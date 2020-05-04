Від завтра в клініках будуть дозволені планові операції, - Степанов. ВIДЕО

З вівторка, 5 травня, в українських клініках будуть дозволені планові операції.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На час карантину були заборонені планові операції. Час карантину становить близько 50 днів. У нас справді є вже необхідність проведення операцій, зокрема за життєвими показниками. Було ухвалено постанову уряду, яка вносить зміни в (постанову. - Ред.) №211. Уже відразу після опублікування, гадаю вже завтра, у нас у країні буде дозволено проведення планових операцій, планових госпіталізацій виключно за життєвими показниками. Тобто, якщо проведення цих операції необхідне людині, для зниження ризика життю та здоров'ю людини", - повідомив Степанов.

"Не було жодного зараження під час операцій", - сказав він.

Міністр повідомив, що планові операції будуть проводиться після тестування пацієнта на COVID-19 методом ПЛР.