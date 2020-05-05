УКР
13 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 866 інфікованих, - ОДА

Станом на 10:00 5 травня 2020 року офіційно підтверджено 866 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За останню добу зафіксовано 13 нових випадків зараження COVID-19. Загалом офіційно підтверджено 866 випадків захворювання. Із них у 79 дітей і 104 медпрацівників.

На стаціонарному лікуванні перебуває 161 особа, а 705 осіб - на амбулаторному лікуванні (самоізоляції).

Одужали 85 осіб, зокрема 5 дітей.

За час пандемії померли - 17 осіб. За минулу добу летальних випадків не було.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2743 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 70 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 4616 контактними особами.

Також читайте: Спалах COVID-19 зафіксовано в дитбудинку на Київщині: захворіли 5 дорослих та дитина

карантин (18172) Київська область (4274) ОДА (1635) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
