Найманці РФ незаконно утримують на окупованому Донбасі 214 осіб, - СБУ

У списках незаконно утримуваних у районі проведення операції Об'єднаних сил значаться 214 осіб.

Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Список осіб, що розшукуються українською стороною як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях, формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб’єктами, залученими до виконання відповідних завдань. За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця перебування безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на 30 квітня 2020 року значаться як незаконно позбавлені волі 214 осіб", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на початку 2020 року СБУ повідомляла, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 184 особи.

