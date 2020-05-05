УКР
Новини Коронавірус і карантин
1 394 10

Масові заходи 8-9 травня в Києві не проводитимуть, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 8-9 травня у зв'язку з обмеженнями масових заходів у столиці в межах карантину їх проводити не будуть.

Про це він сказав у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Кличка, формат святкування буде іншим.

"Цього року виповнюється 75 років з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Втім, у звязку з обмеженням масових заходів у столиці, їх проводити в столиці не будуть... Цього року формат, на жаль, буде іншим", - заявив мер.

Читайте також: Лукашенко не збирається скасовувати парад до Дня Перемоги: "Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах"

"Я розумію, що багато людей цього дня вітали ветеранів, несли квіти до пам'ятників або на кладовища до могил рідних. Відвідували музеї. Але цього року формат буде іншим. Тому можна привітати ветеранів, зателефонувавши їм. Згадати своїх близьких і поділитися їхніми історіями в соціальних мережах", - сказав Кличко, пише Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що понад 78 тисяч ветеранів отримають щорічну матеріальну допомогу з нагоди свят. "Я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Виплати вже розпочалися. Їх отримують понад 78 тисяч ветеранів Другої світової, учасники Антитеростичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та інші окремі категорії громадян", - повідомив мер.

"Хочу попередити тих людей, які планують під час цих свят політичні акції та провокації: не варто ці дні використовувати для дестабілізації ситуації та власного піару", - сказав Кличко.

 

День Перемоги (458) карантин (18172) Київ (20195) Кличко Віталій (3561) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+6
А нахрена они вообще нужны, эти массовые мероприятия на 9-е мая?
05.05.2020 13:08 Відповісти
+5
Безсмертний полк, який планував Єрмак в Києві не пройде!
05.05.2020 13:09 Відповісти
+2
Всі бажаючі можуть пішакомв Мінськ, там бацька збирає всіх бажаючих на 9 травня, для рукостискання та обміну вірусом!
05.05.2020 13:15 Відповісти
А нахрена они вообще нужны, эти массовые мероприятия на 9-е мая?
05.05.2020 13:08 Відповісти
Безсмертний полк, який планував Єрмак в Києві не пройде!
05.05.2020 13:09 Відповісти
карнавал чортів...?
05.05.2020 13:10 Відповісти
Все понятно, что сказал лидер партии БПП? Победобесия не будет только лишь из-за карантина
05.05.2020 13:13 Відповісти
И шо Попоблок сумашедших с чужими дидами на палке не выведет?
05.05.2020 13:14 Відповісти
Всі бажаючі можуть пішакомв Мінськ, там бацька збирає всіх бажаючих на 9 травня, для рукостискання та обміну вірусом!
05.05.2020 13:15 Відповісти
когда ето будєт - я знаю
в краю бєлопєнних бєрьоз
что празднік Дєвятого мая
отпразднуют люді без сльоз
і грянут воєнниє марші
срєді городской тішини
і виєдєт к армії маршал
нє відєвший етой войни
05.05.2020 13:19 Відповісти
Приймаю ставки на те що, мусора не будуть ганяти вату з палками.
05.05.2020 14:07 Відповісти
Хоч щось поклало край цьому шабашу.
05.05.2020 15:16 Відповісти
А где сейчас массовые проводят?
05.05.2020 15:18 Відповісти
 
 