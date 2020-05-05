Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования препарата по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях.

Соответствующий приказ Минздрава от 4 мая 2020 года №1038 "О проведении клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)" обнародован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу, исследования по оценке эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 / SARS-CoV-2, будут проводится на базе:

Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии), Белоцерковской городской больницы №3 (инфекционное отделение), Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии), Городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение) и Киевской городской клинической больницы №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

