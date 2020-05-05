РУС
Новости Обмен пленными
Наемники РФ незаконно удерживают на оккупированном Донбассе 214 человек, - СБУ

В списках незаконно удерживаемых в районе проведения операция Объединенных сил числятся 214 человек.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова

Напомним, в начале 2020 года СБУ сообщала, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека.

Топ комментарии
+6
А коли ж блазень поміняє нарешті "всіх на всіх"?
05.05.2020 18:25 Ответить
+2
Наемники РФ незаконно присутствуют на этом свете.
05.05.2020 18:31 Ответить
+2
Які найманці рф? дЄрьмак сказав, що у нас громадянська війна. 05.05.20 13:15 https://censor.net/news/3193455/ermak_nadeetsya_provesti_do_kontsa_goda_mestnye_vybory_v_ordlo_eto_budet_moschnym_putem_dlya_prekrascheniya
05.05.2020 18:42 Ответить
А коли ж блазень поміняє нарешті "всіх на всіх"?
05.05.2020 18:25 Ответить
Кончились беркута, насильники и убийцы, а таксистов кацапы брать не хотят...
05.05.2020 18:50 Ответить
Там три с половиною мільона,а не 214 людей.
05.05.2020 18:31 Ответить
А сколько из этих 3,5 млн **********? Я думаю...хватает
05.05.2020 18:44 Ответить
там УСЄ, за рєдкім ісключєнійєм, бо на підконтрольній - 44% **********
05.05.2020 19:12 Ответить
05.05.2020 18:44 Ответить
Наемники РФ незаконно присутствуют на этом свете.
05.05.2020 18:31 Ответить
Кацапия,вообще вне закона.Если отобрать все територии,которые она захватила,то останется пол лугандона.
05.05.2020 18:46 Ответить
214... а сколько из них военнопленных ?
05.05.2020 18:31 Ответить
це про них
05.05.2020 18:38 Ответить
тільки вони не воєнноплєнні, бо "та сторона" не лєгітімна, конвєнціямі нє отяжелєна - наших захоплених бійців піддають тортурам та розправам.
05.05.2020 18:41 Ответить
і число військових-бранців вдвічі більше, а міняють тільки бабушек і таксістов
05.05.2020 18:44 Ответить
от я це і мав на увазі... що з тих 214 утримуваних є хоть декілько військових... хоча, по нормальному, утримувані військові то і є військовополонені...та в нас же ООС.. і хлопцям там від іього ще гірше.. бо вони ще безправніше...
05.05.2020 18:50 Ответить
по правильному, всі захоплені в полон сєпари мають проходити по статті за тєрорізм по факту шо їх схопили зі зброєю чи символікою терористичних груп "ЛНР/ДНР" При збройному супротиву - казнь на мєстє. Без зброї тоже пакувати. Случай з Марківом поучітєльний - якби тих макаронніков, шо прийшли с "той сторона", запакували за нарушеннє госграніци, то Марків не сидів би зараз 100500 лєт до второго прішествія.
05.05.2020 19:02 Ответить
та наші соплєжуї і тайні поклонніки ***** оприділяють захоплених в бою сєпарів як пришедших добровольно по програмі "тєбя ждут дома", бо вони, тіпа, всі як один тільки на блок-посту стояли. І даже без оружія
05.05.2020 19:09 Ответить
наших військових в лугандоні оприділяють як бандитів, головорізів, дєтоубійц, каратєлєй, а шо вже з ними роблять, то страшно подумати
05.05.2020 19:04 Ответить
05.05.2020 18:35 Ответить
от не брешіть!
разів п'ять вже
05.05.2020 18:40 Ответить
лыйтинант бакланов порешает...
показать весь комментарий
05.05.2020 18:41 Ответить
Там Сивохо рулит...
05.05.2020 18:51 Ответить
мені би копито всохло,якби я сивоху згадав з великої літери.
05.05.2020 18:55 Ответить
Які найманці рф? дЄрьмак сказав, що у нас громадянська війна. 05.05.20 13:15 https://censor.net/news/3193455/ermak_nadeetsya_provesti_do_kontsa_goda_mestnye_vybory_v_ordlo_eto_budet_moschnym_putem_dlya_prekrascheniya
05.05.2020 18:42 Ответить
По большому счету, нам скоро не будет на кого менять наших военнопленных. Всех "ценных" кадров клован уже без всякой задней мысли отдал. Правда, остаются еще мЕРТВЕЧУК, пОРТНОВ, бОЙКО и иже с ними. Неуж ***** неинтересны эти кадры? За своего кума он может ВСЕХ отдать+ эскорт.
05.05.2020 19:50 Ответить
Да они там незаконно удерживают около 4 миллионов человек, какие там 200.
05.05.2020 20:13 Ответить
уже было три хороших обмена и ещё будут.
05.05.2020 21:31 Ответить
Странные какие-то обмены.
Чем больше меняют, тем больше остается.
05.05.2020 21:52 Ответить
 
 