Наемники РФ незаконно удерживают на оккупированном Донбассе 214 человек, - СБУ

В списках незаконно удерживаемых в районе проведения операция Объединенных сил числятся 214 человек.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2020 года СБУ сообщала, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека.