Лукашенко приглашает глав других государств на парад 9 мая в Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
Соответствующее приглашение он озвучил сегодня во время общения с представителями СМИ.
"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал Лукашенко.
"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - добавил он.
