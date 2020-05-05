Наемники РФ незаконно удерживают на оккупированном Донбассе 214 человек, - СБУ
В списках незаконно удерживаемых в районе проведения операция Объединенных сил числятся 214 человек.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале 2020 года СБУ сообщала, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бобочка "всєх на всєх" асвабаділ!
разів п'ять вже
ланов порешает...
ну или ермак через лигу сексуальных реформ.
Чем больше меняют, тем больше остается.