РУС
Новости
5 970 105

Лукашенко приглашает глав других государств на парад 9 мая в Минске

Лукашенко приглашает глав других государств на парад 9 мая в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

Соответствующее приглашение он озвучил сегодня во время общения с представителями СМИ.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал Лукашенко.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - добавил он.

Автор: 

Беларусь (8023) Лукашенко Александр (3647) парад (658)
Топ комментарии
+27
Пусть бы вислюк прокатался. Он давно в отпуске не был.
05.05.2020 13:01 Ответить
+23
бацька, х.ло...х.ло активнее приглашай!
05.05.2020 13:02 Ответить
+17
***** на столько сцыкливое, что далшье своего бункера не выходит.
05.05.2020 13:04 Ответить
Страница 2 из 2
о Лукашенко,счастье такое у ***** перехватил,вот настоящий генеральный секретарь союза.
05.05.2020 15:06 Ответить
Благодаря беларусам была одержана великая Победа, Значит и парад нам проводить.
05.05.2020 16:09 Ответить
Бацька молодец.
08.05.2020 10:13 Ответить
пошол лука в сраку со своим совкодрочильным парадом
05.05.2020 21:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 