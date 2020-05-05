РУС
Убийство Шеремета: апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом

Апелляционный суд Киева оставил отказался удовлетворить апелляцию адвокатов на арест Андрея Антоненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко бывший военнослужащий, юрист Леонид Маслов.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Убийство Шеремета: апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом 01

+30
Гребаные ЗЕленые уроды....
Андрюха держись!!!
05.05.2020 15:21 Ответить
+27
Тем временем скотина мураев вещает что война на Донбассе началась после событий в Одессе. И спокойно гоняет чаи у себя дома.
05.05.2020 15:20 Ответить
+21
Це той Антоненко, якого звинуватили у фашизмі, а потім виявилося, що він єврей?🤫 Ось такі докази і щодо його вини у справі Шеремета.
05.05.2020 15:22 Ответить
Тем временем скотина мураев вещает что война на Донбассе началась после событий в Одессе. И спокойно гоняет чаи у себя дома.
05.05.2020 15:20 Ответить
Гребаные ЗЕленые уроды....
Андрюха держись!!!
05.05.2020 15:21 Ответить
Це той Антоненко, якого звинуватили у фашизмі, а потім виявилося, що він єврей?🤫 Ось такі докази і щодо його вини у справі Шеремета.
05.05.2020 15:22 Ответить
Який гарний та чесний суд створив Петро Порошенко.
05.05.2020 15:23 Ответить
Вам подобається коли вас, як нагадившого крота, писком тикають у факти? Тоді... Навибирали? Жрі.те! "Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
05.05.2020 15:28 Ответить
https://twitter.com/sternenko
Сергій Стерненко

@sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1257349841841270786 19h

Медведчук на волі. Труханов, який замовляв мене вбити, теж. Новінський, Мураєв, Шуфрич та ко теж на волі. У Кернеса все ок. Олігархи нарощують вплив. Що треба зробити? Правильно, ув'язнити активіста, який не дав себе вбити.
05.05.2020 15:24 Ответить
Ну, Порошенко Стерненку не такий же був. Я навіть маю підозру що він за Зєлю і голосував.
05.05.2020 15:32 Ответить
Перевірив спеціально. Так і є.
05.05.2020 15:57 Ответить
Ефект бумеранга.
Тобто, карма - закон взаємодії.
05.05.2020 16:04 Ответить
я йому в коментарях про це писала - відразу мене забанив...ось тепер має отвєтку від ЗЕбілів!
показать весь комментарий
чому бубочці так хочеться бути недорасом?
показать весь комментарий
Він таким народився і пишається цим.
Все його оточення по життю таке саме.
05.05.2020 16:02 Ответить
Здається він вважає, що скрізь такі як він недораси і тільки войовнича меншість заважає йому стати повним недорасом...
показать весь комментарий
А вбивць маленького Кирила Тлявова випустили. Знищують українців.
А воляче суспільство те ковтає.
05.05.2020 15:36 Ответить
Потому что тупые прикольщики с айфонами рулят. Их можно часами смотреть в передаче типа "Облом UA".
Даже проффесор Янукович таки посадил врадиевских насильников и николаевских насильников, которые жертву завернули в ковер и кинули в костер. Знал, что иначе общество не поймет. А эти блин возомнили, шо они мессии и на самолет в Израиль всегда успеют.
05.05.2020 16:09 Ответить
Владислав Грищенко, как-то, частично отрекомендован и забыли указать 6 раз судимый...
показать весь комментарий
Тепер всіх його знайомих(навіть духовників) треба підозрювати у злочинах?
показать весь комментарий
Столицу в Черкасы. Наша влада -вавилонская блудница и мы ее приемные послушники.
показать весь комментарий
Суки. Будьте прокляты!
показать весь комментарий
Сучья власть проституток и холуев на содержании!
показать весь комментарий
Зєля хоче Антоненка зробити президентом? А Кузьменко - міністром охорони здоров'я?
В будь якому разі Зєля цим переслідуванням відомого атовця і популярного, фронтового барда вже вирив зайвий метр ями під собою - коханим.
Зєлю геть. Дострокові. У Пєці були зашквари кожен день, але він вмів брехати не кліпнувши оком. Цей навіть брехати не вміє.
05.05.2020 16:10 Ответить
антоненко под арестом, а менты, убившие ребенка, на свободе
каждому свое )))
05.05.2020 16:23 Ответить
...Суд отпустил под домашний арест экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах Майдана.. Причем в деле есть пуля извлеченная из трупа, выпущенная из личного оружия.

https://24tv.ua/ru/sud_otpustil_pod_domashnij_arest_jeks_bojca_omegi_podozrevaemogo_v_rasstrelah_majdana_n1284149
05.05.2020 16:35 Ответить
Ну это понятно! Мне непонятно другое, когда дело развалится и станет ясно,что человек не виноват страна будет нести ответственность ,за то,что человек просто так просидел в сизо?
показать весь комментарий
Когда то ж отсудит он у вас бабла немерено.
показать весь комментарий
не "у вас", а у страны Украины, т.е. у нас - граждан, выбирающих во власть моральных уродов
показать весь комментарий
Мене нудить зеленим...
показать весь комментарий
