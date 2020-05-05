УКР
Новини Убивство Шеремета
Убивство Шеремета: апеляційний суд Києва залишив Антоненка під арештом

Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляцію адвокатів на арешт Андрія Антоненка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Facebook залучений як фахівець адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець, юрист Леонід Маслов.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

Маслов Леонід (57) Антоненко Андрій (252)
+30
Гребаные ЗЕленые уроды....
Андрюха держись!!!
показати весь коментар
05.05.2020 15:21 Відповісти
+27
Тем временем скотина мураев вещает что война на Донбассе началась после событий в Одессе. И спокойно гоняет чаи у себя дома.
показати весь коментар
05.05.2020 15:20 Відповісти
+21
Це той Антоненко, якого звинуватили у фашизмі, а потім виявилося, що він єврей?🤫 Ось такі докази і щодо його вини у справі Шеремета.
показати весь коментар
05.05.2020 15:22 Відповісти
Який гарний та чесний суд створив Петро Порошенко.
показати весь коментар
05.05.2020 15:23 Відповісти
Вам подобається коли вас, як нагадившого крота, писком тикають у факти? Тоді... Навибирали? Жрі.те! "Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
показати весь коментар
05.05.2020 15:28 Відповісти
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1257349841841270786 19h

Медведчук на волі. Труханов, який замовляв мене вбити, теж. Новінський, Мураєв, Шуфрич та ко теж на волі. У Кернеса все ок. Олігархи нарощують вплив. Що треба зробити? Правильно, ув'язнити активіста, який не дав себе вбити.
показати весь коментар
05.05.2020 15:24 Відповісти
Ну, Порошенко Стерненку не такий же був. Я навіть маю підозру що він за Зєлю і голосував.
показати весь коментар
05.05.2020 15:32 Відповісти
Перевірив спеціально. Так і є.
показати весь коментар
05.05.2020 15:57 Відповісти
Ефект бумеранга.
Тобто, карма - закон взаємодії.
показати весь коментар
05.05.2020 16:04 Відповісти
я йому в коментарях про це писала - відразу мене забанив...ось тепер має отвєтку від ЗЕбілів!
показати весь коментар
05.05.2020 17:25 Відповісти
чому бубочці так хочеться бути недорасом?
показати весь коментар
05.05.2020 15:31 Відповісти
Він таким народився і пишається цим.
Все його оточення по життю таке саме.
показати весь коментар
05.05.2020 16:02 Відповісти
Здається він вважає, що скрізь такі як він недораси і тільки войовнича меншість заважає йому стати повним недорасом...
показати весь коментар
05.05.2020 18:01 Відповісти
А вбивць маленького Кирила Тлявова випустили. Знищують українців.
А воляче суспільство те ковтає.
показати весь коментар
05.05.2020 15:36 Відповісти
Потому что тупые прикольщики с айфонами рулят. Их можно часами смотреть в передаче типа "Облом UA".
Даже проффесор Янукович таки посадил врадиевских насильников и николаевских насильников, которые жертву завернули в ковер и кинули в костер. Знал, что иначе общество не поймет. А эти блин возомнили, шо они мессии и на самолет в Израиль всегда успеют.
показати весь коментар
05.05.2020 16:09 Відповісти
Владислав Грищенко, как-то, частично отрекомендован и забыли указать 6 раз судимый...
показати весь коментар
05.05.2020 15:38 Відповісти
Тепер всіх його знайомих(навіть духовників) треба підозрювати у злочинах?
показати весь коментар
05.05.2020 16:20 Відповісти
Столицу в Черкасы. Наша влада -вавилонская блудница и мы ее приемные послушники.
показати весь коментар
05.05.2020 15:44 Відповісти
Суки. Будьте прокляты!
показати весь коментар
05.05.2020 15:49 Відповісти
Сучья власть проституток и холуев на содержании!
показати весь коментар
05.05.2020 16:02 Відповісти
Зєля хоче Антоненка зробити президентом? А Кузьменко - міністром охорони здоров'я?
__________________
В будь якому разі Зєля цим переслідуванням відомого атовця і популярного, фронтового барда вже вирив зайвий метр ями під собою - коханим.
______________
Зєлю геть. Дострокові. У Пєці були зашквари кожен день, але він вмів брехати не кліпнувши оком. Цей навіть брехати не вміє.
показати весь коментар
05.05.2020 16:10 Відповісти
антоненко под арестом, а менты, убившие ребенка, на свободе
каждому свое )))
показати весь коментар
05.05.2020 16:23 Відповісти
...Суд отпустил под домашний арест экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах Майдана.. Причем в деле есть пуля извлеченная из трупа, выпущенная из личного оружия.

https://24tv.ua/ru/sud_otpustil_pod_domashnij_arest_jeks_bojca_omegi_podozrevaemogo_v_rasstrelah_majdana_n1284149
показати весь коментар
05.05.2020 16:35 Відповісти
Ну это понятно! Мне непонятно другое, когда дело развалится и станет ясно,что человек не виноват страна будет нести ответственность ,за то,что человек просто так просидел в сизо?
показати весь коментар
05.05.2020 16:36 Відповісти
Когда то ж отсудит он у вас бабла немерено.
показати весь коментар
05.05.2020 17:54 Відповісти
не "у вас", а у страны Украины, т.е. у нас - граждан, выбирающих во власть моральных уродов
показати весь коментар
05.05.2020 21:27 Відповісти
Мене нудить зеленим...
показати весь коментар
05.05.2020 21:44 Відповісти
 
 