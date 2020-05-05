УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9771 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 441 10

Кабмін оприлюднив перелік дозволених під час карантину медичних операцій

Кабмін оприлюднив перелік дозволених під час карантину медичних операцій

Кабінет міністрів України назвав перелік дозволених на час карантину операцій.

Про це свідчить постанова №332 від 4 травня "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 №211", опублікована на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

На період карантину забороняється установам охорони здоров'я проведення планових заходів щодо госпіталізації і планових операцій, крім:

  • надання медичної допомоги на території областей, м.Києва, в яких заповненість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50 відсотків;
  • надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
  • надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;
  • надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
  • надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
  • проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації і планових операцій, якщо в результаті їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від завтра в клініках будуть дозволені планові операції, - Степанов. ВIДЕО

Підкреслюється, що пацієнти, яким надається медична допомога в зв'язку з проведенням планових заходів щодо госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов'язковому тестуванню на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Кабмін оприлюднив перелік дозволених під час карантину медичних операцій 01

Автор: 

карантин (18172) медицина (2167) операція (124) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А почему другие операции делать нельзя?
Или очень хочется в своих же глазах выглядеть важными и значимыми людьми?
Дебилы, б.лять!
показати весь коментар
05.05.2020 11:56 Відповісти
+4
А зарплату за 4 месяца вернете? Или медики -- рабы?

Кабмин обнародовал перечень разрешенных во время карантина медицинских операций - Цензор.НЕТ 619
показати весь коментар
05.05.2020 11:42 Відповісти
+3
- И неимущим, и богатым
Мы в равной степени нужны, -
Сказал патологоанатом
И вытер скальпель о штаны. https://ironicpoetry.ru/autors/irtenev-igor/i-neimushim-i-bogatim.html (с)
показати весь коментар
05.05.2020 11:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зарплату за 4 месяца вернете? Или медики -- рабы?

Кабмин обнародовал перечень разрешенных во время карантина медицинских операций - Цензор.НЕТ 619
показати весь коментар
05.05.2020 11:42 Відповісти
А почему другие операции делать нельзя?
Или очень хочется в своих же глазах выглядеть важными и значимыми людьми?
Дебилы, б.лять!
показати весь коментар
05.05.2020 11:56 Відповісти
И пусть у этих "рехформаторов" ночью все зубы заболят.
показати весь коментар
05.05.2020 12:11 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 12:11 Відповісти
У "рехворматоров" персональные врачи, им пофиг. И парикмахерские им тоже не нужны. И общественный транспорт. Ну а вы там выживайте как можете.
показати весь коментар
05.05.2020 13:04 Відповісти
А зубы у них пусть болят все равно!
Или Вы против?
показати весь коментар
05.05.2020 13:12 Відповісти
Пусть болят, не, не против. Если есть чему болеть. Обычно у всех политиков, звезд и знаменитостей зубов своих нет, там болеть нечему. Они ставят ровные, белые красивые импланты и вообще не понимают, в чем у вас там какие-то проблемы. Ну а то, чтобы поменять все зубы, стоит как двухкомнатная квартира в центре Киева, так то мелочи, на которые не стоит даже обращать внимания.
показати весь коментар
05.05.2020 13:21 Відповісти
- И неимущим, и богатым
Мы в равной степени нужны, -
Сказал патологоанатом
И вытер скальпель о штаны. https://ironicpoetry.ru/autors/irtenev-igor/i-neimushim-i-bogatim.html (с)
показати весь коментар
05.05.2020 11:59 Відповісти
В синагоге тоже??))
показати весь коментар
05.05.2020 12:06 Відповісти
 
 