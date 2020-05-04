УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8576 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
19 597 9

Від завтра в клініках будуть дозволені планові операції, - Степанов. ВIДЕО

З вівторка, 5 травня, в українських клініках будуть дозволені планові операції.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На час карантину були заборонені планові операції. Час карантину становить близько 50 днів. У нас справді є вже необхідність проведення операцій, зокрема за життєвими показниками. Було ухвалено постанову уряду, яка вносить зміни в (постанову. - Ред.) №211. Уже відразу після опублікування, гадаю вже завтра, у нас у країні буде дозволено проведення планових операцій, планових госпіталізацій виключно за життєвими показниками. Тобто, якщо проведення цих операції необхідне людині, для зниження ризика життю та здоров'ю людини", - повідомив Степанов.

"Не було жодного зараження під час операцій", - сказав він.

Читайте: В Україні за добу 418 нових випадків COVID-19, загалом заражених - 12 331, померли 15 осіб

Міністр повідомив, що планові операції будуть проводиться після тестування пацієнта на COVID-19 методом ПЛР.

Автор: 

лікарня (1377) карантин (18172) МОЗ (5423) операція (124) лікування (611) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сколько людей умерло, не дождавшись? цифры в студию, придурки перебздевшие!
показати весь коментар
04.05.2020 09:55 Відповісти
По статистике больше людей умерло от того, что им не сделали запланированные операции, нежели от короновируса в Украине..
Зе власть дебилов!
показати весь коментар
04.05.2020 09:55 Відповісти
Ну прям атец радной, благодетель?
будешь, падло, на нарах сидеть...
показати весь коментар
04.05.2020 09:58 Відповісти
Зебил,петра не трогай
показати весь коментар
04.05.2020 10:51 Відповісти
Нормально так обставили карантин. В транспорт допускають тільки тих, хто має перепустки. А як бути тим, хто вимушений щоденно приймати медичні процедури? Один раз на місяць ще можна розколотися на таксі, щоб дістатися до лікарні. Але ж не щоденно! Залишається гарантовано подихати. Куди спишкть? На коронавірус?
показати весь коментар
04.05.2020 10:28 Відповісти
Этот "карантин" просто оттягивание конца, чтобы люди не могли смести нафиг зе-гниду с его соплями урода...



запретить перемещение, запретить собираться больше двух и т.п.
показати весь коментар
04.05.2020 10:56 Відповісти
Судити степашку за неоказання допомоги та знущання над хворими.
показати весь коментар
04.05.2020 10:51 Відповісти
Цікаво хто буде відповідати за смерті людей, котрим відмінили операції. У знайомого мамі місяць шукають де можна зробити на онко. Ледве знайшли, сказали робіть ПЛР-тест, -тиждень шукали де і не зробили, прийшли до доктора, а він каже я знав, що ви не зробите, але така процедура....
показати весь коментар
04.05.2020 12:13 Відповісти
хорошо. верно.
показати весь коментар
04.05.2020 14:07 Відповісти
 
 