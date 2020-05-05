Найманці РФ незаконно утримують на окупованому Донбасі 214 осіб, - СБУ
У списках незаконно утримуваних у районі проведення операції Об'єднаних сил значаться 214 осіб.
Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Список осіб, що розшукуються українською стороною як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях, формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб’єктами, залученими до виконання відповідних завдань. За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця перебування безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на 30 квітня 2020 року значаться як незаконно позбавлені волі 214 осіб", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, на початку 2020 року СБУ повідомляла, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 184 особи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бобочка "всєх на всєх" асвабаділ!
разів п'ять вже
ланов порешает...
ну или ермак через лигу сексуальных реформ.
Чем больше меняют, тем больше остается.