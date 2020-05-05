РУС
Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования препарата по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях.

Соответствующий приказ Минздрава от 4 мая 2020 года №1038 "О проведении клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)" обнародован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу, исследования по оценке эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 / SARS-CoV-2, будут проводится на базе:

Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии), Белоцерковской городской больницы №3 (инфекционное отделение), Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии), Городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение) и Киевской городской клинической больницы №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

+4
Чего ж не начали с Александровской в Киеве? Попы из РПЦ МП будут не против🤗
показать весь комментарий
05.05.2020 20:53 Ответить
+3
на русских попах испытать
показать весь комментарий
05.05.2020 21:08 Ответить
+2
зеля....., готовь лям баксов! или ты думаешь мы забыли???
показать весь комментарий
05.05.2020 20:48 Ответить
Насколько всё прозрачно было?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:34 Ответить
Як небо з Мрією!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:53 Ответить
За шо?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:59 Ответить
как за шо??? за лекарство от коронавируса!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:03 Ответить
Оно говорило про вакцину, а не иммуноглобулиновый препарат, опять же - с кучей побочек.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:11 Ответить
да??? хотя.... "акакаяразница"......
показать весь комментарий
05.05.2020 21:14 Ответить
Нужно держаться от нашей медицины подальше, запытают клиническими исследованиями.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:48 Ответить
Может сразу на Зеле ?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:24 Ответить
~ 4500 ₴ за флакончик
показать весь комментарий
05.05.2020 20:53 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 21:03 Ответить
Знакомый препарат. Стоит , как крыло Боинга.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:07 Ответить
И вакцина, и лекарство: в Израиле создали уникальный препарат от коронавируса Май 5, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b8-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb.html#respond Комментарии: 0
МОЗ дозволив клінічні випробування препарату від COVID-19 у п'яти медустановах - Цензор.НЕТ 5307В Израиле получили первый рабочий образец препарата, который подавляет коронавирус в организме больного.
Он действует и как вакцина, и как лекарство.
Об этом 5 мая заявили в Институте биологических исследований в Нес-Ционе, передает https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2020_q2/Article-5e534e7609b4171027.htm mako.co.il.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82.html Препарат против коронавируса появится в течение «недель или месяцев» - ВОЗ
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89.html В США создали новый тест, обнаруживающий коронавирус через сутки после инфицирования
В совместном заявлении института и Министерства обороны заверили, что препарат активно уничтожает вирус.
«Речь идет о новом средстве, которое целенаправленно действует против коронавируса, - в отличие от других экспериментальных методов лечения, основанных на уже известных препаратах и методиках, применяющихся при инфекционных заболеваниях», - сказано в заявлении.
Что известно о препарате
В основе лекарства - моноклональные антитела (антитела, вырабатываемые иммунными клетками), которые были получены из плазмы крови животных и людей, переболевших коронавирусом.
Выявленные белки имитируют реакцию иммунной системы на угрозу и используются для лечения некоторых форм рака.
Клинические испытания уже показали высокую эффективность препарата. Институт биологических исследований уже подал патентную заявку и в дальнейшем планирует обратиться к международным организациям для производства препарата.
«Я горжусь достижением израильских ученых. Речь идет о гигантском прорыве, который имеет огромное значение для всего человечества», - подчеркнул министр обороны Нафтали Беннет, который уже успел ознакомиться с действием препарата.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:25 Ответить
 
 