Убивство Шеремета: апеляційний суд Києва залишив Антоненка під арештом
Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляцію адвокатів на арешт Андрія Антоненка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Facebook залучений як фахівець адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець, юрист Леонід Маслов.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
Андрюха держись!!!
https://twitter.com/sternenko
Сергій Стерненко
@sternenko
·https://twitter.com/sternenko/status/1257349841841270786 19h
Медведчук на волі. Труханов, який замовляв мене вбити, теж. Новінський, Мураєв, Шуфрич та ко теж на волі. У Кернеса все ок. Олігархи нарощують вплив. Що треба зробити? Правильно, ув'язнити активіста, який не дав себе вбити.
Тобто, карма - закон взаємодії.
Все його оточення по життю таке саме.
А воляче суспільство те ковтає.
Даже проффесор Янукович таки посадил врадиевских насильников и николаевских насильников, которые жертву завернули в ковер и кинули в костер. Знал, что иначе общество не поймет. А эти блин возомнили, шо они мессии и на самолет в Израиль всегда успеют.
__________________
В будь якому разі Зєля цим переслідуванням відомого атовця і популярного, фронтового барда вже вирив зайвий метр ями під собою - коханим.
______________
Зєлю геть. Дострокові. У Пєці були зашквари кожен день, але він вмів брехати не кліпнувши оком. Цей навіть брехати не вміє.
каждому свое )))
https://24tv.ua/ru/sud_otpustil_pod_domashnij_arest_jeks_bojca_omegi_podozrevaemogo_v_rasstrelah_majdana_n1284149