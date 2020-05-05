МОЗ дозволив клінічні випробування препарату від COVID-19 у п'яти медустановах

Міністерство охорони здоров'я дозволило провести клінічні випробування препарату для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у п'яти медустановах.

Відповідний наказ МОЗ від 4 травня 2020 року №1038 "Про проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)" оприлюднено на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом, дослідження з оцінки ефективності препарату Біовен, виробництва ТОВ "Біофарма Плазма", у комплексній терапії пацієнтів із пневмонією, викликаною коронавірусною інфекцією COVID-19/SARS-CoV-2, проводитимуться на базі:

Київської міської клінічної лікарні №17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії), Білоцерківської міської лікарні №3 (інфекційне відділення), Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні (відділення реанімації та інтенсивної терапії), Міської інфекційної лікарні Одеської міської ради (інфекційне боксоване відділення) і Київської міської клінічної лікарні №4 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії).

