МОЗ дозволив клінічні випробування препарату від COVID-19 у п'яти медустановах

МОЗ дозволив клінічні випробування препарату від COVID-19 у п'яти медустановах

Міністерство охорони здоров'я дозволило провести клінічні випробування препарату для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у п'яти медустановах.

Відповідний наказ МОЗ від 4 травня 2020 року №1038 "Про проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)" оприлюднено на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом, дослідження з оцінки ефективності препарату Біовен, виробництва ТОВ "Біофарма Плазма", у комплексній терапії пацієнтів із пневмонією, викликаною коронавірусною інфекцією COVID-19/SARS-CoV-2, проводитимуться на базі:

Київської міської клінічної лікарні №17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії), Білоцерківської міської лікарні №3 (інфекційне відділення), Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні (відділення реанімації та інтенсивної терапії), Міської інфекційної лікарні Одеської міської ради (інфекційне боксоване відділення) і Київської міської клінічної лікарні №4 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії).

Читайте також: Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС. ФОТО

карантин (18172) ліки (1365) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+4
Чего ж не начали с Александровской в Киеве? Попы из РПЦ МП будут не против🤗
05.05.2020 20:53 Відповісти
+3
на русских попах испытать
05.05.2020 21:08 Відповісти
+2
зеля....., готовь лям баксов! или ты думаешь мы забыли???
05.05.2020 20:48 Відповісти
Насколько всё прозрачно было?
05.05.2020 20:34 Відповісти
Як небо з Мрією!
05.05.2020 20:53 Відповісти
зеля....., готовь лям баксов! или ты думаешь мы забыли???
05.05.2020 20:48 Відповісти
За шо?
05.05.2020 20:59 Відповісти
как за шо??? за лекарство от коронавируса!
05.05.2020 21:03 Відповісти
Оно говорило про вакцину, а не иммуноглобулиновый препарат, опять же - с кучей побочек.
05.05.2020 21:11 Відповісти
да??? хотя.... "акакаяразница"......
05.05.2020 21:14 Відповісти
Нужно держаться от нашей медицины подальше, запытают клиническими исследованиями.
05.05.2020 20:48 Відповісти
Чего ж не начали с Александровской в Киеве? Попы из РПЦ МП будут не против🤗
05.05.2020 20:53 Відповісти
на русских попах испытать
05.05.2020 21:08 Відповісти
Может сразу на Зеле ?
05.05.2020 21:24 Відповісти
~ 4500 ₴ за флакончик
05.05.2020 20:53 Відповісти
05.05.2020 21:03 Відповісти
Знакомый препарат. Стоит , как крыло Боинга.
05.05.2020 22:07 Відповісти
