Массовые мероприятия 8-9 мая в Киеве проводить не будут, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 8-9 мая в связи с ограничениями массовых мероприятий в столице в рамках карантина их проводить не будут.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Кличко, формат празднования будет другим.

"В этом году исполняется 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Впрочем, в связи с ограничением массовых мероприятий в столице, их проводить в столице не будут... В этом году формат, к сожалению, будет другим", - заявил мэр.

"Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных. Посещали музеи. Но, в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях", - сказал Кличко, пишет Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что более 78 тысяч ветеранов получат ежегодную материальную помощь по случаю праздников. "Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Выплаты уже начались. Их получают более 78 тысяч ветеранов Второй мировой, участники Антитерростической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан", - сообщил мэр.

"Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - сказал Кличко.