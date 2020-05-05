13 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Киевщине, всего 866 инфицированных, - ОГА

По состоянию на 10.00 5 мая 2020 официально подтверждено 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За последние сутки зафиксировано 13 новых случаев заражения COVID-19. Всего официально подтверждено 866 случаев заболевания.Из них у 79 детей и 104 медработников.

На стационарном лечении находится 161 человек, а 705 человек на амбулаторном лечении (самоизоляции).

Выздоровели 85 человек, в том числе 5 детей.

За время пандемии умерли - 17 человек. За минувшие сутки летальных случаев не было.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2743 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 70 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 4616 контактными лицами.

