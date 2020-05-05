РУС
Новости Коронавирус и карантин
1 180 8

Для учащихся 6-10 классов разработали спецуроки о COVID-19, - Минобразования

Для учащихся 6-10 классов разработаны специальные дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО "Смарт образование" при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19. Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликованы на сайте "Новой украинской школы" сегодня", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что урок знакомит учащихся с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя. Ожидается, что материалы помогут ученикам узнать больше о COVID-19, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний.

"В целом разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без него - в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетам", - отмечают в Минобразования.

Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. Интерактивные задания учащиеся могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями.

карантин (16729) Минобразования (1751) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Сортировать:
Скоро поклонятся начнут вирусу психи
показать весь комментарий
05.05.2020 14:13 Ответить
Будуть зомбувати дітей.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:13 Ответить
Загальна освіта це, завжди зомбування.Тому і результати у нас такі.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:58 Ответить
https://censor.net/user/212656 Ну так усюди зомбування,якщо підходити з цієї точки зору.В нас же будуть дітям,не точну інформацію і не перевірену до кінця,а то й брехню розповідати.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:02 Ответить
эта истерия уже достала. работать надо!
показать весь комментарий
05.05.2020 14:14 Ответить
Зеля епанутый, панически боится умереть от гриппа, поэтому уже как в тоталитарных странах странах, вводит уроки короновируса...
Зеля уже превзошёл северокорейского диктатора - сцыкуна Ким Чен Ына, который прятался от короновируса в своём бункере месяцами, но хоть уроков короновируса не вводил в школах.
Для учащихся 6-10 классов разработали спецуроки о COVID-19, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4063
показать весь комментарий
05.05.2020 14:25 Ответить
А розробляли уроки ті самі нездари що й відеоуроки проводять?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:57 Ответить
https://censor.net/user/212656 Звісно що ці самі.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:03 Ответить
 
 