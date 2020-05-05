Лісову пожежу в Поліському заповіднику Житомирської області ліквідовано - ДСНС

Рятувальники у вівторок вдень загасили пожежу, що виникла 28 квітня на території Поліського природного заповідника в Житомирській області,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"5 травня о 15:20 горіння сухої трави та лісового масиву в Олевському районі на території Поліського природного заповідника поблизу с.Рудня-Перганська, яке виникло 28 квітня, ліквідовано", - сказано в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що 4 травня, в Овруцькому районі було ліквідовано 3 вогнища займання лісової підстилки: поблизу с.Острова і с.Можари, які виникли 16 квітня і біля с.Усове, що виникло 28 квітня.

Також 3 травня в Овруцькому районі на території Овруцького лісництва ліквідовано 2 вогнища займання лісової підстилки поблизу с.Першотравневе (виникло 16 квітня) і с.Дубовий Гай (виникло 29 квітня). Також ліквідовано займання лісової підстилки поблизу с.Лучанка в Овруцькому районі на території Слобідського лісництва.

Зараз рятувальники надають допомогу працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 114 осіб та 28 одиниць техніки.

