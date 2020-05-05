Для учнів 6-10 класів розробили спецуроки про COVID-19, - Міносвіти

Для учнів 6-10 класів розроблено спеціальні дистанційні уроки з біології про коронавірусну інфекцію COVID-19.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО "Смарт освіта" за підтримки Міністерства освіти і науки України розробили дистанційні уроки з біології про коронавірусну інфекцію COVID-19. Методичні рекомендації для вчителів та навчальні матеріали для учнів опубліковано на сайті "Нової української школи" сьогодні", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що урок знайомить учнів зі шляхами передачі інфекції, дає практичні поради, як діяти під час пандемії нового коронавірусу та як вберегти себе. Очікується, що матеріали допоможуть учням дізнатися більше про COVID-19, зрозуміти важливість соціальної дистанції та правил особистої гігієни через призму наукових знань.

"Загалом розроблено чотири версії уроків для учнів 6-8-х та 9-10-х класів. Їх створено з можливістю проведення через відеозв’язок або без нього – за умов обмеженого доступу до інтернету чи гаджетів", - зазначають у Міносвіти.

Кожен урок містить методичні рекомендації для вчителя біології, а також навчальні матеріали для учнів – ілюстрації з поясненнями, інтерактивні вправи, тести, навчальне відео. Інтерактивні завдання учні можуть виконати самостійно або разом із батьками.

