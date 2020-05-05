Для учащихся 6-10 классов разработали спецуроки о COVID-19, - Минобразования

Для учащихся 6-10 классов разработаны специальные дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО "Смарт образование" при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19. Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликованы на сайте "Новой украинской школы" сегодня", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что урок знакомит учащихся с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя. Ожидается, что материалы помогут ученикам узнать больше о COVID-19, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний.

"В целом разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без него - в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетам", - отмечают в Минобразования.

Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. Интерактивные задания учащиеся могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями.

