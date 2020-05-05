Убийство Шеремета: апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом
Апелляционный суд Киева оставил отказался удовлетворить апелляцию адвокатов на арест Андрея Антоненко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко бывший военнослужащий, юрист Леонид Маслов.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Андрюха держись!!!
https://twitter.com/sternenko
Сергій Стерненко
@sternenko
·https://twitter.com/sternenko/status/1257349841841270786 19h
Медведчук на волі. Труханов, який замовляв мене вбити, теж. Новінський, Мураєв, Шуфрич та ко теж на волі. У Кернеса все ок. Олігархи нарощують вплив. Що треба зробити? Правильно, ув'язнити активіста, який не дав себе вбити.
Тобто, карма - закон взаємодії.
Все його оточення по життю таке саме.
А воляче суспільство те ковтає.
Даже проффесор Янукович таки посадил врадиевских насильников и николаевских насильников, которые жертву завернули в ковер и кинули в костер. Знал, что иначе общество не поймет. А эти блин возомнили, шо они мессии и на самолет в Израиль всегда успеют.
__________________
В будь якому разі Зєля цим переслідуванням відомого атовця і популярного, фронтового барда вже вирив зайвий метр ями під собою - коханим.
______________
Зєлю геть. Дострокові. У Пєці були зашквари кожен день, але він вмів брехати не кліпнувши оком. Цей навіть брехати не вміє.
каждому свое )))
