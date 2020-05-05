РУС
2 395 38

Благодаря соблюдению карантина количество новых случаев COVID-19 начало снижаться, это положительная тенденция, - Зеленский

4 мая в Украине зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, относительно общего количества активных больных - 3,5%. Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, выздоровели, к новым больных: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом во время традиционного совещания по противодействия распространения COVID-19 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные мер, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", - подчеркнул президент Зеленский.

В то же время Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. А поэтому нужно соблюдать ограничительне меры и в дальнейшем. Вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль об открытии метро в несколько этапов: сначала метро будет работать для отдельных категорий граждан, а потом уже в обычном режиме

+15
изыди, чючело квартальное.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:11 Ответить
+15
С таким же успехом можно сказать, что солнце восходит по утрам именно благодаря карантину и лично товарищу зе. Доказательства? Слепой что ли: не видишь, что солнце ни разу восход не сачкануло!
показать весь комментарий
05.05.2020 13:13 Ответить
+11
а в квартале щас шутят над преЗедентом?
показать весь комментарий
05.05.2020 13:16 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 13:11 Ответить
еге, і знижується воно акурат опісля неділі (лабораторії не роблять тестів?), а потім знов на 500 стрибає
показать весь комментарий
05.05.2020 13:12 Ответить
Сопля, а ті, шо на Пасху по церквам лазили - забув за них?
показать весь комментарий
05.05.2020 13:13 Ответить
Про них всі коронаботи забули)
показать весь комментарий
05.05.2020 13:24 Ответить
ти то до цього яким боком...
показать весь комментарий
05.05.2020 13:13 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 13:13 Ответить
Ну дык, у порохоботов 5 лет родниковая вода из крана текла благодаря Пете, а на следующий день после выборов потекла желтая вонючая субстанция...не?
показать весь комментарий
05.05.2020 13:49 Ответить
слабенько. качество воды не поменялось, и ты это знаешь.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:58 Ответить
Ну ты ишачина днепропетровская оформила явку с повинной)))) От вас всегда только дерьмо разноцветное!
показать весь комментарий
05.05.2020 14:07 Ответить
Когда ты пел про чистый шыкалад из Петиного выпускного отверстия, был более искренним
показать весь комментарий
06.05.2020 11:57 Ответить
у нас другая беда зечума
показать весь комментарий
05.05.2020 13:13 Ответить
короновирус по сравнению с твоим правлением легкий насморк
показать весь комментарий
05.05.2020 13:15 Ответить
Опять шоколадных корёжит...)))
показать весь комментарий
05.05.2020 13:16 Ответить
сделай тату на лбу 73% что бы знать кого е...ть
показать весь комментарий
05.05.2020 13:16 Ответить
Фу, как грубо. Не умеешь изъясняться без матов что ли?
показать весь комментарий
05.05.2020 13:19 Ответить
Вали в спам ,шлюха клавиатурная
показать весь комментарий
05.05.2020 13:20 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 13:23 Ответить
Ну с этим карантином Зеленский повел себя как дебил, за что люди кушать должны,большенство живёт от зарплаты до зарплаты,думать ему нужно, что он делает
показать весь комментарий
05.05.2020 13:29 Ответить
Дебил не дебил, а факт, что заражаемость, смертность и прочие неприятности существенно меньше, чем в той же Италии. Несмотря даже на кучу идиотизма и желания нажиться на теме вируса в главном он преуспел
показать весь комментарий
05.05.2020 13:42 Ответить
В чем он преуспел?В том что разорил мелкий и средний бизнес?Оставил людей без работы,сотни тысяч,запретил выезд на заработки? Так это нанесло ущерб гораздо больше чем этот грипп,да и ещё последствия проявятся,я уже не говорю о нарушении конституции в вопросе свободы передвижения граждан
показать весь комментарий
05.05.2020 13:53 Ответить
А что лучше было бы?Забить больницы и санатории больными, или чтобы одна половина населения дружно обкашливала другую+потратить на лечение и содержание больных не менее внушительные суммы, а в результате всё равно вводить ограничительные меры?Я уже сейчас даже не говорю о том, лучше быть бедным, чем мёртвым (к свидетелям секты "Мы все умрём от коронавируса" не отношусь, сразу говорю). Это тот случай, когда лучше передать, чем недобдеть. Вон, в Рашке за последние сутки больше 5 тысяч больных, а у нас три сотни с гаком, оно нам надо идти по такому сценарию вообще?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:03 Ответить
За то зебы гордятся своим лидером🙂
показать весь комментарий
05.05.2020 13:34 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 13:16 Ответить
Вопреки не соблюдению ....А вообще то лучше бы он свой рот не открывал.И нас бы не тошнило и ему спокойней было бы.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:21 Ответить
На зелёной
Солнечной опушке
Прыгают
Зелёные лягушки...
показать весь комментарий
05.05.2020 13:40 Ответить
Просто бизнесы депутатов банкротятся. Вот объясните какие причины снижения? Все шарятся, все работает, в мире количество заразившихся растет, а у нас падает))))) брехунов выбрали вот лапшей и кормят.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:15 Ответить
Слава Богу, тільки йому.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:23 Ответить
Как только непонять какая статистика показала снижение заболевших, Бубочка мгновенно запилила видосик, объявив это своей заслугой...все как со Мрией...
показать весь комментарий
05.05.2020 15:18 Ответить
Не "Велюром" єдиним: журналісти показали, як дружина нардепа Тищенка заробляє під час карантину. ВІДЕО
05.05.2020, 14:36 • 486 • https://uainfo.org/blognews/1588677486-ne-tilki-velyur-zhurnalisti-pokazali-yak-druzhina-nardepa.html#mc-container 1
Завдяки дотриманню карантину кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися, це позитивна тенденція, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4438Алла Барановсбка. Фото: www.instagram.com/p/B4AhkCKgb6x/
В Києві попри карантин продовжує роботу щонайменше один магазин косметики Алли Барановської - дружини народного депутата Миколи Тищенка.
Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші", https://www.unian.ua/society/ne-tilki-velyur-zhurnalisti-pokazali-yak-druzhina-nardepa-tishchenko-zaroblyaye-pid-chas-karantinu-video-novini-ukrajini-10984427.html повівдомляє УНІАН.
Мова йде про мережу салонів краси та магазинів косметики преміум-сегменту, яка належить Барановській. На сторінках соцмереж закладів є повідомлення, що вони працюють онлайн до завершення карантину.
Журналісти перевірили, чи так це насправді, і стверджують, що один із закладів мережі на столичному Печерську активно працює. На відзнятих ними кадрах можна бачити, як чоловік у масці заносить до студії чимало коробок, імовірно - з продукцією.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1588249898-nahabstvo-velyurovih-velmozh-.html Нахабство "велюрових вельмож"
На відміну від майже всіх інших подібних салонів під час карантину там робота не зупинилась. Журналісти відзняли дівчину, яка приїхала на іномарці та зайшла всередину без жодних засобів захисту. Через 20 хвилин вона вийшла з салону із фірмовим пакетом закладу.
Наступним до салону приїжджає "Мерседес". З авто виходить брюнетка, в одній руці в неї телефон, а в іншій - пачка грошей. Дівчина впевнено заходить до салону, і скоро виходить звідти з тим же брендованим пакетом закладу.
Журналісти роблять висновок, що для особливих клієнтів салон таки відчиняють. При тому, в студії не дотримуються жодних санітарних норм - ані персонал, ані відвідувачі не вдягають масок чи рукавичок.
Сама Алла Барановська відмовилась давати коментарі журналістам.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:20 Ответить
А может, "забили" на тестирование?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:37 Ответить
"Благодаря соблюдению карантина количество новых случаев COVID-19 начало снижаться, это положительная тенденция, - Зеленский" - не только благодаря соблюдению карантина количество новых случаев COVID-19 начало снижаться, а ещё и благодаря тому, что закончились те которые поверили призыву Зеленского вернуться в Украину.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и без обсервации с изоляцией разъехались по Украине распространять вирус.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:40 Ответить
Зеленский, как всегда врет! Болезнь отступает не благодаря каким-то сомнительным гражданам на карантине. Только благодаря его гению, озаряющему своим чучхе украинскую землю.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:41 Ответить
А завдяки запровадженню масового тестування знову може зрости.
Зевисновок напрошується сам...

Міністр охорони здоров'я Польщі заявив, шо реальне число інфікованих в країні може бути удвічі вищим, за офіційні цифри...
https://www.wprost.pl/kraj/10322452/nawet-30-tys-zakazonych-koronawirusem-szumowski-oszacowal-skale-zachorowan-w-polsce.html Nawet 30 tys. zakażonych koronawirusem? Szumowski oszacował skalę zachorowań w Polsce

Dotychczas w Polsce potwierdzono 14 242 przypadki zakażenia koronawirusem. Łukasz Szumowski w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 zwrócił uwagę, że rzeczywista skala zachorowań w kraju może być znacznie większa. - U nas podejrzewam, że nie jest to 40 tys., ale być może 20-30 tys. Tak jak zresztą na całym świecie: jest więcej osób z wirusem, niż się pokazuje w dodatnich testach. To jest oczywiste - powiedział minister zdrowia.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:13 Ответить
Завдяки дотриманню карантину кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися, це позитивна тенденція, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6635
показать весь комментарий
05.05.2020 18:25 Ответить
Угу. Почав.
Головне, менше обстежувати шмаркатих чихунів, а найнаполегливішим з них, яких не вдається нагнати, ставити будь-який (навіть неіснуючий) діагноз.
І буде всьо чотко.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:46 Ответить
 
 