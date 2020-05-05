Убивство Шеремета: апеляційний суд Києва залишив Антоненка під арештом

Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляцію адвокатів на арешт Андрія Антоненка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Facebook залучений як фахівець адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець, юрист Леонід Маслов.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.