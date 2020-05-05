УКР
Новини Коронавірус і карантин
1 180 8

Для учнів 6-10 класів розробили спецуроки про COVID-19, - Міносвіти

Для учнів 6-10 класів розроблено спеціальні дистанційні уроки з біології про коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО "Смарт освіта" за підтримки Міністерства освіти і науки України розробили дистанційні уроки з біології про коронавірусну інфекцію COVID-19. Методичні рекомендації для вчителів та навчальні матеріали для учнів опубліковано на сайті "Нової української школи" сьогодні", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що урок знайомить учнів зі шляхами передачі інфекції, дає практичні поради, як діяти під час пандемії нового коронавірусу та як вберегти себе. Очікується, що матеріали допоможуть учням дізнатися більше про COVID-19, зрозуміти важливість соціальної дистанції та правил особистої гігієни через призму наукових знань.

"Загалом розроблено чотири версії уроків для учнів 6-8-х та 9-10-х класів. Їх створено з можливістю проведення через відеозв’язок або без нього – за умов обмеженого доступу до інтернету чи гаджетів", - зазначають у Міносвіти.

Кожен урок містить методичні рекомендації для вчителя біології, а також навчальні матеріали для учнів – ілюстрації з поясненнями, інтерактивні вправи, тести, навчальне відео. Інтерактивні завдання учні можуть виконати самостійно або разом із батьками.

Автор: 

карантин (18172) Міносвіти (1439) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Скоро поклонятся начнут вирусу психи
05.05.2020 14:13 Відповісти
Будуть зомбувати дітей.
05.05.2020 14:13 Відповісти
Загальна освіта це, завжди зомбування.Тому і результати у нас такі.
05.05.2020 14:58 Відповісти
https://censor.net/user/212656 Ну так усюди зомбування,якщо підходити з цієї точки зору.В нас же будуть дітям,не точну інформацію і не перевірену до кінця,а то й брехню розповідати.
05.05.2020 15:02 Відповісти
эта истерия уже достала. работать надо!
05.05.2020 14:14 Відповісти
Зеля епанутый, панически боится умереть от гриппа, поэтому уже как в тоталитарных странах странах, вводит уроки короновируса...
Зеля уже превзошёл северокорейского диктатора - сцыкуна Ким Чен Ына, который прятался от короновируса в своём бункере месяцами, но хоть уроков короновируса не вводил в школах.
Для учащихся 6-10 классов разработали спецуроки о COVID-19, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4063
05.05.2020 14:25 Відповісти
А розробляли уроки ті самі нездари що й відеоуроки проводять?
05.05.2020 14:57 Відповісти
https://censor.net/user/212656 Звісно що ці самі.
05.05.2020 15:03 Відповісти
 
 