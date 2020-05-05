Кабмін оприлюднив перелік дозволених під час карантину медичних операцій

Кабінет міністрів України назвав перелік дозволених на час карантину операцій.

Про це свідчить постанова №332 від 4 травня "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 №211", опублікована на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

На період карантину забороняється установам охорони здоров'я проведення планових заходів щодо госпіталізації і планових операцій, крім:

надання медичної допомоги на території областей, м.Києва, в яких заповненість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50 відсотків;

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації і планових операцій, якщо в результаті їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

Підкреслюється, що пацієнти, яким надається медична допомога в зв'язку з проведенням планових заходів щодо госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов'язковому тестуванню на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.