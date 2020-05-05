УКР
Лукашенко запрошує глав інших держав на парад 9 травня в Мінську

Лукашенко запрошує глав інших держав на парад 9 травня в Мінську

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запрошує глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

Відповідне запрошення він озвучив сьогодні під час спілкування з представниками ЗМІ.

"Публічно запрошую глав держав, хоча б колишнього Союзу, приїхати до Мінська", - сказав Лукашенко.

"Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар. Це найбільш постраждала республіка - живий пам'ятник війні", - додав він.

+27
Пусть бы вислюк прокатался. Он давно в отпуске не был.
показати весь коментар
05.05.2020 13:01 Відповісти
+23
бацька, х.ло...х.ло активнее приглашай!
показати весь коментар
05.05.2020 13:02 Відповісти
+17
***** на столько сцыкливое, что далшье своего бункера не выходит.
показати весь коментар
05.05.2020 13:04 Відповісти
о Лукашенко,счастье такое у ***** перехватил,вот настоящий генеральный секретарь союза.
показати весь коментар
05.05.2020 15:06 Відповісти
Благодаря беларусам была одержана великая Победа, Значит и парад нам проводить.
показати весь коментар
05.05.2020 16:09 Відповісти
Бацька молодец.
показати весь коментар
08.05.2020 10:13 Відповісти
пошол лука в сраку со своим совкодрочильным парадом
показати весь коментар
05.05.2020 21:30 Відповісти
