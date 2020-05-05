УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3813 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
1 165 26

Найманці РФ незаконно утримують на окупованому Донбасі 214 осіб, - СБУ

Найманці РФ незаконно утримують на окупованому Донбасі 214 осіб, - СБУ

У списках незаконно утримуваних у районі проведення операції Об'єднаних сил значаться 214 осіб.

Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Список осіб, що розшукуються українською стороною як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях, формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб’єктами, залученими до виконання відповідних завдань. За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця перебування безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на 30 квітня 2020 року значаться як незаконно позбавлені волі 214 осіб", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на початку 2020 року СБУ повідомляла, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 184 особи.

Читайте також: Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Правоохоронні органи (2712) СБУ (13395) силовики (2518) Донбас (22366) полонені (2350)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А коли ж блазень поміняє нарешті "всіх на всіх"?
показати весь коментар
05.05.2020 18:25 Відповісти
+2
Наемники РФ незаконно присутствуют на этом свете.
показати весь коментар
05.05.2020 18:31 Відповісти
+2
Які найманці рф? дЄрьмак сказав, що у нас громадянська війна. 05.05.20 13:15 https://censor.net/news/3193455/ermak_nadeetsya_provesti_do_kontsa_goda_mestnye_vybory_v_ordlo_eto_budet_moschnym_putem_dlya_prekrascheniya
показати весь коментар
05.05.2020 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли ж блазень поміняє нарешті "всіх на всіх"?
показати весь коментар
05.05.2020 18:25 Відповісти
Кончились беркута, насильники и убийцы, а таксистов кацапы брать не хотят...
показати весь коментар
05.05.2020 18:50 Відповісти
Там три с половиною мільона,а не 214 людей.
показати весь коментар
05.05.2020 18:31 Відповісти
А сколько из этих 3,5 млн **********? Я думаю...хватает
показати весь коментар
05.05.2020 18:44 Відповісти
там УСЄ, за рєдкім ісключєнійєм, бо на підконтрольній - 44% **********
показати весь коментар
05.05.2020 19:12 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 18:44 Відповісти
Наемники РФ незаконно присутствуют на этом свете.
показати весь коментар
05.05.2020 18:31 Відповісти
Кацапия,вообще вне закона.Если отобрать все територии,которые она захватила,то останется пол лугандона.
показати весь коментар
05.05.2020 18:46 Відповісти
214... а сколько из них военнопленных ?
показати весь коментар
05.05.2020 18:31 Відповісти
це про них
показати весь коментар
05.05.2020 18:38 Відповісти
тільки вони не воєнноплєнні, бо "та сторона" не лєгітімна, конвєнціямі нє отяжелєна - наших захоплених бійців піддають тортурам та розправам.
показати весь коментар
05.05.2020 18:41 Відповісти
і число військових-бранців вдвічі більше, а міняють тільки бабушек і таксістов
показати весь коментар
05.05.2020 18:44 Відповісти
от я це і мав на увазі... що з тих 214 утримуваних є хоть декілько військових... хоча, по нормальному, утримувані військові то і є військовополонені...та в нас же ООС.. і хлопцям там від іього ще гірше.. бо вони ще безправніше...
показати весь коментар
05.05.2020 18:50 Відповісти
по правильному, всі захоплені в полон сєпари мають проходити по статті за тєрорізм по факту шо їх схопили зі зброєю чи символікою терористичних груп "ЛНР/ДНР" При збройному супротиву - казнь на мєстє. Без зброї тоже пакувати. Случай з Марківом поучітєльний - якби тих макаронніков, шо прийшли с "той сторона", запакували за нарушеннє госграніци, то Марків не сидів би зараз 100500 лєт до второго прішествія.
показати весь коментар
05.05.2020 19:02 Відповісти
та наші соплєжуї і тайні поклонніки ***** оприділяють захоплених в бою сєпарів як пришедших добровольно по програмі "тєбя ждут дома", бо вони, тіпа, всі як один тільки на блок-посту стояли. І даже без оружія
показати весь коментар
05.05.2020 19:09 Відповісти
наших військових в лугандоні оприділяють як бандитів, головорізів, дєтоубійц, каратєлєй, а шо вже з ними роблять, то страшно подумати
показати весь коментар
05.05.2020 19:04 Відповісти
Наемники РФ незаконно удерживают на оккупированном Донбассе 214 человек, - СБУ - Цензор.НЕТ 4196
показати весь коментар
05.05.2020 18:35 Відповісти
от не брешіть!
бобочка "всєх на всєх" асвабаділ!
разів п'ять вже
показати весь коментар
05.05.2020 18:40 Відповісти
лыйтинант бакланов порешает...
ну или ермак через лигу сексуальных реформ.
показати весь коментар
05.05.2020 18:41 Відповісти
Там Сивохо рулит...
показати весь коментар
05.05.2020 18:51 Відповісти
мені би копито всохло,якби я сивоху згадав з великої літери.
показати весь коментар
05.05.2020 18:55 Відповісти
Які найманці рф? дЄрьмак сказав, що у нас громадянська війна. 05.05.20 13:15 https://censor.net/news/3193455/ermak_nadeetsya_provesti_do_kontsa_goda_mestnye_vybory_v_ordlo_eto_budet_moschnym_putem_dlya_prekrascheniya
показати весь коментар
05.05.2020 18:42 Відповісти
По большому счету, нам скоро не будет на кого менять наших военнопленных. Всех "ценных" кадров клован уже без всякой задней мысли отдал. Правда, остаются еще мЕРТВЕЧУК, пОРТНОВ, бОЙКО и иже с ними. Неуж ***** неинтересны эти кадры? За своего кума он может ВСЕХ отдать+ эскорт.
показати весь коментар
05.05.2020 19:50 Відповісти
Да они там незаконно удерживают около 4 миллионов человек, какие там 200.
показати весь коментар
05.05.2020 20:13 Відповісти
уже было три хороших обмена и ещё будут.
показати весь коментар
05.05.2020 21:31 Відповісти
Странные какие-то обмены.
Чем больше меняют, тем больше остается.
показати весь коментар
05.05.2020 21:52 Відповісти
 
 