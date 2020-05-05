Убийство Шеремета: апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом

Апелляционный суд Киева оставил отказался удовлетворить апелляцию адвокатов на арест Андрея Антоненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко бывший военнослужащий, юрист Леонид Маслов.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

