедура....
04.05.2020 12:13 Ответить
хорошо. верно.
04.05.2020 14:07 Ответить
 
 