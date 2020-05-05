7 441 10
Кабмін оприлюднив перелік дозволених під час карантину медичних операцій
Кабінет міністрів України назвав перелік дозволених на час карантину операцій.
Про це свідчить постанова №332 від 4 травня "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 №211", опублікована на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.
На період карантину забороняється установам охорони здоров'я проведення планових заходів щодо госпіталізації і планових операцій, крім:
- надання медичної допомоги на території областей, м.Києва, в яких заповненість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50 відсотків;
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;
- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації і планових операцій, якщо в результаті їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.
Підкреслюється, що пацієнти, яким надається медична допомога в зв'язку з проведенням планових заходів щодо госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов'язковому тестуванню на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.
