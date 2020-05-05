Лукашенко запрошує глав інших держав на парад 9 травня в Мінську
Президент Білорусі Олександр Лукашенко запрошує глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
Відповідне запрошення він озвучив сьогодні під час спілкування з представниками ЗМІ.
"Публічно запрошую глав держав, хоча б колишнього Союзу, приїхати до Мінська", - сказав Лукашенко.
"Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар. Це найбільш постраждала республіка - живий пам'ятник війні", - додав він.
