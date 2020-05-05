Лукашенко приглашает глав других государств на парад 9 мая в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

Соответствующее приглашение он озвучил сегодня во время общения с представителями СМИ.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал Лукашенко.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - добавил он.

