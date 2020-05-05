Благодаря соблюдению карантина количество новых случаев COVID-19 начало снижаться, это положительная тенденция, - Зеленский

4 мая в Украине зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, относительно общего количества активных больных - 3,5%. Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, выздоровели, к новым больных: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом во время традиционного совещания по противодействия распространения COVID-19 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные мер, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", - подчеркнул президент Зеленский.

В то же время Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. А поэтому нужно соблюдать ограничительне меры и в дальнейшем. Вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных.

