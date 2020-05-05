РУС
Лесной пожар в Полесском заповеднике Житомирской области ликвидирован - ГСЧС

пасатели во вторник днем потушили пожар, возникший 28 апреля, на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"5 мая в 15:20 пожар сухой травы и лесного массива в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника вблизи с.Рудня-Перганская, который возник 28 апреля, ликвидирован", - сказано в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что 4 мая, в Овручском районе было ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки: вблизи с.Острова и с.Можары, которые возникли 16 апреля и с.Усово, возникшее 28 апреля.

Также 3 мая в Овручскомурайоне на территории Овручского лесничества ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи с.Першотравневое (возникло 16 апреля) и с.Дубовый Гай (возникло 29 апреля). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с.Лучанка в Овручском районе на территории Слободского лесничества.

Сейчас спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники.

А я думал, что надо бы еще пару дождей .
05.05.2020 19:01 Ответить
Чем ликвидирован, дождем? Ну вот дождю и премии и квартиры давайте. А сами сосите чупачупс
