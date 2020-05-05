Масові заходи 8-9 травня в Києві не проводитимуть, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 8-9 травня у зв'язку з обмеженнями масових заходів у столиці в межах карантину їх проводити не будуть.

Про це він сказав у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Кличка, формат святкування буде іншим.

"Цього року виповнюється 75 років з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Втім, у звязку з обмеженням масових заходів у столиці, їх проводити в столиці не будуть... Цього року формат, на жаль, буде іншим", - заявив мер.

"Я розумію, що багато людей цього дня вітали ветеранів, несли квіти до пам'ятників або на кладовища до могил рідних. Відвідували музеї. Але цього року формат буде іншим. Тому можна привітати ветеранів, зателефонувавши їм. Згадати своїх близьких і поділитися їхніми історіями в соціальних мережах", - сказав Кличко, пише Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що понад 78 тисяч ветеранів отримають щорічну матеріальну допомогу з нагоди свят. "Я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Виплати вже розпочалися. Їх отримують понад 78 тисяч ветеранів Другої світової, учасники Антитеростичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та інші окремі категорії громадян", - повідомив мер.

"Хочу попередити тих людей, які планують під час цих свят політичні акції та провокації: не варто ці дні використовувати для дестабілізації ситуації та власного піару", - сказав Кличко.